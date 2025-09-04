باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که در جریان تماس تلفنی امروز با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره تحریم‌های روسیه و حفاظت از حریم هوایی اوکراین صحبت شده است.

این تماس تلفنی امروز در میانه نشست «ائتلاف مشتاقان» برقرار شد و دونالد ترامپ از آمریکا به آن متصل شد. زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی درباره این تماس گفت: «ما درباره چگونگی سوق دادن اوضاع به سمت صلح واقعی صحبت کردیم. گزینه‌های مختلفی را بررسی کردیم و مهمترین آنها فشار، با استفاده از اقدامات قوی به ویژه اقدامات اقتصادی، برای پایان دادن به جنگ است.»

رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که رهبران اروپایی با ترامپ «درباره حفاظت حاکثری از آسمان اوکراین» در برابر حملات روسیه صحبت کردند.

ائتلاف مشتاقان به گروهی از کشور‌های عمدتاً اروپایی گفته می‌شود که به ابتکار فرانسه و چند کشور دیگر در زمستان گذشته تشکیل شد. کشور‌های عضو این ائتلاف از اوکراین حمایت می‌کنند.

پس از نشست امروز، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای اوکراینی خود اعلام کرد که ضمانت‌های امنیتی اوکراین «آماده» است و ۲۶ کشور متعهد شده‌اند که در صورت برقراری آتش‌بس، در این اقدام مشارکت کنند. در همین حال، نخست وزیر ایتالیا که به صورت ویدئویی در این نشست شرکت می‌کرد، اعلام کرد که قصد اعزام نیرو به اوکراین را ندارد، اما در نظارت بر توافق صلح احتمالی مشارکت می‌کند.

منبع: خبرگزاری فرانسه