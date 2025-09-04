باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
خاطره رهبر انقلاب از دوران تبعید در ایرانشهر و برگزاری هفته وحدت + فیلم

خاطره‌ای از زبان رهبر معظم انقلاب درباره تبعید ایشان به ایرانشهر و پیشنهاد برگزاری هفته وحدت را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، خاطره رهبر معظم انقلاب درباره برگزاری این جشن برای وحدت میان شیعه و سنی در زمان تبعید ایشان به ایرانشهر بازنشر شده است.

