تولیت حرم شاهچراغ (ع) گفت:مشکلات با چین و روسیه قابل حل است اما خصومت آمریکا با ایران برگرفته از باورهای جمهوری اسلامی مبنی بر یاری مظلوم و دشمنی با ظالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام در صد و ششمین نشست جهاد تبیین با موضوع «اتحاد مقدس ملت ایران»، ضمن تبریک ایام ولادت با سعادت پیامبر اعظم؛ حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و گرامیداشت هفته وحدت، اظهار کرد: اتحاد شیعه و سنی در این سرزمین، یکی از میوههای درخت تنومند انقلاب اسلامی ایران است، انِشاءلله که قدردان انقلاب، معمار کبیر آن و همه شهدای وحدت و اتحاد ملت ایران باشیم.
تولیت آستان مقدس در ادامه به تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب در دوم شهریورماه پرداخت و گفت: نخستین فرمایش رهبری در آن جلسه، پیرامون علت دشمنی آمریکا با ایران بود. کسی در اصل دشمنی آمریکا با ملت ایران هیچ شک و شبههای ندارد و مانند روز بر همگان روشن است که طی ۴۵ سال گذشته یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تا به امروز علی الدوام استمرار داشته و یک لحظه هم متوقف نشده است و به صورتهای گوناگون در ساختارهای مختلف سیاسی و اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی آمریکا آن را شاهد بودهایم؛ صدها نهاد در ساختار آمریکا، شیوهها و انواع و اقسام دشمنیها را با جمهوری اسلامی ایران طراحی میکنند.
او ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند که ما به صورت همزمان درگیر چهار نوع جنگ هستیم؛ هم جنگهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و هم جنگ نظامی. یعنی امروز استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، در چهار عرصه مهم با دستگاههای پیچیده همه درگیر دشمنی با جمهوری اسلامی ایران هستند. به تعبیری میتوانیم این دشمنی را به خصومت دستگاههای فرعون در مقابله با پیامبر خدا حضرت موسی علیه السلام و مستضعفین بنی اسرائیل تشبیه کنیم، و از این جهت عصر ما با عصر حضرت موسی (ع) قابل قیاس است.
استاد دانشگاه تهران، اظهار کرد: کشورهای اروپایی، سگ هار استکبار یعنی رژیم سفاک صهیونیستی در منطقه غرب آسیا، و قارونهای حوزه خلیج فارس همه زیر مجموعه این رأس استکبار جهانی و فرعون زمانه هستند و همه این کشورها شبکههایی به هم پیوسته و در اختیار این رژیم مستکبر جهانی میباشند که برای مقابله و دشمنی با جمهوری اسلامی، انواع نقشه و دسیسهها را طراحی میکنند. به تعبیر مقام معظم رهبری هرچیزی را که بلد هستند در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران اعمال میکند و از هیچ کاری و جنایتی اِبا و شرم ندارند.
کلانتری، به سخنان رئیس جمهور آمریکا ترامپ اشاره کرد و گفت: او اعلام کرد که درست است که روسیه، چین و ایران در مقابل ما با یکدیگر متحد شدهاند، اما مشکل ما با روسیه و چین حل شدنی است ولی با ایران نه، اصل ایران میباشد که نمیتوان با آن به توافق رسید. آنان اساس و اصل گرفتاری خود را ایران میدانند، زیرا طبق منطق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظام نمیتواند به هیچوجه تسلیم آمریکای ظالم شود.
او با بیان اینکه دشمنی بین ایران و آمریکا، اعتقادی است، تصریح کرد: آنها میتوانند مشکلات و دعوای خود را با کشورهای چین و روسیه با مذاکره و تبادل نظر حل کنند، زیرا دعوای بین آنها زیرساختی، اعتقادی و آرمانی نیست، اما دعوا و دشمنی آنان با ایران صددرصد زیرساختی و اعتقادی است. جمهوری اسلامی، بر اساس باور و اعتقادات زیرساختی خود که در قانون اساسی نیز بهصورت دقیق ذکر شده است، یاور مظلوم و دشمن ظالم است و این برای استکبار قابل قبول نیست. طبق همین قانون اساسی، عملاً ما باید با آمریکا دشمن باشیم آیا میشود قانون اساسی را تغییر داد؟ خیر، زیرا قرآن این را بیان کرده است و باور ایمانی و دینی ما هست و اصلاً امکان تغییر آن وجود ندارد.
