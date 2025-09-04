باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تناقض‌ها در رفتار رافائل گروسی درباره برنامه هسته‌ای ایران + فیلم

گزارش جدید گروسی به شورای امنیت سزمان ملل درباره بازرسی تاسیسات هسته‌ای ایران با صحبت‌های پیشین خودش نیز تناقض دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رافائل گروسی معترف شده که دو بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازدید از تاسیسات هسته ای ایران تخلف کرده اند و برخی اسناد را از تاسیسات هسته ای ایران خارج کرده اند؛ اما با این وجود در گزارش جدید خود به شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل، تصمیم ایران برای لغو بازرسی این دو بازرس غیر قابل توجیه است.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
شمس اله
۲۳:۲۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
جاسوس ایران را ترک کن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۱۳:۵۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
نه تنها آن دو بازرس بلکه خود شخص گروسی در گزارشات قبلی مغرضانه و شبه جاسوسی عمل کرد.این بی شرف حتی حاضر نشد حمله به تاسیسات هسته ایرا محکوم نماید. مشابه این اقدامات قبلا علیه صدام و کشور عراق به بهانه داشتن سلاح شیمیایی انجام شده است.اروپا.آمریکا .اسرائیل دست در دست هم برای غارت و چپاول خاورمیانه....خدای نکرده اگه پیروز شوند اقدام بعدی علیه عربستان خواهد بود...
۲
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ببخشید / راس میگن طالبان افغانستان هم در لوای استفاده صلح امیز میخواد بمب اتمی بسازه ؟؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۴۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
چرا متوجه نمی شوید دارند بازی می دهند دیگه مذاکره نکنيد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این رو باید محاکمه کرد
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خاک تو سرش بااون قیافه اش که شبیه روباه گرمسیریه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
لطقا در باره این نامرد مطلب نذارید.اعصابمان به هم میریزد.
خداوندازش نگذرد.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مگه آقای لاریجانی نگفت که حساب ایشون رو میرسیم.
ایشون جاسوس تمام عیار است.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مرگ بر گروسی. خبر مرگت برای ما شرین خواهد بود
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ول کنین عر عر این انکرالاصوات رو
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
عنتر آرژانتینی جاسوس سگیونیست
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مخاطب
۰۸:۴۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مراقب باشید.دوباره بازی نخورید...!
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصدق کرد
۰۸:۳۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این شغال مکار،قصدش فقط رسیدن به کرسی سازمان ملله،برای دستیابی وخوش خدمتی به صهیونها هرکاری میکنه،باید ابهت پوشالی آن ریخته شود،
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این دلقک سیرک حزب باد است
هر جا باد بیاد .خرمن باد میدهد
میخواهد با تناقص گویی ها .جای گوترش را بگیرد
یکی به میخ میزند یکی به نعل
میخواهد انقدر خوش خدمتی کند که بتواند خودش را در سازمان ملل جا کند
چه شود .اگر خدای نکرده به انجا برسد
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
روباه مکار
کفتار
گروسی برده صهیونی
است
ایران باید ب تمام مجامع حقوقی شکایت کند
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مجامع تحت پوشش صهیونیسم؟؟؟!!!!