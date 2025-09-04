باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سالروز رونمایی از نسل اول کابوس صهیونیست‌ها + فیلم

در سالروز رونمایی از اولین نسل موشک های ایران مروری می کنیم بر آنچه در صنعت موشکی کشور گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالروز رونمایی از نسل اول موشک های ایران به نام موشک «قدر» که پایه گذار توسعه صنعت موشکی کشور و تبدیل شدن موشک های ایران به کابوسی برای صیونیست ها شد.

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم
۲۳۳۱

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی
۱۴۰۴

مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
راز درمان افسردگی! + فیلم
۸۰۰

راز درمان افسردگی! + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم
۵۳۶

آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم
۴۱۲

اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
روح الله
۰۰:۰۲ ۱۵ شهريور ۱۴۰۴
خدابه همه شما عمر باعزت بده این شاالله
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اصغر
۲۳:۵۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
به اذن خدا بر دشمن بتازید واستور گردن گروسی خبیس شغل زرد ترامپ و کاسه لیسان اروپایی بشکنید گوش بفرمان رهبرم تا آخرین قطره خون....
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اصغر
۲۳:۴۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
درود و صلوات بر تهرانی مقدم و حاجی زاده و همکارانشان
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام جانم فدای تک تک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جانم فدای تک تک نیروهای هوافضا ی سپاه پاسداران عزیزم جانم فدای رهبرم جانم فدای تک تک نیروهای مسلح فقط ازوزیر دفاع انتظار دارم درفکر خرید جنگنده های نسل جدید و پیشرفته باشند
موشک ها را افزایش بدهید تا 5000 کیلومتر حتی بالاتر به تولید انبوه برسانید موفق باشید یا امام زمان
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آرش
۲۳:۰۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
روح شهید تهرانی مقدم و همه شهدای ایران شاد انشاء الله روز بروز موشکهای جدید و قویتر بسازید موشک های قاره پیما با قابلیت حمل انواع کلاهک ها
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بی‌نظیر
۱
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمدطاهر
۱۳:۵۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
الحق وال انصاف کار پدر موشکی مرحوم بی نظیر بود است
۴
۵۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام روحش شاد و یادش گرامی باد تاابد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
باید قدرت موشکی و تولید را بعد از جنگ دوازده روزه 50 برابر بیشتر کنیم یک لحظه نباید به دشمنان متجاوز امان داد
۳
۵۷
پاسخ دادن