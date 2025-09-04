باشگاه خبرنگاران جوان - رافائل گروسی معترف شده که دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازدید از تاسیسات هسته ای ایران تخلف کرده اند و برخی اسناد را از تاسیسات هسته ای ایران خارج کرده اند؛ اما با این وجود در گزارش جدید خود به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل، تصمیم ایران برای لغو بازرسی این دو بازرس غیر قابل توجیه است.