شهردار شیراز با اشاره به اهمیت خانه‌دار شدن کارمندان، گفت: رفع مشکل مسکن یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است و صندوق ذخیره با ساختاری مصوب و امکانات فراهم‌شده، گام مهمی در این مسیر برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد حسن اسدی در بازدید از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری که با حضور مدیرعامل و کارکنان این صندوق برگزار شد، بر اهمیت تأمین مسکن کارکنان شهرداری تأکید کرد و با بیان اینکه خانه‌دار شدن یکی از مطالبات جدی و به‌حق کارکنان شهرداری است، گفت: یکی از اهداف اصلی من به عنوان شهردار، فراهم کردن زمینه مسکن برای کارکنان خدوم شهرداری است. 

او افزود: در دو تا سه سال گذشته بررسی‌های مختلفی انجام و اقدامات خوبی صورت گرفته است تا اینکه به ایجاد ساختار مشخصی با عنوان صندوق ذخیره کارکنان شهرداری رسیدیم و این مجموعه فعالیت خود را آغاز کرده است.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری جایگاهی تعریف‌شده و مصوب دارد، تصریح کرد: امکانات مدنظر صندوق تا حد زیادی فراهم شده و بخش قابل توجهی از نیازها تأمین شده است.

اسدی ضمن قدردانی از مدیرعامل و کارکنان صندوق تأکید کرد: دغدغه اصلی صندوق و شهرداری رفع مشکل مسکن کارکنان است و در حال حاضر روش اجرایی برای تأمین مسکن از سوی شهرداری، شورای اسلامی شهر و نماینده شورا که عضو صندوق نیز هستند، که از طریق همین صندوق دنبال می‌شود. 

او خاطرنشان کرد: این مجموعه با کارکنان، شهرداران مناطق، معاونان و بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های رفاه، برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی در ارتباط و تعامل است و امیدواریم بر اساس ظرفیت‌های تعریف‌شده، صندوق ذخیره کارکنان بتواند مشکلات مسکن کارمندان عزیز شهرداری را برطرف کند.

برچسب ها: شهردار شیراز ، تامین مسکن ، کارکنان شهرداری
خبرهای مرتبط
شهردار شیراز:
نیرو‌های نظامی چشم و چراغ کشورند
پل شهیدان سرانجام و زیرگذر مولوی شیراز افتتاح شد
آکواریوم بزرگ شیراز؛ آغاز تحولی عظیم در صنعت گردشگری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد
مسابقات اسکواش قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در شیراز برگزار خواهد شد
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
وحدت امت اسلامی، سد راه دشمنان است
تعطیلی مجموعه جهانی تخت‌جمشید برای اجرای ارکستر
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
آخرین اخبار
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
تعطیلی مجموعه جهانی تخت‌جمشید برای اجرای ارکستر
حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد نیازمند همت مردم و مسئولان است
مسابقات اسکواش قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان در شیراز برگزار خواهد شد
وحدت امت اسلامی، سد راه دشمنان است
تصادف زنجیره ای در محور شیراز - کازرون با ۸ مصدوم