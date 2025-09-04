فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش‌آفرینی این نیرو در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی گفت: خلبانان دلیر و کارکنان فنی پرتلاش نهاجا در جنگ ۱۲ روزه با ایثار و جانفشانی خود همچون ۸ سال دفاع مقدس پای کار بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع کارکنان ستاد این نیرو گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم صهیونیستی، تمرکز فرماندهان، خلبانان و کارکنان فنی بر اجرای عملیات رزمی و پرواز‌های گشت، شناسایی و اسکرمبل علیه پرنده‌های با سرنشین و بدون سرنشین دشمن بود.

وی افزود: تنها چند دقیقه پس از آغاز رسمی حمله رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمان، خلبانان پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان و سایر پایگاه‌ها در آسمان تهران و سایر نقاط حساس کشور پرواز‌های رزمی خود را انجام دادند و موفق شدند در چندین مرحله، هواگرد‌های پیشرفته بدون سرنشین دشمن را ساقط کنند.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه در طول جنگ، به هر درخواست شبکه یکپارچه پدافند هوایی، جواب مثبت داده شد، خاطرنشان کرد: خلبانان غیور پایگاه‌های مختلف نهاجا بار‌ها با یورش به دسته‍های پروازی هواپیما‌های دشمن، مانع عملیات آن‍ها شدند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: در این ایام حتی خلبانان و کارکنانی که در مرخصی بودند، بلافاصله به یگان‌ها مراجعت کرده و در کمترین زمان وارد مأموریت‌های رزمی شدند.

امیر سرتیپ واحدی ادامه داد: در طول جنگ تحمیلی اخیر، نیروی هوایی ارتش، تمام توان خود را برای دفاع از آسمان و مردم ایران اسلامی به کار گرفت و تعدادی از کارکنان این نیرو در راستای حراست از تجهیزات و دستاورد‌های نهاجا به مقام شامخ شهادت نائل آمدند.

وی گفت: خلبانان دلیر و کارکنان فنی پرتلاش و تمامی کارکنان نهاجا با الگو گرفتن از پیشکسوتان و شهدای این نیرو مانند شهیدان بابایی، ستاری، اردستانی، دوران و... در جنگ ۱۲ روزه با ایثار و جانفشانی خود همچون ۸ سال دفاع مقدس با همدلی مثال زدنی پای کار بودند.

فرمانده نهاجا در پایان به نقش کادر درمان این نیرو در خدمت رسانی به مصدومان حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونسیتی هم اشاره و اضافه کرد:در طول جنگ، تعداد زیادی مجروح به بیمارستان‍ها و بهداری‍های نهاجا منتقل و از خدمات درمانی به نحو مطلوبی برخوردار شدند که این موضوع نشان‌دهنده آمادگی کامل سامانه و کادر درمان این نیرو بود. در همان ساعات ابتدایی جنگ، اتاق‌های عمل و بخش‌های غیر فعال به سرعت فعال و آماده خدمت‌رسانی به مجروحان شدند.

