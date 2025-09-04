باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری امروز (پنجشنبه) در اجلاس سراسری روسای موسسات تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کل کشور همچنین آیین افتتاح مرکز ملی پایش و نظارت الگوی تولید کشاورزی با قدردانی از تلاش محققان و پژوهشگران بخش کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، افزود: با وجود محدودیت‌های اقلیمی و خشکسالی در کشور، تامین امنیت غذایی با پژوهش‌ها و تحقیقات گسترده و متصل به کشاورزی، امکان پذیر است.

وی با اشاره به این که میزان تولید محصولات کشاورزی کشور از حدود ۳۰ میلیون تن در پیش از انقلاب اسلامی به حدود ۱۳۰ میلیون تن رسیده است، خاطرنشان کرد: در این مدت، تولید محصولات کشاورزی ۳۵۰ درصد افزایش یافته در حالی که فقط ۴۰ درصد به عرصه‌ها و زمین‌های کشاورزی اضافه شده است.

وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: این رشد با افزایش بهره وری و در پی تاثیر تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با محوریت سازمان تات و شرکت‌های فناور و پژوهشگاه‌ها فعال در این بخش حاصل شده است.

نوری با اشاره به رشد تولیدات کشاورزی گفت: در ۱۰ سال قبل، ضریب تبدیل در واحد‌های مرغداری ۲.۵ بود و الان به ۱.۵رسیده است و در این زمینه جزو ۵ کشور برتر دنیا هستیم.

وی با بیان این که محدودیت‌های موجود در جهان کنونی به نوعی است که امنیت غذایی را به یک مولفه بسیار مهم برای کشور‌ها تبدیل کرده، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی، فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب همواره به مسأله امنیت غذایی تاکید شده است و رئیس‌جمهور نیز به موضوع کشاورزی و امنیت غذایی تاکید و توجه ویژه دارند.

افزایش بهره‌وری با اتکا به دانش و توانمندی داخلی

وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده دراین اجلاسیه، گفت: این گزارش‌ها نشان‌دهنده این است که با تکیه بر دانش و توانمندی داخلی به سمت هر کاری که گام برداشتیم موفق بوده‌ایم.

نوری ادامه داد: همه گزارش‌ها موید این امر بود که آب کم داریم و باید به سمت بذر‌ها و محصولاتی که آب‌بری کمتر و میزان بهره‌وری و تولید محصول بیشتری داشته باشند حرکت کنیم. این مهم با همت محققین و با کمک همه دانش و تجربه‌ای که در کشور داریم، امکان‌پذیر است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افتتاح سامانه پایش الگوی کشت، خاطرنشان کرد: امروز مرکز پایش و کنترل نظارت بر الگوی کشت آغاز به کار کرد تا الگوی کشوری با دقت تهیه و در تدوین آن از بازخورد‌های محلی نیز استفاده شود؛ یعنی از کشاورزی که در مزرعه می‌خواهد کار کند تا محققی که در این مرکز آمار و اطلاعات را برآورد می‌کند، در تهیه این الگو مشارکت دارند.

وی در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولتی و مقام‌های محلی درخواست کرد تا همه در کنارهم الگوی کشت را ترویج کنند، زیرا اگر الگوی کشت رعایت شود همه کار‌ها در کشور به نظم و به سامان خواهد رسید.

نوری گفت: تامین نیاز‌های داخلی و احیاناً زمان‌هایی که باید تولیدات صادر شود همگی می‌تواند روی نظاماتی باشد که ما طبق قانون از قبل باید اعلام کنیم؛ اگر غیر از این باشد این نظم بهم خواهد خورد و یک زمانی می‌بینیم نیاز داخل تامین نمی‌شود یا به قدری تولید می‌شود که دیگر بازاری برای صادرات آن هم در دسترس نیست.

تحقیقات کشاورزی باید مساله محور باشد

وزیرجهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در حوزه تحقیقات کشاورزی فعالیت ما حتما باید مسأله‌محور باشد و باید با سرعت موضوعات را حل کنیم.

نوری با تاکید بر این سرعت اتفاقات و شرایط نامساعد بالاست، ادامه داد: امسال ۴۱ درصد کمتر از سال گذشته که خود سال خشکسالی محسوب می‌شد، بارندگی داریم بنابراین سرعت شرایط نامساعد ما خیلی بالاست و ما هم باید سرعت بگیریم.

وی با بیان این که به مساله آینده پژوهی باید توجه شود، گفت: در حوزه آینده پژوهی باید درباره موضوعاتی همچون تغییرات اقلیمی، مسائل سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی در آینده مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

لزوم سرمایه‌گذاری در کشاورزی مدرن، گلخانه‌ای و کشت‌های عمودی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی مدرن، گلخانه‌ای و کشت‌های عمودی، خاطرنشان کرد: سرعت بازگشت سرمایه در حوزه گلخانه‌ها بیشتر از سایر فعالیت‌های اقتصادی است و در گلخانه‌ها نسبت به کشت‌های عادی ۶ برابر محصول بیشتر تولید و ۶ برابر کمتر آب مصرف می‌شود.

نوری با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص کشور، افزود: ما در شمال و جنوب به دریا و از آن طریق به کشور‌های همسایه ارتباط داریم و از سوی دیگر در برخی حوزه‌های کالا‌های اساسی بیشتر از نیاز کشور ظرفیت تولید داریم، همه این‌ها در کنار ظرفیت حمل و نقلی کشور می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به قطب ارتباطی و نقل و انتقال کالا‌های اساسی تبدیل کند.

وی با تشریح آنچه در جلسات هم اندیشی میان مدیران این وزارتخانه و سازمان امور اداری و استخدامی رخ داده است، ادامه داد: ما مخالفت و انتقادات و ایرادات خود را به مدیران سازمان اداری و استخدامی منتقل کردیم، اما باوجود نامه صریح و دستور ریاست محترم جمهور همان متن اولیه مصوب و ابلاغ شد که البته با پیگیری‌های صورت گرفته دستور مجددی از سوی معاون اول رییس‌جمهور صادر شده است.

وزیرجهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: همواره تاکید کرده‌ایم به اسم کوچک سازی نمی‌توان موضوع مهم امنیت غذایی را واگذار کرد و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را کاهش داد.

در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با شرکت ارتباطات سیار ایران برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و هوشمندسازی کشاورزی با استفاده از اینترنت اشیاء و همچنین تفاهم نامه این سازمان با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای دیجیتال‌سازی منابع علمی کشاورزی و ارتقای مدیریت دانش با حضور وزیر جهاد کشاورزی امضا شد.