وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده، زیرا نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تردیدی ندارد و بنابراین ترسی هم از مذاکره نداریم. همانطوری که ترسی هم از جنگ نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره دیدار اخیر رئیس‌جمهور ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: آنتونیو گوترش تأکید کرده که طی سال‌های گذشته به این جمع‌بندی رسیده است که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و همواره راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح داده است.

عراقچی افزود: «این جمع‌بندی سال‌هاست که در میان بسیاری از کشور‌ها و حتی برخی سیاستمداران اروپایی شکل گرفته، اما همچنان پرسش‌ها و ابهاماتی وجود دارد که راه‌حل آن گفت‌و‌گو و تعامل است.»

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود ابایی نداشته و در گذشته نیز اقدامات اعتمادساز انجام داده است.

 او تأکید کرد: «اگر توافقی شکل بگیرد، ایران آماده ورود به برنامه‌های اعتمادساز جدید خواهد بود، اما در مقابل باید رفع تحریم‌ها و پایان تهدیدات نیز در دستور کار قرار گیرد.»

عراقچی هم‌چنین یادآور شد که «ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و پرچم گفت‌و‌گو را زمین نگذاشته است، زیرا نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تردیدی ندارد و بنابراین ترسی هم از مذاکره نداریم. همانطوری که ترسی هم از جنگ نداریم. همیشه برای مذاکره و جنگ آمادگی داریم، البته ما و همه کشور‌ها مذاکره را ترجیح می‌دهند، اما اگر عزت و شرافت کشوری زیرسوال برود، گزینه‌های دیگری هم روی میز است.»

در ادامه، وی به موضوع «اسنپ‌بک» اشاره کرد و درباره تاثیر بازگشت تحریم‌ها گفت: «در حوزه اقتصادی تحریم‌های بسیار سنگین‌تری را آمریکا وضع کرده، اما در حوزه سیاسی، نگرانی‌های روانی بزرگ‌نمایی شده و فضای ساخته‌شده پیرامون اسنپ‌بک بیش از واقعیت آن است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران با اصل هر نوع تحریمی مخالف است و برای رفع آنها تلاش می‌کند.»

عراقچی درباره شکل جدید همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز توضیح داد: «در حال حاضر مذاکراتی میان وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و آژانس در جریان است تا چارچوب تازه‌ای برای همکاری‌ها طراحی شود. تحولات اخیر از جمله حملات به برخی سایت‌های هسته‌ای ایران ایجاب می‌کند که چارچوب جدیدی در این همکاری‌ها تعریف گردد. آژانس نیز پذیرفته که این شرایط تازه، نیازمند چارچوب همکاری جدید است و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد، اما تا وقتی مذاکرات به نتیجه نرسد، هیچ همکاری جدیدی شکل نخواهد گرفت.»

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
تاکید عراقچی بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران
دور تازه نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
عراقچی خطاب به کالاس: انتظار داریم تحرکات علیه دیپلماسی را خنثی کنید
سردار نائینی: ما برای اجتناب از جنگ و امنیت پایدار، دائما ظرفیت بازدارندگی را افزایش می‌دهیم
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی:
خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ارتش در جنگ ۱۲ روزه همچون ۸ سال دفاع مقدس پای کار بودند
دیدار و رایزنی عراقچی با اعضای شورای رهبری حماس در دوحه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کشور را وارد جنگ نکنید همنیجوری هزاران مشکلات اقتصادی و آب و برق داریم. مذاکرات صلح آمیز کنید مردم آرامش و امنیت لازم دارند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۴

پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور «شهید سلیمانی» به کجا رسید؟ سرانجام دادگاه رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی چه شد؟ ترور سردار سلیمانی جنایتی بزرگ بود/ ایران بر پیگیری حق خود برای پیگرد پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی به کجا رسید؟ پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور «شهید سلیمانی» به کجا رسید؟ ایران مصمم به پیگرد کیفری عاملان ترور سردار سلیمانی است.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نام اشنا
۱۴:۱۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مسئوولین نظامی کشور به این اراذل اروپائی و امریکائی خوب بفهمانند که اگر جنگی شروع شود, این ما هستیم که به دلخواه خودمان در زمان مناسب با تشخیص خودمان انرا تمام خواهیم کرد, حتی اگر چند سال هم طول بکشد و دیگر اتش بسی هم درکار نیست تا حصول نتیجه کلی.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا و متحدانش از سال 1357 تاکنون از گروهک تروریستی ضد انقلاب حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
آمریکا و متحدانش از سال 1360 تاکنون از گروهک تروریستی منافقین حمایت می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا، انگلیس، آلمان، عربستان سعودی وامارات در حمله تروریستی تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران دست داشتند
۱۱:۱۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آمریکا، انگلیس، آلمان، عربستان سعودی وامارات در حمله تروریستی تهران، اهواز و سایر شهرهای ایران دست داشتند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مدارک کافی برای متهم کردن آلمان وجود دارد
آلمان از سال 1357 تاکنون از گروهک تروریستی ضد انقلاب و گروهک تروریستی منافقین حمایت کرده است و هنوز هم حمایت می کند و هم این گروه های تروریستی پناه داده است.
آلمان در جنگ تحمیلی هشت ساله همه جانبه از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور حمایت کرده است.
آنالنا بربوک، وزیر امورخارجه آلمان جنایتکار حق حرف زدن در باره غنی سازی 84 درصد را ندارد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تاکنون اقدام موثری برای پیگیری حقوقی جنگ تحمیلی انجام نشده است
۱۱:۱۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
تاکنون اقدام موثری برای پیگیری حقوقی جنگ تحمیلی انجام نشده است

تاکنون اقدام موثری برای پیگیری حقوقی جنگ تحمیلی انجام نشده است
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
در تجربه تعامل با غربی ها یاد گرفتم .باید مثل خودشان باشی.
باید مثل انها فکر کنی
اگر با فکر ایرانی باهاشون تعامل کنی .کلاه گشاد سرت میره
اگر لبخند و خوش و بش میکنند .دلیل بر اینکه نظر مثبت نسبت به تو دارند نیست
در غرب بهت یاد میدهند .به مردم لبخند بزن تا انها مجبور شوند .بهت لبخند بزنند و عقده هاشون را سر تو خالی نکنند
همین است وبس
ساده لوحان و جاهلان گول خوش و بش و لبخند انها را میخورند که کلاه گشاد سرشون میره
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۰۸:۴۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام
جنگ در مرحله اول چیز خوبی نیست اما اگر تحمیل شود با شور وعشق به دفع شر باید پای کار ایستاد واز موضع بحق خود دفاع کرد من بدلیل کاربرد مذاکره وجنگ در یک جمله از جناب عراقچی تشکر کردم دنیا می داند که موضع ما حق است وبحق هم از ان دفاع می کنیم اما تکرار بیش از حد کلمه مذاکره موضع ما را بجای تقویت ، ضعیف نشان می دهد در بسیاری از اوقات تیتر خبرها را که رصد می کنم همان روز که مسولین ما از مذاکره صحبت می کنند اخبار منتشره از طرف غرب بر تداوم ویا وضع تحریم جدید صحبت می کند
اقای دکتر عراقچی در این بیان از مذاکره وجنگ توامان صحبت کرد من با تکرار موضوع مذاکره مطلقا موافق نیستم غربیها بجای دریافت پیام اصولی از بیان مذاکره ما ، التماس را برداشت می کنند یا رومی رومی یا ایرانی ایرانی ( زنگی زنگی )
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرگ بر آمریکا
۰۷:۵۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مشکل نه ایران است نه اروپا ونه آژانس مشکل ترامپ ونتانیاهو هست اینها اروپا واژگانی فشار گذاشته برخلاف گفته های اینها عمل نکنند واقعیتش این است از ترامپ می‌ترسند برخلاف میل این و عمل بکنند ترامپ حتی غنی سازی صفر هم باشد بازقبول نخواهد کرد چون لابی صهیونیستی اوضاع منطقه را آشفته میخواهند نمی خواهند امنیت برقرار شود چاره آنست که ایران در مذاکرات چین روسیه ونماینده ای از سازمان ملل در مذاکرات مشارکت بکنند در صورت زورگویی آمریکا آنها شاهد جریان باشندترامپ دارد زور گویی میکند

