باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان از صبح امروز روز چهارشنبه به میزبانی برزیل و در شهر برازیلیا آغاز شده است.

امروز پنجشنبه و در اجرای نان‌دائو، شاهین بنی‌طالبی به‌عنوان نفر سیزدهم روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۳۹ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۳۳ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت. در این فرم ورزشکاران هنک‌کنگی به‌ترتیب با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ و ۹.۷۴۰ به مدال طلا و نقره رسیدند.

مصطفی حسن‌زاده در این فرم با کسب امتیاز ۹.۷۲۶ بر رده پنجم قرار گرفت. مدال برنز شاهین بنی‌طالبی، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران به هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است.

همچنین، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم ساندا به مصاف عوض‌بیک محمدجان‌اوف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. پناهی در دور نخست سوریا سینگ از هند را شکست داده بود.