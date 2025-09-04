باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگ‌ترین کاروان دریایی دنیا با عنوان «ناوگان جهانی صمود» متشکل از ده‌ها کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه و صد‌ها فعال از ۴۴کشور جهان به منظور شکستن محاصره غزه از بنادر اسپانیا و تونس به سوی غزه حرکت کرده‌اند.

محمدصادق شهبازی، مدیرعامل مؤسسه تداوم انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به این کاروان بیان کرد: استراتژی اصلی رژیم اشغالگر، دشوار ساختن شرایط زندگی برای مردم غزه است، به نحوی که آنها مجبور به ترک فلسطین شوند. این استراتژی از سال ۲۰۰۶، با به قدرت رسیدن حماس در اولین انتخابات آزاد غزه آغاز شد و پس از عملیات طوفان الاقصی نیز تشدید شده است. تاکنون حرکت‌های مختلفی برای شکستن حصر غزه انجام شده است. اولین اقدام برجسته در سال ۲۰۱۱ با اعزام کشتی «ماوی مرمره» صورت گرفت که در پی حمله به آن، ۲۹ نفر به شهادت رسیدند. طی ماه‌های اخیر نیز سه کشتی دیگر به سمت غزه حرکت کردند که کشتی اول توسط صهیونیست‌ها در نقطه مبدأ هدف قرار گرفت. دو کشتی بعدی نیز که حامل فعالان بین‌المللی، از جمله نمایندگان مجالس و چهره‌های شناخته‌شده‌ای مانند خانم گرتا تونبرگ بودند، توسط رژیم اشغالگر متوقف، سرنشینان آنها دستگیر و اموالشان مصادره شد.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که مسئله فلسطین به یک موضوع حقوق بشری و یک دغدغه عمومی جهانی تبدیل شده است؛ به طوری که افرادی با پس‌زمینه‌های گوناگون فرهنگی، فکری و سیاسی برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی و شکستن محاصره غزه به این حرکت‌ها می‌پیوندند. این حرکت جدید، بسیار فراگیر است و فعالانی از ۴۵ کشور جهان در آن مشارکت دارند. هدف اولیه، ارسال کاروانی متشکل از ۱۰۰۰ کشتی است. اخیراً ۷۰ کشتی از بارسلونا حرکت کرده و قرار است کشتی‌های دیگری نیز از تونس به این کاروان ملحق شوند. این فعالان تلاش دارند با رساندن پیاپی و مستمر خود به غزه، برخلاف تلاش‌های انفرادی گذشته، محاصره را بشکنند. طبیعتاً با توجه به این گستردگی، حضور چهره‌های تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی و نمایندگان مجالس از پنج قاره جهان، این حرکت پتانسیل اثرگذاری بیشتری دارد و می‌تواند سکوت رسانه‌های جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی را بشکند.

شهبازی درباره افراد موثر در این کاروان بیان کرد: همان‌طور که اشاره شد، فعالانی از ۴۵ کشور در این کاروان حاضر هستند و دایره مشارکت‌کنندگان بسیار وسیع است. خانم گرتا تونبرگ که در سه حرکت قبلی نیز حضور داشت، یکی از مهم‌ترین چهره‌های این کاروان است. او که به عنوان یک فعال جوان محیط زیست و تغییرات اقلیمی شناخته می‌شد، از ابتدای طوفان الاقصی به یکی از فعالان حوزه فلسطین تبدیل شده است. دامنه افراد مشارکت‌کننده متفاوت است و از اعضای مجالس اتحادیه اروپا تا فعالانی از کشور‌های منطقه را در بر می‌گیرد. این حرکت، پیوندی میان پیروان ادیان مختلف از جمله یهودی، مسیحی و مسلمان و همچنین افراد با عقاید دیگر است. این پراکندگی گسترده جغرافیایی در پنج قاره، نشان‌دهنده ابعاد جهانی آن است. تلاش این فعالان، تبدیل کردن این حرکت از صرف شعار و تجمع، به یک اقدام عملی است که در آن جان خود را برای رساندن آب و غذا به مردم غزه به خطر انداخته‌اند و این امر طبیعتاً می‌تواند افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به ایجاد این موج فراگیر برای رهایی ملت مظلوم غزه بیان کرد: طبیعتاً با پیشگام شدن این افراد و هزینه‌ای که متقبل می‌شوند و همچنین با مشاهده این گستردگی، امکان شکل‌گیری حرکت‌های مشابه افزایش می‌یابد. البته رژیم اشغالگر این کاروان را تهدید کرده و اعلام نموده که با خانم گرتا تونبرگ و سایر فعالان کاروان به عنوان تروریست برخورد خواهد کرد. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که این رژیم قصد دارد سطح اقدامات خود علیه این حرکت را برای جلوگیری از تکرار آن افزایش دهد. اما با توجه به فضای موجود در کشور‌های جهان اسلام، غرب و سایر نقاط دنیا، هر اتفاقی که برای این کشتی‌ها رخ دهد، این نهضت اعتراضی علیه اشغالگران و تلاش برای شکستن حصر غزه را وارد مرحله‌ای جدید و گسترده‌تر خواهد کرد.