تولیت آستان مقدس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل توحید ستون فقرات نظام اسلامی است و توحید در ولایت که کشور ما بر اساس همین اصل هدایت میشود، به این معنا است که کسی که در رأس ساختار کشور قرار میگیرد فردی است که به اذن الله انتخاب شده است و به مدیریت و راهنمایی جامعه میپردازد و حاکمیت او مشروع است، پذیرش این امر برای دشمن قابل قبول نیست. استکبار جهانی و فرعون زمان معتقد است که جمهوری اسلامی ایران باید به اذن او و گوش به فرمان او در همهی زمینهها باشد که این با آنچه که ما به آن معتقد هستیم، ۱۸۰ درجه مغایرت دارد و به همین سبب، مقام معظم رهبری بیان کردند که دشمنی ما با آمریکا حل شدنی نیست، که البته ترامپ نیز به این موضوع اذعان داشته است.
او ادامه داد: تمام این دشمنیها به تضاد بین «توحید و شرک» و «الله و شیطان» برمیگردد که این هیچگاه حل شدنی نیست. آمریکا و استکبار جهانی از ما میخواهند که مستقل نباشیم، یعنی هر چیزی که آنان بیان میکنند ما باید بدون قید و شرط بپذیریم و مطیع آنها باشیم. آنها میخواهند که ما آرمانهای بلند و الهی نداشته باشیم و دین را کنار بگذاریم و حکومتی مبتنی بر اصول لیبرال- دموکراسی تشکیل دهیم. آنها بیان میکنند که شما در قرن بیست و یکم با صدای بلند جمهوری اسلامی، حاکمیت و ولایت الله، توحید و دین را فریاد میزنید چیزی که حدود صد و چند سال پیش ما آنها را محو کرده و از بین برده بودیم، حال مجددا جمهوری اسلامی ایران آنها را با اقتدار احیاء کرده است. این ریشه و علت دشمنیها است.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: آمریکا تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با ایران دشمن نبود، زیرا هر چیزی را که لازم داشت در چنگ خود میدید، اما از این تاریخ به بعد که انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست، همه چیز از دست آمریکا خارج شد و ایران تمام قد روبروی این رأس استکبار جهانی ایستاده است و این برای آنها قابل پذیرش نیست. آنها میخواهند که ایران طوق بندگی رژیم صهیونیستی را به گردن بیندازد و بله قربانگوی آنها باشد و از یاری مظلوم دست بردارد، تا دشمنیها برطرف شود، اما این چیزی است که جمهوری اسلامی ایران آن را برنمیتابد؛ آنها میخواهند که ما زیرساختهای دینی را با تمام لوازم آن تحویل آنها بدهیم، در این صورت است که هیچ مشکلی بین ایران و استکبار جهانی وجود نخواهد داشت، لذا تمام بحث و اختلاف بر سر همین اعتقاد و آرمانهای الهی است.
او با انتقاد از اظهارات برخی افراد که آنها را خودفروخته و غربزده خواند، بر سادهاندیشی برخی در تحلیل ریشههای مشکلات بین ایران و آمریکا تاخت.
کلانتری با اشاره به دیدگاههایی که راهحل مشکلات را در نرمش یا دست دادن مسئولان سابق با مقامات آمریکایی مانند اوباما میدانند، این رویکرد را سادهانگارانه و ناشی از عدم آگاهی یا منافع شخصی دانست.
این کارشناس تأکید کرد: کشورهایی که به ظاهر روابط دوستانهای با آمریکا دارند، اغلب استقلال خود را از دست داده و به منابع مالی آمریکا تبدیل شدهاند.
