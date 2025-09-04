شاهین بنی‌طالبی به مدال برنز رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان رسید تا نخستین مدال تیم کشورمان ثبت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان از صبح امروز روز چهارشنبه به میزبانی برزیل و در شهر برازیلیا آغاز شده است.

امروز پنجشنبه و در اجرای نان‌دائو، شاهین بنی‌طالبی به‌عنوان نفر سیزدهم روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۳۹ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۳۳ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت. در این فرم ورزشکاران هنک‌کنگی به‌ترتیب با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ و ۹.۷۴۰ به مدال طلا و نقره رسیدند.

مصطفی حسن‌زاده در این فرم با کسب امتیاز ۹.۷۲۶ بر رده پنجم قرار گرفت. مدال برنز شاهین بنی‌طالبی، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران به هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است.

همچنین، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم ساندا به مصاف عوض‌بیک محمدجان‌اوف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. پناهی در دور نخست سوریا سینگ از هند را شکست داده بود.

برچسب ها: ووشو قهرمانی جهان ، رقابت های ووشو
خبرهای مرتبط
ووشو قهرمانی جهان/ علیرضا زمانی به نشان نقره دست یافت
پایان کار ووشو ایران در قهرمانی جهان با ۲۳ نشان رنگارنگ
ووشوکاران ایران حریفان خود را شناختند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند