باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار با رهبران اروپایی حامی اوکراین، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که «ضمانتهای امنیتی» اوکراین «آماده» است و ۲۶ کشور متعهد شدهاند که در صورت برقراری آتشبس، در این اقدام مشارکت کنند.
رئیس جمهور فرانسه که در کنار «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود صحبت میکرد، گفت که حمایت آمریکا از این تضمینهای امنیتی در روزهای آینده مشخص خواهد شد.
او میگوید اروپاییها خواهان یک سری جلسات - ابتدا بین زلنسکی و پوتین و بعداً در قالبی دیگر - برای پایان دادن به جنگ هستند و «اگر مسکو نمیخواهد به این شرایط احترام بگذارد، اروپا باید گامهای بیشتری با آمریکا بردارد.»
مکروه امروز میزبان نشستی از ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان» بود. این ائتلاف متشکل از کشورهایی است که مایل به حمایت از اوکراین هستند.
اوکراین میگوید لازمه برقراری صلح در اوکراین ارائه تضمینهای امنیتی است که نشان دهد روسیه مجددا حمله خود را در آینده تکرار نمیکند. این کشور در ابتدا خواستار عضویت در ناتو به عنوان یک تضمین امنیتی بود، اما پس از رد آن توسط بلوک غرب، اکنون خواستار استقرار نیروهای اروپایی در خاک خود است.
منبع: بلومبرگ