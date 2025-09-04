باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سلام نظامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی با تاجیکستان + فیلم

بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال کشور به رسم بازی‌های قبلی خود پیش از آغاز رقابت خود سلام نظامی دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال کشورمان امروز از ساعت ۱۹ در چارچوب رقابت‌های کافا به مصاف  تیم ملی تاجیکستان رفتند و به رسم بازی‌های قبل خود هنگام طنین انداز شدن سرود ملی ایران سلام نظامی دادند.

