باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال پسر ایران که در اردوی تدارکاتی در قطر به سر میبرد، در دو بازی دوستانه خود مقابل تیم ملی هندبال نوجوانان این کشور یک پیروزی و یک شکست داشت.
ملیپوشان هندبال ایران در بازی نخست ۲۱ بر ۲۸ نتیجه را به حریف واگذار کردند، اما در بازی دوم ۳۹ بر ۲۴ و با اختلاف ۱۵ گل قطر را شکست دادند.
علی غیور، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، سیدحمیدرضا خادمی، دانیال میرحسینی، محمدرضا همتی، عرشیا جاویدی، مهدی احمدیفر، محمدرضا آقامحمدی، امیرحسین نیک اقبال، محمدطاها ابراهیم خانلری، آرین خالقی، سیدمحمد کشاورز، حسن جودکی، صالح حسه زاد حسه، محمدپویا پروهان، محسن هادی زاده و فرشاد نوروزپور ترکیب تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان را در اردوی قطر تشکیل میدهند.
ملیپوشان ایران فردا، ۱۴ شهریور، به کشور باز میگردند تا ادامه تمرینات خود را برای حضور در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا که از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن برگزار خواهد شد، پیگیری کنند.
ملیپوشان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا در گروه D با تیمهای کرهجنوبی، ازبکستان و مالدیو همگروه هستند.