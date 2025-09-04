باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم ملی فوتبال افغانستان در سومین و آخرین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیای مرکزی (کافا) به مصاف تیم ملی هند رفت و این بازی با نتیجه مساوی ۰-۰ به پایان رسید.

این دیدار در ورزشگاه شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد. با این نتیجه، افغانستان تنها با یک امتیاز از سه بازی، در قعر جدول گروه B قرار گرفت و از ادامه رقابت‌ها بازماند. هند اما چهار امتیازی شد و در صورتی که تاجیکستان موفق نشود ایران را شکست دهد، هند به عنوان تیم دوم این گروه صعود خواهد کرد و راهی دیدار رده بندی می شود.