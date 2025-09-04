مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده‌های حسین آباد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد از آزادراه تهران – شمال (قطعه ۲) (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) تا ساعت ۸‌ صبح  روز شنبه مورخ ۱۵ شهریورماه ممنوع است.

وی ادامه داد: ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل گرماب تا سه راهی دیزین و حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و مسیر (شمال به جنوب) محدوده های مرزن آباد ، میانک ، مکارود ، ولی آباد و حدفاصل دهانه شمالی تونل کندوان تا نساء و محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان گزارش شده است. 

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده زیرآب و پل سفید و مسیر (رفت و برگشت) محدوده دماوند و آزادراه رشت – قزوین محدوده ورودی شهر رودبار را شاهد هستیم. 

وی تاکید کرد:ترافیک سنگین در آزادراه تهران – پردیس حدفاصل بابایی تا تونل شماره ۱  ومحور تهران – بومهن محدوده سعید آباد را شاهد هستیم. 

او بیان کرد: تردد روان در آزادراه تهران – شمال(قطعه 1) مسیر (رفت و برگشت) گزارش شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده های حسین آباد ، گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد و آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد و حدفاصل مهرویلا تا گلشهر و حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر را شاهد هستیم. 

او بیان کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – ساوه محدوده احمد آباد مستوفی، آزادراه تهران – قم محدوده بهشت زهرا و  آزادراه قم – تهران حدفاصل بهشت زهرا تا انتها حوزه آزادراه و محور تهران – شهریار در اکثر مقاطع گزارش شده است.

وی ادامه داد : ترافیک سنگین در بزرگراه تهران – ورامین محدوده قلعه نو و حدفاصل طالب آباد تا مقیم آباد   را شاهد هستیم. 

