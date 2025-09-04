باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، ارتفاعات مرکزی و جنوب کرمان، برخی نقاط هرمزگان و شمال آذربایجان غربی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تا روز جمعه در برخی نقاط استان‌های ساحلی خزر و اردبیل بارش پراکنده و روزهای پنجشبه و جمعه کاهش نسبی دما در این نواحی پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد: از جمعه تا یکشنبه در شرق کشور به ویژه منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک رخ خواهد داد.پنجشنبه و جمعه دریای خزر مواج است.