او با ذکر نمونه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اشاره به سخنان تحقیرآمیز جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا مبنی بر وابستگی کامل آنها به حمایت آمریکا در برابر ایران، این وضعیت را نهایت خواری خواند.
کلانتری در ادامه، دلایل طرح چنین دیدگاههایی را به چند دسته تقسیم کرد: برخی از روی ناآگاهی، مسائل را کوچک جلوه میدهند؛ عدهای دیگر به دلیل داشتن تابعیت دوگانه یا حضور فرزندانشان در آمریکا و اروپا، نگران امنیت آنها هستند و لذا این سخنان را مطرح میکنند؛ و شاید هم برخی به دنبال کسب منافع شخصی از بیان این مسائل باشند.
او هشدار داد: کوچک جلوه دادن دشمن، نتیجهای جز غفلت و غافلگیری ندارد.
کلانتری، ضمن انتقاد از بیانیه موهوم «جبهه اصلاحات ایران» در خصوص راه نجات کشور، گفت: افرادی که هنوز مراسم خاکسپاری شهدای اقتدار به پایان نرسیده بود، در بیانیهای تمام خواستههای دشمن یعنی آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل را که با حملات نظامی نتوانسته بودند به آن دست یابند، را بیان و اعلام کردند که ما باید تغییر پارادایم بدهیم. یعنی با طیب خاطر، خود ملت ایران طوق بندگی آمریکا و رژیم سفّاک صهیونیستی را بر گردن بیندازد و هر چیزی که آنان گفتند را بدون هیچ قیدی بپذیرد، یعنی قبول خفت و خواری تسلیم شدن، چیزی که جنگ نیز برای آن به راه انداخته شده بود و خواسته رئیس جمهور آمریکا هم همین تسلیم شدن محض بود که در روز دوم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اعلام کرد.
استاد دانشگاه تهران، ادامه داد: تغییر پارادایم مطرح شده توسط صادرکنندگان این بیانیه، یعنی مسیری که ما در طی این سالها پیمودهایم، اشتباه است و باید آن را تغییر بدهیم. آمریکا و رژیم صهیونیستی هم دقیقا همین را میگویند. هدف نهایی آنها این است که نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرند و تصور میکردند که میتوانند این کار را ظرف ۲۴ ساعت انجام بدهند و از طرفی افراد خود فروخته نیز گفتند باید در کشور رفراندوم برگزار و این نظام از بین برود. آنها به خیال خام خودشان فکر کردند که اگر در کشور همهپرسی برگزار بشود اکثریت مردم به آنها و ایجاد حکومتی مانند نظام شاهنشاهی رضایت خواهند داد و دشمنان هم فکر میکنند که میتوانند با ایجاد ترس و آشوب، نظام را از بین ببرند. تفکر این دو گروه مشابه یکدیگر است. خیلی از این افراد خوب اطلاع دارند که قضیه و دعوای اصلی بین ایران و آمریکا چیست، اما آنها یا با دریافت جیره و مواجب یا بدون آن در استخدام آمریکا و رژیم منحوس اسرائیل هستند.
رئیس انجمن انقلاب اسلامی به سخنان جِفری ساکس، استاد مشهور دانشگاه کلمبیا آمریکا اشاره کرد که گفت: «اسرائیل به ترامپ اطمینان داده بود که نگران نباش، این یک عملیات ۲۴ ساعته است، کل سران ایران را میکشیم، دولت جدیدی جایگزین میشود و همهچیز طبق برنامه پیش خواهد رفت. اما این اتفاق رخ نداد. سامانههای دفاعی اسرائیل آنگونه که سانسورچیهای اسرائیلی میخواهند به ما بباورانند عمل نکردند. از روز دوم و سوم، سانسور نظامی مستقیم در اسرائیل اعمال شد و میدانیم خسارات گسترده و بسیار خطرناک برای اسرائیل بود». در راستای همین توهم و محاسبات غلط دشمنان، در روز دوم جنگ ۱۲ روزه، یک نشست در یکی از پایتختهای کشورهای اروپایی برای تعیین جایگزین نظام جمهوری اسلامی و نوع نظام جدید حاکم بر ایران برگزار شد، اینکه نظام این کشور به شاهنشاهی تبدیل خواهد شد و شاه آن را از خارج از کشور خواهند آورد! اینگونه شد که دشمن با این محاسبات غلط، به اهداف پوچ خود نرسید.
