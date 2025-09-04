مرحله دوم رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با برتری تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان مرحله دوم از بیست و نهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان که از روز گذشته در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران آغاز شده بود، عصر امروز (پنجشنبه) ۱۳ شهریور با پیگیری مواد روز پایان و برتری تیم دانشگاه آزاد خاتمه یافت.

اسامی برترین‌های روز پایان به شرح زیر است:

۴۰۰ متر بامانع:

۱- نازنین فاطمه عیدیان – دانشگاه آزاد – ۱:۰۲.۶۳ دقیقه

۲- نیلوفر یاوری – ستارگان البرز – ۱:۱۳.۱۰ دقیقه

۳- ساغر جلالی – ستارگان البرز – ۱:۱۴.۶۶ دقیقه

پرش ارتفاع:

۱- محیا نعیمی – ستارگان البرز – ۱.۶۸ متر

۲- عسل علیقلی – دانشگاه آزاد – ۱.۶۸ متر

۳- نیلوفر فرخ فال – ستارگان البرز – ۱.۶۰ متر

۸۰۰ متر:

۱- تکتم دستاربندان – ستارگان البرز – ۲:۰۷.۵۱ دقیقه

۲- نگین آذری عدالت – دانشگاه آزاد – ۲:۱۰.۸۶ دقیقه

۳- آیدا نارویی – مس کرمان – ۲:۱۱.۷۸ دقیقه

پرتاب نیزه:

۱- مانا حسینی – دانشگاه آزاد – ۴۸.۴۶ متر

۲- زهرا نجفی – ستارگان البرز – ۴۷.۶۴ متر

۳- زهرا صیادی – دانشگاه آزاد – ۴۱.۱۶ متر

۲۰۰ متر:

۱- پردیس عبدالمحمدی – دانشگاه آزاد – ۲۳.۹۲ ثانیه

۲- زهرا زارعی – مس کرمان – ۲۴.۴۳ ثانیه

۳- مریم محبی – ستارگان البرز – ۲۵.۲۳ ثانیه

پرش سه گام:

۱- سارینا ساعدی – دانشگاه آزاد – ۱۲.۷۵ متر

۲- پریسا نبی زاده – دانشگاه آزاد – ۱۲.۳۳ متر

۳- عارفه نیک بین – آکادمی کاکتوس – ۱۱.۷۸ متر

پرتاب وزنه:

۱- الهام هاشمی – دانشگاه آزاد – ۱۵.۰۷ متر

۲- الهه علی‌زاده – دانشگاه آزاد – ۱۳.۸۶ متر

۳- الناز موسایی – دانشگاه آزاد – ۱۰.۸۲ متر

۱۰۰۰۰ متر:

۱- یگانه کریم – دانشگاه آزاد – ۴۱:۴۴.۷۶ دقیقه

۲- یاسمن زارعی – مس کرمان – ۴۲:۵۴.۰۶ دقیقه

۳- فاطمه عظیمی – مس کرمان – ۴۶:۴۶.۵۹ دقیقه

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- دانشگاه آزاد (نگین آذری عدالت، الناز موسایی، نازنین فاطمه عیدیان، سپیده صارمی) – ۳:۵۹.۶۲ دقیقه

۲- ستارگان البرز (سلین افشار، زهرا افشار، پارمیس رحیمی، ساغر جلالی) – ۴:۱۰.۷۷ دقیقه

۳- آکادمی کاکتوس خراسان (ستایش امینی، عسل منتظر القائم، مبینا خیاط، فاطمه خامی) – ۴:۱۴.۹۶ دقیقه

