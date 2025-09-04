گنجی با افتتاح HD سازی شبکه دنا حدود ۳۵۰ هزار نفر از مردم یاسوج و حومه همچون ۱۴ استان دیگر، برنامه های شبکه استانی را با کیفیت بالا مشاهده خواهند کرد‌.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ در آستانه سفر رئیس رسانه ملی به کهگیلویه و بویراحمد، نشست «هم اندیشی و هم افزایی تولیدات رسانه ای»، با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف فرهنگی استان، امروز در شبکه دنا برگزار شد.
سید شهریار گنجی مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، افتتاح HD سازی این شبکه را هدف اصلی این سفر عنوان کرد و گفت:با افتتاح این طرح، حدود ۳۵۰ هزار نفر از مردم یاسوج و حومه همچون ۱۴ استان دیگر، برنامه های شبکه استانی را با کیفیت بالا مشاهده خواهند کرد.
گنجی افزود: در تلاشیم با جذب اعتبارات صداوسیما و نیز اعتبارات استانی برای دیگر شهر های استان نیز، امکان دریافت تصاویر با کیفیت بالا را فراهم کنیم.
وی آغاز ساخت دو مستند ـ سریال ۲۰ قسمتی با موضوع «نفت و انرژی» و نیز «آبخیزداری و منابع طبیعی استان» و نیز فراهم کردن مقدمات تهیه یک سریال ۱۰ قسمتی را از دیگر برنامه های سفر دکتر پیمان جبلی به استان برشمرد.
مدیرکل صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخش مهمی از مشکلات استان به ضعف در بازنمایی رسانهای بازمیگردد، در حالی که این خطه با وجود منابع غنی آب و بارش فراوان، همچنان در شاخصهای توسعه جزو استانهای محروم کشور است.
وی اظهار داشت: استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ درصد منابع آبی کشور را در اختیار دارد و پس از حاشیه دریای خزر دومین منطقه پربارش ایران است، اما به نسبت سایر استانها در بهرهمندی از امکانات در رتبههای پایانی قرار دارد.
مدیرارشد شبکه دنا با اشاره به نقش رسانه در توسعه افزود: صداوسیما تلاش میکند با تولیدات هدفمند، ظرفیتها و مشکلات استان را در سطح ملی بازتاب دهد و به پیگیری مطالبات مردم کمک کند.
مدیرکل صداوسیما بیان کرد: بر همین اساس سند سهساله شبکه دنا با محوریت «آب و انرژی» تدوین شده که شامل ۷۰ برنامه رادیویی و تلویزیونی در حوزههای توسعه، سرمایهگذاری و آسیبهای اجتماعی است.
گنجی از ساخت یک مستند ۱۰ قسمتی با موضوع منابع آبی و بحران آتشسوزی جنگلها خبر داد و گفت: این تولیدات در کنار آثار فرهنگی و هنری مشارکتی، هم از شبکه استانی و هم از شبکههای ملی پخش خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری «هفته کهگیلویه و بویراحمد» در رسانه ملی در فروردین سال آینده خبر داد و افزود: در این رویداد، ظرفیتها، فرصتهای سرمایهگذاری و توانمندیهای کهگیلویه و بویراحمد در همه شبکههای رادیویی و تلویزیونی کشور معرفی میشود.
سهم ۱۵ درصدی نفت مطالبه جدی مردم استان است
حجتالاسلام علیرضا مقتدر، مدیر ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این استان نزدیک به ۷۰۰ کانون فرهنگی مسجدی وجود دارد که حدود ۱۰۰ کانون آن بهطور فعال در حال فعالیت هستند.
وی افزود: با وجود تولید مستندهای متعدد در استان، تاکنون کمتر اثری از این تولیدات در شبکههای ملی صداوسیما برای معرفی ظرفیتهای کهگیلویه و بویراحمد پخش و در پلتفرمهای مختلف منتشر شده است.
مقتدر تصریح کرد: در دیدار اخیر مسئولان استان با رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد شد که ۱۵ درصد از درآمد نفت به کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات زیرساختی و توسعهای استان برطرف شود.
صدا و سیما همراه همیشگی برنامههای فرهنگی و مذهبی استان
اسماعیل مدبرمقدم، مسئول روابطعمومی سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: صدا و سیما با بهرهگیری از همه شبکههای ملی، استانی و فراملی به معرفی ظرفیتهای استانها میپردازد و در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز همکاری رسانه ملی چشمگیر بوده است.
وی با قدردانی از پوشش گسترده برنامههای مذهبی استان افزود: طی یک ماه اخیر آیینهای متعددی همچون نخستین سوگواره مداحی، سومین کنگره بینالمللی شعر، پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی و دستهرویهای مذهبی با مشارکت صدا و سیما برگزار شد.
مدبرمقدم تصریح کرد: روز چهارشنبه هفته آینده نیز جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم(ص) با حضور سخنرانان کشوری در خیابان مصلی یاسوج برگزار میشود و این مراسم بهطور زنده از شبکههای ملی پخش خواهد شد.
نیروی انسانی متعهد در استان کم نیست
در ادامه حجتالاسلام سید جواد خاضع، رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان در زمینه نیروی انسانی متعهد و توانمند کمبودی ندارد و میتواند در بسیاری از عرصهها نقشآفرین باشد.
وی افزود: مایه تأسف است که با وجود قرار گرفتن در منطقهای پرآب و میان دو رودخانه، مردم استان روزانه ۱۴ ساعت با قطعی آب مواجه هستند.
لزوم جذب سرمایهگذار برای توسعه زیرساختها
سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست اظهار داشت: توسعه زیرساختها نیازمند استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
وی گفت: بیشتر تمرکز ما تاکنون بر شهرستانهای بویراحمد و دنا در حوزه گردشگری بوده است اما نباید از ظرفیت دیگر شهرستانها غافل شویم.
حمایت از سرمایهگذاران، حلقه مفقوده توسعه
همچنین در ادامه هدایت اکبری، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج نیز در سخنان خود با اشاره به مشکلات سرمایهگذاری در استان تصریح کرد: سرمایهگذار به استان میآید اما مسئولان حمایت لازم را از او به عمل نمیآورند.
وی با بیان اینکه صدا و سیما میتواند در یک شب شخصیت فردی را تضعیف یا تقویت کند، افزود: ضعف اصلی ما خودزنی است؛ استانی با منابع غنی داریم اما نمیتوانیم از این ظرفیتها به درستی بهرهمند شویم.
اکبری همچنین به مشکلات برخی روستاهای استان اشاره کرد و گفت: برخی روستاها که تعداد زیادی شهید تقدیم انقلاب کردهاند هنوز از جاده دسترسی مناسب برخوردار نیستند.
پیشنهاد ایجاد شهرک سینمایی در استان
احسان دانشی، مدیر روابطعمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان در حوزه فیلم و سریال، ایجاد یک شهرک سینمایی میتواند زمینه اشتغال و استفاده از هنرمندان بومی را فراهم کند.
وی افزود: توجه به هنرمندان، خبرنگاران و خانوادههای فرهنگیان و همچنین برگزاری نشست با سرمایهگذاران بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد.
دانشی همچنین بر پیگیری مصوبات سفرهای گذشته رهبری و مطالبات عمومی مردم استان تأکید کرد.