او اظهار کرد: دشمن ما تکنولوژیهای مدرن، تجهیزات نظامی و ... دارد، اما از تفکر و عقل درستی برخوردار نیست و محاسبه درستی نیز ندارد؛ یعنی مصداق همان فرمایش امام سجاد علیه السلام که فرمودند: «الحمد لله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء»، «خدا را شکر که دشمنان ما را احمق آفرید». آنها نمیتوانند حتی یک روستای ایران را فتح کنند چه برسد به براندازی حکومت و آوردن شاه.
تولیت آستان مقدس با بیان اینکه حربه امروز دشمن برای براندازی نظام، ایجاد اختلاف، آشوب و درگیری خیابانی است، گفت: پس از اعمال تحریمهای گوناگون، ایجاد رعب و وحشت، به کارگیری فضاهای مجازی و ... بر اساس محاسبه غلط به این نتیجه رسیدند که ملت ایران خسته هستند و اکنون فقط ۲۴ ساعت برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران زمان لازم است، اما یک مرتبه با یک مشت گره کرده و مستحکم روبهرو شدند که چنان به صورت آنها اصابت کرد که آنها را نیم قرن به عقب برگرداند، یعنی به این نتیجه رسیدند که باید همان کاری را که در اوایل انقلاب انجام دادند، یعنی ایجاد آشوب و تفرقه را در دستور کار قرار دهند؛ لذا بعد از ناکامی در حمله نظامی، حربه امروز دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، ایجاد اختلاف، آشوب و درگیری خیابانی است. یعنی اینکه احزاب با یکدیگر درگیر شوند و بین نیروهای انقلابی بدبینی ایجاد گردد و ما قدرت و توانمندیهای خود را در درگیری با یکدیگر به کار گیریم و از بین ببریم.
تولیت آستان مقدس، تصریح کرد: حضرت آقا بارها بیان کردند که اختلاف سلیقه وجود دارد و این یک حق قانونی است، اما نباید باعث ایجاد شکاف، درگیری اجتماعی و مشکل بشود. امروز وحدت یکی از نیازهای اصلی و اساسی جامعه است.
او ادامه داد: کسانی که در پی تغییر پارادایم هستند، قصد دارند که همین نقطه یعنی وحدت و همدلی ملت جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار دهند. شرایط حال حاضر اینقدر حساس میباشد که مقام معظم رهبری بارها بر همدلی سران سه قوه تاکید کردهاند، هیچگاه چنین چیزی در تاریخ وجود نداشته است و این هوشمندی رهبری جمهوری اسلامی ایران را میرساند، اینکه ایشان بر همکاری با دولت تاکید دارند و بارها بیان کردند که هیچ وزارتخانهای بدون وزیر نماند و خواستههایی که دولت دارد را مجلس سریع اجابت کند و حتی زمانی که دولت اعلام کرد که قصد مذاکره دارد، حضرت آقا با آنها و انجام مذاکره غیر مستقیم موافقت کردند، که همه اینها برای شکلگیری این وحدت بود تا به یک مشت گره کرده در دهان استکبار جهانی تبدیل شود.
تولیت آستان مقدس، با اشاره به این سخن رهبر معظم انقلاب که میفرمایند «این اتّحاد مقدّس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و ارادههای مردم نباید خدشهدار بشود»، گفت: بحمدالله این وحدت و انسجام بین مردم، بین مسئولین و بین مردم و مسئولین وجود دارد و حضرت آقا از آن به اتحاد مقدس تعبیر کردند که جداً این اتحاد از هر شمشیری برندهتر میباشد. این انسجام میلیونی چیزی بود که دشمنان نتوانسته بودند آن را محاسبه کنند و این اتحاد، آنها را در جهان سرافکنده و خجالت زده کرد.
