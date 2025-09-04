باشگاه خبرنگاران جوان - سالروز رونمایی از نسل اول موشک های ایران به نام موشک «قدر» که پایه گذار توسعه صنعت موشکی کشور و تبدیل شدن موشک های ایران به کابوسی برای صیونیست ها شد.