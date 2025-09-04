باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد حسن اسدی در بازدید از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری که با حضور مدیرعامل و کارکنان این صندوق برگزار شد، بر اهمیت تأمین مسکن کارکنان شهرداری تأکید کرد و با بیان اینکه خانه‌دار شدن یکی از مطالبات جدی و به‌حق کارکنان شهرداری است، گفت: یکی از اهداف اصلی من به عنوان شهردار، فراهم کردن زمینه مسکن برای کارکنان خدوم شهرداری است.

او افزود: در دو تا سه سال گذشته بررسی‌های مختلفی انجام و اقدامات خوبی صورت گرفته است تا اینکه به ایجاد ساختار مشخصی با عنوان صندوق ذخیره کارکنان شهرداری رسیدیم و این مجموعه فعالیت خود را آغاز کرده است.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری جایگاهی تعریف‌شده و مصوب دارد، تصریح کرد: امکانات مدنظر صندوق تا حد زیادی فراهم شده و بخش قابل توجهی از نیازها تأمین شده است.

اسدی ضمن قدردانی از مدیرعامل و کارکنان صندوق تأکید کرد: دغدغه اصلی صندوق و شهرداری رفع مشکل مسکن کارکنان است و در حال حاضر روش اجرایی برای تأمین مسکن از سوی شهرداری، شورای اسلامی شهر و نماینده شورا که عضو صندوق نیز هستند، که از طریق همین صندوق دنبال می‌شود.

او خاطرنشان کرد: این مجموعه با کارکنان، شهرداران مناطق، معاونان و بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های رفاه، برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی در ارتباط و تعامل است و امیدواریم بر اساس ظرفیت‌های تعریف‌شده، صندوق ذخیره کارکنان بتواند مشکلات مسکن کارمندان عزیز شهرداری را برطرف کند.