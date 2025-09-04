باشگاه خبرنگاران جوان, سیده معصومه مرتضوی -عبدالعلی کیانمهر گفت: از این پس، مجوز‌ها و مصوبات طرح‌ها در کم‌ترین زمان و در همان روز نخست تعیین تکلیف می‌شوند تا سرمایه‌گذاران با موانع طولانی اداری روبه‌رو نشوند.

وی تأکید کرد: برای ایجاد تغییر آمده‌ایم، نه اشغال صندلی‌ها و با همراهی مدیران استان، مسیر توسعه اقتصادی را با قدرت ادامه می‌دهیم.

توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر؛ یکی از سیاست‌های اصلی دولت

عبدالعلی کیانمهر معاون اقتصادی استاندار گلستان گفت: توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر از اولویت‌های استان است و در همین خصوص نماینده‌ای در هر فرمانداری برای این کار مشخص شده است.

وی گفت: برنامه‌های ویژه‌ای برای زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان روستایی در حال اجراست و همکاری با بسیج سازندگی و فنی‌وحرفه‌ای از ارکان اصلی این طرح به شمار می‌رود.

کیانمهر افزود: توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار استان مورد توجه بنده است و در همین مدت ۷ بار به شهرستان مرزی مراوه‌تپه سفر کرده‌ام و موضوعات اقتصادی و توسعه‌ای را به صورت میدانی رصد و پیگیری می‌کنم.

گسترش مبادلات با همسایگان

عبدالعلی کیانمهر ادامه داد: با استفاده از مرز ۴۳۰ کیلومتری با ترکمنستان و روابط خویشاوندی با قزاقستان و تاجیکستان در حال تعمیق روابط تجاری و اقتصادی با این کشور‌ها هستیم.

وی گفت: پس از حضور در نمایشگاه‌های مختلف در این کشور‌ها و برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی توانمندی‌های ترکمنستان در گلستان در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در داخل و خارج از کشور هستیم.