مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی روز‌های پنجشبه و جمعه کاهش نسبی دما در نواحی شمال کشور پیش بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، ارتفاعات مرکزی و جنوب کرمان، برخی نقاط هرمزگان و شمال آذربایجان غربی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تا روز جمعه در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر و اردبیل بارش پراکنده و روزهای پنجشبه و جمعه کاهش نسبی دما در این نواحی پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: از جمعه تا یکشنبه در شرق کشور به ویژه منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
کاهش دمای هوا در شهر‌های شمالی کشور/ بارش‌های موسمی در راه است
وزش باد شدید در نواحی شرق کشور از ۱۴ شهریور ماه
وزش باد شدید در نواحی جنوب غرب کشور طی روز‌های پایانی هفته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
آخرین اخبار
کاهش کیفیت هوا در نواحی شرقی کشور تا ۵ روز آینده
ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
سندیکای سیمان: برق صنعت سال‌های قبل بهتر از امسال تامین شد
رفع کمبودخوراک اولویت توسعه صنایع پتروشیمی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۴ شهریور ماه
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۹۵ درصد رسید+ جدول
سکه ۲.۵ میلیون تومان ارزان شد
فرآیند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
۱۵۰ همت از مطالبات کشاورزان پرداخت شد/
اختصاص ۱۵ هزار واحد مسکونی به کم‌درآمدها
هم‌اندیشی ایران و ژاپن در حوزه تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سامانه مشخصات فنی محصولات پتروشیمی راه‌اندازی شد
برق خانه حتی در زمان قطع برق، خاموش نمی‌شود
چک A ایرباس A319 جمهوری اسلامی ایران؛ آماده‌سازی برای بازگشت به ناوگان
لاستیک دست دوم یا نو؛ اتحادیه فروشندگان سقف شفافیت را اعلام کرد
اخذ بیش از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج؛ بی توجهی بانک‌ها به قانون!