او اضافه کرد: مانند روز روشن است که رژیم صهیونیستی این همه سلاح و تسلیحات ندارد، بلکه همه متعلق به آمریکا میباشد که خود او هم با اعلام رسمی وارد جنگ شد و با انسجام ملی و میلیونی ملت روبهرو گردید و یک تودهنی محکم خورد، آنگاه با اصرار درخواست آتشبس کردند. این بدترین نوع شکست برای آنان است که برای کم رنگ کردن آن، جنگهای روانی به راه انداختهاند و برای مقابله با اتحاد مقدس ملت جمهوری اسلامی ایران به فکر تغییر پارادایم، اسنپ بک و ... افتادهاند.
تولیت آستان مقدس به عنایت خداوند به مردم ایران اشاره کرد و گفت: الطاف الهی دائماً شامل حال این ملت است.
او در ادامه به آیه ۱۶۰ سوره آل عمران اشاره کرد: اگر ما خدا را با تبعیت از فرامین الهی و اطاعت از اولیاء خدا یاری کنیم، خداوند نیز یاری خود را برای ما میفرستد، که اگر چنین اتفاقی افتاد دیگر هیچ شکستی وجود نخواهد داشت. حضرت آقا فرمودند که اراده خداوند این است که ملت ایران سربلند باشند. اگر ملتی تحت اراده خداوند قرار بگیرد و نصرت الهی شامل حال آنها بشود، دیگر مغلوب دشمن نخواهد شد.
استاد دانشگاه تهران، با اشاره به چرخش قدرت از غرب به سمت شرق گفت: با توجه به مانور نظامی که همین هفته در میدان «تیان آنمِن» پکن به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی چین علیه ژاپن در جنگ جنگ جهانی دوم برگزار شد، میتوان به این نتیجه رسید که قدرت از غرب به سمت شرق آمده است. لازم بود که طی یک مراسم این اتفاق رخ دهد که الحمدالله در چین شکل گرفت. هم به لحاظ نظامی و هم از نظر اقتصادی پیچ تاریخی در حال شکلگیری است و جمهوری اسلامی ایران هم بخشی از آن میباشد، آینده از این هم روشنتر خواهد بود.
تولیت آستان مقدس، با بیان اینکه «اتحاد» با «نقد منصفانه» هیچ منافاتی ندارد، گفت: نقد به معنای واقعی کلمه به هیچ وجه منفی نیست بلکه صددرصد مثبت، کمککننده و یاری دهنده میباشد. اگر در یک وزارتخانه یا یک نهادی ایراد وجود دارد باید آن را بیان و راهکار آن را نیز ارائه دهیم این به معنای نقد صحیح و درست میباشد و با مچ گرفتن، فحاشی کردن و درگیرشدن متفاوت است.
استاد دانشگاه تهران، نقد را یک موهبت الهی برای بشر دانست و گفت: خداوند به ما عقل داده است که بتوانیم نقد کنیم، اگر کسی نقد نکند و به همه چیز بی توجه باشد باید در انسانیت او شک کنیم. نقد منصفانه باعث تقویت دولت، مجلس و قوه قضائیه است اگر مشکلی در یکی از این نهادها وجود داشته باشد، باید احساس مسئولیت کنیم و با بیان آن و ایجاد راهکار در راستای رفع آن بکوشیم. یکی از بزرگان و اندیشمندانی که در طول ۵۰ سال گذشته، جزو نقّادان تراز اول جمهوری اسلامی ایران هستند، خود مقام معظم رهبری هستند که بارها به بیان مشکلات اشاره و بر برطرفسازی آن تاکید دارند. آن چیزی که «اتحاد مقدس ملت ایران» را خراب میکند و از بین میبرد، نقد نیست بلکه این است که با یکدیگر لجبازی کنیم و با ایجاد درگیری و اختلاف، باعث شادی دشمن شویم. آن چیزی که وحدت را مخدوش میکند، دادن بیانیه و تغییر پارادایمها میباشد.