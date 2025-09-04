شاگردان امیر قلعه‌نویی قبل از بازی با تاجیکستان صعودشان از دور گروهی تورنمنت کافا را قطعی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم ملی فوتبال افغانستان در سومین و آخرین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیای مرکزی (کافا) به مصاف تیم ملی هند رفت و این بازی با نتیجه مساوی ۰-۰ به پایان رسید.

این دیدار در ورزشگاه شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد. با این نتیجه، افغانستان تنها با یک امتیاز از سه بازی، در قعر جدول گروه B قرار گرفت و از ادامه رقابت‌ها بازماند. هند اما چهار امتیازی شد و در صورتی که تاجیکستان موفق نشود ایران را شکست دهد، هند به عنوان تیم دوم این گروه صعود خواهد کرد و راهی دیدار رده بندی می شود.

برچسب ها: تیم ملی افغانستان ، مسابقات کافا ، تیم ملی هند
خبرهای مرتبط
تیموریان: بازی در نیمه اول برابر هند گره خورد
افغانستان دومین شکست را هم تجربه کرد
قلعه نویی: اعتراف می‌کنم باید با برنامه‌ریزی بهتری راهی کافا می‌شدیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ح.م
۲۳:۳۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
با این تیم و بازی امروز با تاجیکستان..
جام جهانی..نرین!!!!!
نرین!!!
از افغانستان گل بخوری یا۳تا گل بزنی!!
باید گریه کنی
۰
۰
پاسخ دادن
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند