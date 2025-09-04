باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای اروپا به ۴۶ کشور عضو خود در مورد خطرات اخراج مهاجران به کشور‌های ثالث هشدار داده و احتمال شکنجه یا حتی مرگ افراد اخراجی را ذکر کرده است.

مایکل اوفلاهرتی، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا امروز در بیانیه‌ای گفت: «چنین سیاست‌هایی ممکن است زنان، مردان و کودکان را در معرض خطر بالای نقض جدی و رنج مداوم قرار دهد.»

گزارشی که همزمان با این بیانیه توسط شورا منتشر شد، بیان داشت که «سیاست‌های اخراج ممکن است افراد را در معرض شکنجه، بدرفتاری، اخراج جمعی یا بازداشت خودسرانه قرار دهد و حتی ممکن است جان آنها را به خطر بیندازد.»

این گزارش همچنین هشدار داد که چنین سیاست‌هایی ممکن است «مانع دسترسی به پناهندگی شود و افراد را از حق قانونی برای به چالش کشیدن تصمیمات اخراج محروم کند.»

ماه گذشته، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تصمیم قضات ایتالیایی مبنی بر بازگرداندن مهاجران به ایتالیا پس از اخراج آنها توسط دولت جورجیا ملونی به آلبانی را تأیید کرد.

در سال ۲۰۲۲، دادگاه حقوق بشر اروپا در شورای اروپا، طرح انگلیس برای اخراج مهاجران به رواندا را مسدود کرد. از آن زمان، لندن و پاریس توافق‌نامه‌ای برای بازگرداندن مهاجران به فرانسه امضا کرده‌اند که ماه گذشته به اجرا درآمد.

در خارج از اروپا، چهار کشور آفریقایی - اوگاندا، رواندا، اسواتینی و سودان جنوبی - از زمان بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، موافقت کرده‌اند که مهاجران اخراجی از آمریکا را بپذیرند. در آمریکای مرکزی، السالوادور اولین کشوری بود که مهاجران اخراجی از ایالات متحده را پذیرفت.

منبع: الاخبار