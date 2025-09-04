سرمربی سابق پرسپولیس حالا در آستانه هدایت فنرباغچه ترکیه و بازگشت دوباره به این تیم مطرح قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به شکست مقابل بنفیکا در مرحله پایانی پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا و ناکامی فنرباغچه در راه صعود به این رقابت‌ها در این فصل، مدیران این باشگاه حاضر شدند زیر بار پرداخت غرامت ۹ میلیون دلاری به خوزه مورینیو سرمربی مشهور پرتغالی بروند و وی را از این تیم اخراج کنند.

حالا رسانه فاناتیک ترکیه در خبری اعلام کرده اسماعیل کارتال سرمربی فصل گذشته پرسپولیس گزینه نخست علی کوچ مالک این باشگاه ترکیه‌ای است و توافق خوبی بین کارتال و او انجام شده و به زودی خبر بازگشت کارتال به فنرباغچه رسمی خواهد شد.

این در شرایطی‌ست که کارتال در خصوص جداییش از پرسپولیس به مدیران این تیم گفت به دلیل برخی از مسائل خانوادگی ترجیح می‌دهد در فصل جاری هدایت تیمی را برعهده نگیرد و با توجه به زندانی شدن فرزندش می‌خواهد در کنار خانواده‌ش باشد.

بابا زمان مرام و مرام بازی گذشته، اگر طبق قوانین و قراداد نمی‌توانسته بره نباید اجازه می‌دادید برود، حداقل غرامت میگرفتید و اگر هم حق فسخ قراداد را داشته پس این حرفها دیگر چیست ؟ یک کمی بزرگ بشید، دنیا دنیای پول درآوردن هستش و نه جای پوریای ولی شدن .
