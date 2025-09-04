باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حضور «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در رژه بزرگ ارتش چین به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را دارای پیام‌های مهمی دانست.

عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره ابعاد این حضور گفت: «از نگاه ما، این حضور پیش از هر چیز نشانه همبستگی با چین است و مهم‌تر از آن مخالفت آشکار با تمایلات جنگ‌طلبانه در جهان به شمار می‌رود. جشن پایان جنگ، پایان اشغال و پایان تهاجم، خود پیامی روشن به کسانی است که همچنان به دنبال جنگ‌افروزی هستند.»

وزیر خارجه ایران با اشاره به وضعیت منطقه افزود: «رژیم صهیونیستی امروز کل منطقه را به صحنه جنگ و درگیری تبدیل کرده و هر روز آتش تازه‌ای می‌افروزد، در حالی که از مصونیت کامل برخوردار است؛ حمایتی که از سوی آمریکا و کشور‌های غربی به آن داده می‌شود. در واقع، جامعه بین‌المللی از این میزان نقض قوانین بین‌الملل، جنایت علیه مردم و نسل‌کشی به شدت منزجر است؛ چرا که هیچ خط قرمزی در حقوق بین‌الملل باقی نمانده که این رژیم آن را زیر پا نگذاشته باشد.»

او تأکید کرد: «در چنین شرایطی، هر اقدامی که مخالفت با جنگ و جنگ‌طلبی را برجسته کند و پایان جنگ را گرامی بدارد، اقدامی ارزشمند محسوب می‌شود. علاوه بر این، روابط ایران و چین به اندازه‌ای نزدیک است که حضور در چنین ابتکاراتی کاملاً طبیعی است. بسیاری از کشور‌های دیگر نیز در این مراسم در سطح سران خود شرکت می‌کنند که این امر نشان می‌دهد جامعه جهانی تمایلی به اندیشه‌های جنگ‌طلبانه ندارد و با آن مبارزه می‌کند.»