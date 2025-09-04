باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _ محمدرضا محمدیان، مدیر منطقهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قم گفت:از ابتدای امسال تا دوازدهم شهریور، مصرف بنزین در استان قم با افزایش هفت درصدی همراه بوده که بخشی از آن ناشی از افزایش سفرهای جادهای در ایام تعطیلات، بهویژه مناسبت اربعین و تعطیلیهای متوالی چهارشنبه و پنجشنبه و تغییر الگوهای مصرف است. همچنین مصرف نفتگاز نیز در این بازه زمانی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
او با اشاره به اقدامات زیرساختی برای پاسخگویی به این افزایش تقاضا افزود: در همین مدت، ۷ مجوز جدید برای احداث جایگاه سوخت صادر شده که با هدف ارتقای پوشش خدمات سوخترسانی و کاهش بار ترافیکی جایگاههای موجود صورت گرفته است.
محمدیان همچنین از افزایش بیش از دو برابری نفتگاز ارسالی به نیروگاه سیکل ترکیبی قم خبر داد و گفت: این اقدام در راستای تأمین پایدار انرژی برق و کاهش وابستگی به سوختهای وارداتی انجام شده است.
به گفته محمدیان، در آستانه ایام اربعین، نیز ۹ تن گاز مایع (LPG) جهت تأمین نیاز مواکب مستقر در مسیرهای زائرپذیر استان تخصیص و توزیع شده است. توزیع این حجم از گاز مایع با هدف خدمترسانی ایمن و مستمر به زائران و با هماهنگی کامل با ستاد اربعین انجام شده است.
در پایان، محمدیان با اشاره به طرح رایگان تبدیل خودروهای عمومی به سوخت پاک CNG، از رانندگان خواست تا از این فرصت بهرهمند شوند. این طرح نهتنها به کاهش هزینههای سوخت کمک میکند، بلکه نقش مهمی در کاهش آلایندههای شهری و حفظ سلامت محیطزیست دارد. ثبتنام در این طرح کاملاً رایگان بوده و از طریق سامانههای رسمی در دسترس عموم قرار دارد.