چرا که مهم است ما به یک اجماع ملی و تصمیم واحدی در این زمینه برسیم و در این موضوع باید یکصدایی در کشور حاکم باشد. که نیست

باید هرچه سریعتر اعلامیه خروج از ان پی تی داده شود و ۹۰ روز مذاکره به موازات تهدیدات ماشه آغاز شود ما نباید انفعالی عمل کنیم بلکه با هر حمله ای حمله کنیم

دارند دنیا را به شرق وغرب تقسیم میکنند ترامپ میخواد اروپا مقابل چین بایستند
۹
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۲۳:۳۵ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
سلام
درود بر سرباز كهنه كار ديپلماسى جناب دكتر عراقچى كه با بيان صريح روشن و قاطع ، موضع بحق جمهوري اسلامي را تبيين فرمودند
۲۱
۶
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ازجنگ فرار کنی دنبالت میکند بسوی جنگ بری فرار میکنند قوی باشی جرات حمله ندارند دم از صلح بزنی دنیا قبولت میکند دشمن جسور میشود بایدسیاست مدار بود وقوی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اقای عراقچی تو ایرانی هسنی محکم باش سینه سپر کن جواب محکم بده
۱۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
نباید ترسید. چشم در چشم دشمن کنید. خداوند شاهد ماست
۱۰
۲۲
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ببخش اشتباه منفی دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
غرب قابل اعتماد نیست و نباید به وعده‌های دروغین آن تکیه کرد نمی توان به غرب اعتماد کرد.
۶
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
جمله آخر ای خبر امیدوارکننده بود
۱۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ما از جنگ ترسی نداریم هر چند از آن هم استقبال نمی کوییم
۹
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
جنگ جنگ تا پیروزی
۱۰
۱۴
پاسخ دادن
عراقچی: سوءتفاهم‌های پیش آمده میان ایران و قطر به طور کامل رفع شد
برخی جریانات تاثیرگذار ایران در ماجرای مهدیه اسفندیاری سکوت کرده‌اند
تاکید عراقچی بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران
واکنش عراقچی به سکوت غرب در برابر توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونی
راه‌اندازی مجدد پرواز‌های باکو - تهران از فردا
مسئله فلسطین، روشن‌ترین نمونه تقابل میان ولایت الهی و ولایت شیطانی است
سفیر ایران در باکو با خانواده جان‌باختگان زلزله اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرد
توسعه تعاملات آموزشی، محور رایزنی سفیر ایران با وزیر آموزش ملی ترکیه
قطعنامه ایران علیه حمله به تأسیسات اتمی در آژانس ارائه می‌شود
روش های متناسب برای کشت هندوانه در نظر گرفته شده است
آخرین اخبار
قطعنامه ایران علیه حمله به تأسیسات اتمی در آژانس ارائه می‌شود
راه‌اندازی مجدد پرواز‌های باکو - تهران از فردا
روش های متناسب برای کشت هندوانه در نظر گرفته شده است
واکنش عراقچی به سکوت غرب در برابر توسعه زرادخانه هسته‌ای رژیم صهیونی
برخی جریانات تاثیرگذار ایران در ماجرای مهدیه اسفندیاری سکوت کرده‌اند
توسعه تعاملات آموزشی، محور رایزنی سفیر ایران با وزیر آموزش ملی ترکیه
سفیر ایران در باکو با خانواده جان‌باختگان زلزله اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرد
عراقچی: سوءتفاهم‌های پیش آمده میان ایران و قطر به طور کامل رفع شد
مسئله فلسطین، روشن‌ترین نمونه تقابل میان ولایت الهی و ولایت شیطانی است
تاکید عراقچی بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات موجود بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران
دشمن دست و پا‌های آخر را می‌زند
سرلشکر ایزدی: با ترور فرماندهان هوافضای‌سپاه دچار تزلزل نشد
بیانیه سازمان شانگهای در دفاع از ایران بی‌نظیر است
دور تازه نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
عراقچی خطاب به کالاس: انتظار داریم تحرکات علیه دیپلماسی را خنثی کنید
وام اشتغال، راهکاری اساسی برای شکستن چرخه فقر و رونق‌بخشی به اقتصاد مناطق محروم
سفیر ایران: جامعه جهانی بی‌ابهام خواستار پاسخگویی ناقضان حقوق بین‌الملل شود