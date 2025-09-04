سخنگوی سپاه گفت: نه شروع کننده جنگ هستیم و نه هراسی از جنگ داریم و به مردم ایران اعلام می‌کنیم؛ نگران نباشند، اگر جنگی اتفاق افتد، دست برتر و قدرت پاسخ پشیمان‌کننده داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سپاه نیوز، سردار علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه در سومین همایش بسیج اساتید کشور با تاکید بر اینکه در جنگ اخیر، ستون فقرات دکترین امنیت ملی و قواعد بازدارندگی رژیم صهیونیستی فروریخت بیان کرد: رژیم متوهم صهیونیستی با روایت ایران ضعیف و محاسبات غلط راهبردی، به ایران تهاجم کرد، فکر می‌کرد، چند ساعت بعد از حمله نظامی، مردم ایران آغوش خود را باز و کشور را تحویل آن‌ها خواهند داد، ولی مردم بلافاصله به خیابان‌ها ریخته و پاسخ کوبنده به دشمن متوهم دادند، این جنگ نشان داد، مردم ایران فهم درست تری از تهدیدات دارند، هویت و انسجام و منافع ملی را با هیچ چیز معامله نمی‌کنند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا میلیارد‌ها دلار برای شکست انقلاب اسلامی و ملت ایران هزینه کردند، ولی هیچ پیروزی به دست نیاوردند، این جنگ نمایش قدرت مردمی جمهوری اسلامی ایران، اقتدار فرماندهی عالی جنگ و استحکام نیرو‌های مسلح بود، به ملت ایران اعلام می‌کنیم، ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، با ثبات تر، منسجم‌تر و قدرتمندتر است، مردم نسبت به امنیت و ثبات کشور مطمئن و آسوده خاطر باشند و بدانند؛ دشمن هیچ غلطی نخواهد کرد.

سخنگوی سپاه ادامه داد: یک بخش از جنگ، نبرد ادراکی و روانی است، این نبرد توسط دشمن با حفظ " سایه جنگ بر ایران" ادامه دارد، امروز دشمن برای انتقام از پایداری مردم، بر جنگ اقتصادی و روانی و بی ثباتی کشور متمرکز است، ما برای اجتناب از جنگ و امنیت پایدار، دائما ظرفیت بازدارندگی را افزایش می‌دهیم، با وجود اینکه ما می‌دانیم، دشمن توان شروع جنگ جدید ندارد، ولی می‌خواهد کشور را در فضای جنگی همراه با نگرانی و ملتهب نگه دارد و برای حفظ این فضا دائما عملیات روانی انجام می‌دهند.

سردار نائینی با بیان اینکه نه شروع کننده جنگ هستیم و نه هراسی از جنگ داریم عنوان کرد: به مردم ایران هم اعلام می‌کنیم؛ نگران نباشند، اگر جنگی اتفاق افتد، دست برتر و قدرت پاسخ پشیمان‌کننده داریم، کشور در امنیت کامل قرار دارد و به فضل الهی هیچ تهدیدی، توان به هم زدن آرامش داخلی ما را ندارد، نیرو‌های مسلح برحسب وظایف ذاتی خود با بدبینی نسبت به دشمن، برای مقابله با هر نوع تهدید، در هر سطح، دائما خود را آماده می‌کنند و به فضل الهی این آمادگی‌ها به مراتب بیشتر از قبل است، اکنون که مرحله دشوار جنگ پشت سر گذاشته شده است، نگاه ما به آینده، روشن و پرامید است. 

وی تاکید کرد: نیاز امروز کشور؛ حفظ انسجام ملی، بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، رونق کسب و کار می‌باشد، همه باید دولت و دستگاه‌های مسئول را کمک کنیم، تا دوران پس از جنگ به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.

برچسب ها: امنیت کشور ، جنگ ۱۲ روزه ، سخنگوی سپاه
