باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اجلاس رهبران مذهبی مسلمان کشور‌های عضو پیمان بریکس با حضور حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان نماینده کشورمان در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار شد.

در این اجلاس رهبران مذهبی مسلمان از ۱۰ کشور عضو بریکس حضور داشتند و در پایان با صدور بیانیه‌ای مواضع رسمی خود را در خصوص مهمترین مسائل جهانی تبیین کردند.

در این بیانیه آمده است: ما، رهبران مذهبی کشور‌های مسلمان بریکس، بر اساس اصول معنوی و اخلاقی که خواستار احترام متقابل، برادری و همکاری در راه خیر و تقواست و با الهام از آموزه‌های اسلام که ریشه در میراث غنی فقهی اسلامی دارد، با اذعان به مسئولیت خود به عنوان رهبران مذهبی در برابر خداوند متعال و نسل‌های آینده برای حفظ و تقویت مبانی اخلاقی جامعه که سعادت مردم و ملت‌ها را تضمین می‌کند و با توجه به این واقعیت که مؤلفه معنوی مردمان کشور‌های ما یکی از عوامل کلیدی برای نزدیکی در این سازمان متنوع است، به اتفاق آرا موارد زیر را تأیید می‌کنیم:

• اصل تنوع در وحدت، ریشه عمیق در آموزه‌های اسلام دارد که بیان می‌کند حکمت خداوند متعال در تنوع انسانی و قومی نشانه‌ای از جلال اوست. این اصل بیانگر تمایل مشترک ما برای ساختن جهانی چندقطبی و متحد است که به یک سیستم یا شکل واحد نیاز ندارد، بلکه مبتنی بر احترام متقابل به سنت‌های باستانی و ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و تمدنی است.

• ما کاملاً از سیاست همسویی رهبران و دولت‌های کشورهایمان در چارچوب بریکس و همچنین تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنها برای حفاظت و ارتقای ارزش‌های معنوی و اخلاقی که تمدن بشری قرن‌ها بر اساس آنها بنا شده و الگوی توسعه معنوی و اخلاقی بر اساس آن بنا شده است، حمایت می‌کنیم و سلطه ایدئولوژی‌های ناسازگار با طبیعت انسان را رد می‌کنیم.

• با توجه به تنوع فرهنگی غنی که مشخصه مردمان کشور‌های عضو آن است، تقویت و تعمیق گفت‌وگوی بین قومی و بین مذهبی عامل کلیدی برای ادامه همکاری سازنده و ثمربخش در چارچوب این سازمان است.

• ما متقاعد شده‌ایم که تخریب ساختار سالم خانواده، آینده بشریت را با عواقب فاجعه‌باری تهدید می‌کند. با توجه به شرایط فعلی، وظیفه اصلی و فوری ما این است که تمام تلاش خود را برای حفظ و ارتقای ارزش‌های سالم خانوادگی در بین جوانان، از جمله از طریق همکاری نزدیک با نمایندگان ادیان مختلف دیگر و همه نیرو‌های سالم جامعه، به کار گیریم.

• با اذعان به ظرفیت عظیم هوش مصنوعی برای پیشرفت در اکثر زمینه‌های زندگی بشر و حل مشکلات جهانی، خواستار استفاده از هوش مصنوعی و تنظیم و تقویت استاندارد‌های استفاده از آن بر اساس اصول اخلاقی هستیم.

علاقه مشترک برای گسترش همکاری‌های علمی، مذهبی و بشردوستانه

• به طور واضح و محکم هر نوع نفرت‌پراکنی، افراط‌گرایی، تروریسم و فاشیسم را محکوم می‌کنیم. همچنین همه اشکال تحقیر ادیان و همچنین هرگونه گرایش یا رویکردی برای محدود کردن حقوق و آزادی‌های مؤمنان به آنها را اعلام می‌کنیم.

• خواستار تقویت علاقه مشترک خود به گسترش همکاری‌های علمی، مذهبی و بشردوستانه بین جوامع و سازمان‌های اسلامی در کشورهایمان هستیم.

• از تلاش‌های ویژه مقامات دولتی، اجتماعی و مذهبی برزیل، مبتنی بر اصول انسانیت و برابری، برای ارتقای تفاهم بین مردم و فرهنگ‌ها، ارتباط بین تمدن‌ها، همکاری بین کشور‌ها و قاره‌ها و حفظ رفاه و سعادت ملت‌ها و جوامع، تقدیر می‌کنیم.

حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران علاوه بر حضور در اجلاس رهبران مسلمان بریکس در «ششمین کنفرانس بین‌المللی جاده ابریشم معنوی» نیز سخنرانی می‌کند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی بر مفاد این بیانیه، تاکید کرد.