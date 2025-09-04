باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگترین کاروان دریایی دنیا با عنوان «ناوگان جهانی صمود» متشکل از دهها کشتی حامل کمکهای بشردوستانه و صدها فعال از ۴۴کشور جهان به منظور شکستن محاصره غزه از بنادر اسپانیا و تونس به سوی غزه حرکت کردهاند.
حمیدرضا مقصودیاقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه قم در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره این کاروان گفت: با عرض سلام خدمت مخاطبان محترم باشگاه خبرنگاران جوان. ما هماکنون در ساحل «القلوالی» در شهر تونس، پایتخت کشور تونس، حضور داریم. اینجا محلی است که طی یک یا دو روز آینده، کشتیهایی که از بارسلونای اسپانیا حرکت کردهاند، به همراه چند صد نفر از جوانان سراسر دنیا، به این نقطه خواهند رسید. این کاروان در ادامه، با پیوستن چند صد جوان دیگر و دهها کشتی و قایق، به سمت غزه حرکت خواهد کرد تا بزرگترین ناوگان تاریخ را برای آزادسازی فلسطین تشکیل دهد. این یک حرکت کاملاً مردمی و خودجوش است که توسط جوانان و انجمنهای مختلف مردمی در سراسر جهان اداره میشود.
وی ادامه داد: از چند ماه قبل برای این حرکت برنامهریزی صورت گرفته است. فرایند الحاق اعضا در بارسلونا و تونس انجام شده است. انشاءالله این کاروان که حرکت خود را از ۳۱ آگوست آغاز کرده است، در نیمه دوم سپتامبر خود را به سواحل غزه خواهد رساند. در این کاروان، نمایندگانی از حداقل ۴۴ کشور جهان حضور دارند. افرادی با گرایشهای سیاسی و ادیان گوناگون، و با دیدگاههای متفاوت، همگی حول محور مسئله انسانیِ آزادسازی فلسطین گرد هم آمدهاند. این افراد، جان بر کف، آماده فداکاری در مسیر انسانیت هستند و جوانانی با انگیزه، بسیار محکم و استوار، کاروان «صمود» (به معنای پایداری) را تشکیل دادهاند. این کاروان انشاءالله از این منطقه عبور خواهد کرد. عرض میشود که مردم ایران، برادری خود را نسبت به ماجرای غزه اثبات کردهاند. ما پس از رویداد هفتم اکتبر، مستقیماً با اسرائیل درگیر شدیم. تا به امروز، حاکمیت و نیروهای مسلح ما نشان دادهاند که جان بر کف و آماده جانفشانی هستند. مردم ما نیز بارها در کمکرسانی به لبنان و غزه وارد عمل شدهاند.
مقصودی افزود: این حرکت، مرحله جدیدی از مبارزه با اسرائیل است و مردم ما برای کمک به کاروان صمود اعلام آمادگی کردهاند. ما نیز به نمایندگی از مردم و گروههای مردمی ایران در اینجا حضور داریم تا پیام ملت ایران را به کاروان صمود برسانیم. همچنین، کمکهای مردمی موجود را به این کاروان خواهیم رساند تا برای تهیه یک یا دو کشتی، در کنار دهها کشتیای که خودشان فراهم کردهاند، استفاده شود و اقلام ضروری مورد نیاز این کاروان تقویت گردد. همانطور که سایر ملتهای جهان کمک کردهاند، ما نیز در کنار آنان برای آزادسازی فلسطین قرار میگیریم و از این حرکت حمایت میکنیم. از شما نیز تقاضا دارم که اولاً برای موفقیت این کاروان که متشکل از مستضعفان جهان است، دعا کنید. مرزبندیای که در مبارزه با اسرائیل و حمایت از فلسطین پدیدار میشود، با مرزبندیهای سابق متفاوت است. چتری فراگیر تشکیل شده که میتواند همه ادیان و گرایشها را در بر بگیرد و این اتحاد جهانی علیه صهیونیسم را پدید آورد. ملتهای دنیا به واقع از صهیونیسم متنفرند؛ اگرچه ممکن است دولتها حمایت یا همراهی نکنند، اما فرایند همراهی ملتها و دولتها آغاز شده است. دولتها نیز تحت فشار ملتهای خود، به مرور زمان ناچار به حمایت از فلسطین خواهند شد؛ کما اینکه اکنون طلیعه این حمایتها را در کشورهای مختلف مشاهده میکنیم. به عنوان نمونه، در خود کشورهای عربی اتفاقات جالبی در حال وقوع است؛ تونس به شدت از آرمان فلسطین حمایت میکند و برخی کشورهای دیگر که پیش از این تا این حد در میدان فعال نبودند، اکنون حضور یافتهاند.
وی ادامه داد: اولاً، برای موفقیت این جریان اجتماعی دعا کنید، زیرا اسرائیل با یک جریان اجتماعی محو خواهد شد. دفاع مسلحانه ما یک مسئله است؛ اگر مورد حمله قرار بگیریم، محکم و مسلحانه از خود دفاع میکنیم. اما استراتژی تهاجمی انقلاب اسلامی برای محو اسرائیل، استراتژی تجمیع ملتهاست؛ استراتژی همراه ساختن همه آزادگان جهان برای از میان بردن این غده سرطانی، نه لزوماً به شکل نظامی. همین فشارهای سیاسی، رسانهای و خیزش ملتها موجب نابودی این رژیم منحوس خواهد شد.
ثانیاً، به پویش «صدای غزه» بپیوندید و کمکهای فوری خود را از طریق این پویش ارسال کنید. در کنار سایر پویشهایی که ملت ایران از آنها حمایت کرده و میکنند و انشاءالله به نتایج خوبی هم خواهد رسید، از این پویش نیز حمایت کنید تا بتوانیم کمکهای شایسته ملت ایران را به جریان صمود برسانیم. سوماً، پیام این پویش را به دیگران برسانید. در ایران همگان باید مطلع شوند که چنین حرکتی در دنیا شکل گرفته است. نباید تصور کنیم که تنها مبارز راه فلسطین هستیم یا تنها کشوری هستیم که از آرمان فلسطین حمایت میکنیم. ملتها در سراسر دنیا برای فلسطین دل میسوزانند. ما باید خود را با آنها همراه کنیم و آنها را با خود همراه سازیم تا این حرکت با سرعت بیشتری به نتیجه برسد. البته به تدریج دولتها نیز به این حمایت پیوستهاند و این جریانها باید تکثیر شوند. همین چند هفته پیش، مالزی به شدت در فضای سیاسی به اسرائیل حمله کرد. هر هفته در آن کشور تجمعاتی برگزارمیشود. در سایر نقاط دنیا، در دانشگاههای خود غرب، دانشگاههای آسیا و در میان جوانان سراسر جهان، تکاپویی برای تسریع این اتفاق شکل گرفته است. در پایان، از باشگاه خبرنگاران جوان که این مصاحبه را ترتیب دادند، تشکر میکنم. یا علی مدد.