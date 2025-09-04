رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ۲۶ کشور برای تضمین امنیت اوکراین پس از آتش‌بس متعهد شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه پس از دیدار با رهبران اروپایی حامی اوکراین، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که «ضمانت‌های امنیتی» اوکراین «آماده» است و ۲۶ کشور متعهد شده‌اند که در صورت برقراری آتش‌بس، در این اقدام مشارکت کنند.

رئیس جمهور فرانسه که در کنار «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی خود صحبت می‌کرد، گفت که حمایت آمریکا از این تضمین‌های امنیتی در روز‌های آینده مشخص خواهد شد.

او می‌گوید اروپایی‌ها خواهان یک سری جلسات - ابتدا بین زلنسکی و پوتین و بعداً در قالبی دیگر - برای پایان دادن به جنگ هستند و «اگر مسکو نمی‌خواهد به این شرایط احترام بگذارد، اروپا باید گام‌های بیشتری با آمریکا بردارد.»

مکروه امروز میزبان نشستی از ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان» بود. این ائتلاف متشکل از کشور‌هایی است که مایل به حمایت از اوکراین هستند. 

اوکراین می‌گوید لازمه برقراری صلح در اوکراین ارائه تضمین‌های امنیتی است که نشان دهد روسیه مجددا حمله خود را در آینده تکرار نمی‌کند. این کشور در ابتدا خواستار عضویت در ناتو به عنوان یک تضمین امنیتی بود، اما پس از رد آن توسط بلوک غرب، اکنون خواستار استقرار نیرو‌های اروپایی در خاک خود است.

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: امانوئل مکرون ، آتش بس اوکراین ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
مکرون: برای صلحی پایدار در اوکراین آماده‌ایم
نشست حامیان اوکراین برای بررسی تضمین‌های پساجنگ
اجلاس سرنوشت‌ساز برای اوکراین؛ اروپا آماده است، اما با نگاه به واشنگتن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بچه ننه
۱
۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
راستی خانم مکرون بآ شوهرت چکار کردی کتک تورا نمی زند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
تعجب میکنم .چرا برای امنیتی تون انقدر وابسته به امریکا
هستید
همین باعث شده که سیاست مستقلی نداشته باشید
و ضعیف و در مقابل ترامپ سران تون مثل کودک مهد کودک نشسته بودید که شرم اور بود
۱
۳
پاسخ دادن
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
آخرین اخبار
آمریکا ۱۰ اف ۳۵ به پرتوریکو ارسال کرد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
کانادا: به آمریکا به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد تکیه نمی‌کنیم
انتقاد مقام صهیونیست از طرز فکر نماینده آمریکا در سوریه
یونیسف: غزه فقط شهری برای تشییع جنازه است
اتحادیه عرب: اشغالگری اسرائیل صلح پایدار در غرب آسیا را ناممکن می‌سازد
غیرنظامیان کره شمالی قربانی عملیات مخفیانه ترامپ
ارتش لبنان طرح خلع سلاح حزب‌الله را اجرا می‌کند
حمله با چاقو در کانادا ۷ کشته و زخمی برجای گذاشت
اعتراض نمایندگان انگلیس به سفر رئیس اسرائیل
کانادا از برنامه‌ریزی غرب برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر داد
قیمت طلا رکورد جدیدی را ثبت کرد
اتحادیه عرب قدس را پایتخت فلسطین خواند
ترامپ: آمریکا روسیه و هند را به چین باخت
خروج شش وزیر لبنان از جلسه کابینه درباره خلع سلاح حزب‌الله
اتهام کارشکنی روسیه به اروپا درخصوص جنگ اوکراین
واکنش مصر به ادعاهای نتانیاهو: این اظهارات جنایت است
زلنسکی از احتمال استقرار هزاران سرباز اروپایی در خاک اوکراین خبر داد
تکذیب سفارت عراق: بغداد برای جنگ اوکراین نیرو جذب نمی‌کند
معاون نخست‌وزیر انگلیس استعفا داد
ترامپ ممکن است درباره پایان دادن به جنگ اوکراین «بدبین» باشد
اسیر اسرائیلی در پیام ویدئویی: «ما اسیر نتانیاهو هستیم، نه حماس»
استقرار جنگنده‌های F-۳۵ آمریکا در پورتوریکو برای جنگ ادعایی با مواد مخدر
فنلاند به بیانیه صلح برای اجرای راه‌حل دو دولتی فلسطین پیوست
طرح لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله
توزیع بسته‌های لوازم التحریر به دانش آموزان افغانستانی + فیلم
دهمین پس‌لرزه شدید شرق افغانستان؛ نگرانی از تشدید بحران انسانی
زلزله در شرق افغانستان؛ کنر آلوده به مین است
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
گفتگوی مقامات طالبان و ازبکستان درباره پروژه انتقال برق به کابل