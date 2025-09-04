نادره رضایی درباره لغو اجرای خیابانی همایون شجریان گفت: «متأسفانه آنچه که قرار بود برای شادی مردم محقق شود، به هر دلیلی اتفاق نیفتاد و از مردم ایران و هنرمندان عذرخواهیم.»

باشگاه خبرنگاران جوان - نادره رضایی در حاشیه برنامه رونمایی از ارکستر سمفونیک جوانان و گروه کر، در جمع خبرنگاران، درباره علت لغو کنسرت فضای باز همایون شجریان گفت: از دو ماه پیش در ادامه فعالیت‌هایی که با لطف و همراهی هنرمندان برای ایران در راستای ۱۲ روز جنگ انجام شد، اقداماتی را پی گرفتیم؛ از منظر اینکه با رویکردی که در مجموعه وزارتخانه و معاونت امور هنری داریم، بتوانیم رویداد‌های هنری را برای مردم دسترس‌پذیر کنیم تا جمعیت بیشتری از این فضای هنری برخوردار شوند. از طرفی عمومی‌سازی حوزه فرهنگ پی گرفته شد و مکاتبات فراوانی هم در این زمینه انجام شد.

او ادامه داد: از دو ماه پیش بنا بر این بود تا با هماهنگی‌هایی که با دستگاه‌های مختلف و مجموعه دولت صورت گرفت، بتوانیم از فضای پساجنگ و محرم و صفر، با وجود اینکه موسیقی در همه این سال‌ها در محرم و صفر تعطیل بوده است، استفاده کنیم. به هر حال فرصت خوبی بود تا در موسیقی سنتی و با کمک چهره‌های شاخص این حوزه، اجرا‌ها برگزار شود. هماهنگی‌ها صورت گرفت، نامه‌نگاری‌های متعددی شد و همه دستگاه‌ها از طریق وزارت کشور که شأنیت موضوع برای هماهنگی بین دستگاهی دارد، مطلع شدند و بنا شد که ما این رویداد‌ها را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بنا به ملاحظاتی، گفته شد که بهتر است این رویداد‌ها به بعد از ماه محرم و صفر و در تلاقی با هفته وحدت برای مردم باشد. هنرمندان بزرگواری کردند و با توجه به اینکه برنامه کنسل شد، مجدد برنامه‌ریزی کردیم. نامه‌نگاری‌ها مجدد و تعاملات و جلسات با مجموعه وزارت کشور، استانداری تهران، دستگاه‌های مختلف و نهاد‌های امنیتی صورت گرفت و ما برنامه‌ها را برای هفته وحدت پی گرفتیم.

او با اشاره به آرزوی دیرینه همایون شجریان برای اجرایی خیابانی گفت: هنرمند برجسته ایران جناب آقای همایون شجریانف سال‌هاست که می‌خواهد در فضایی عمومی برای مردم اجرا داشته باشد و آرزوی ایشان بوده و بار‌ها هم گفته که کاش بشود در فضایی مثل میدان آزادی برای مردم ایران اجرا کرد و اجرای رایگان داشت. البته ایشان حمایت هیچ دستگاهی را نمی‌خواست و ما فقط قرار بود که با کمک همه مجموعه‌هاف بستر را برای این اجرا فراهم کنیم. در شرایطی که نیاز به نشاط اجتماعی برای مردم وجود داشتف این موضوع پی گرفته شد. جا دارد که اینجا بگویم متأسفانه آنچه که قرار بود برای شادی مردم انجام شود، به هر دلیلی محقق نشد. عذرخواه مردم ایرانیم، عذرخواه هنرمندانیم.

رضایی افزود: خواسته جناب آقای همایون شجریان مورد بی‌مهری‌های فراوان در این مدت قرار گرفت. بنای او بر این بود که برای مردم در هفته وحدت با محوریت آنها شادی بیافریند. خاندان بزرگ شجریان که امضایشان خاک پای مردم ایران است، امیدوارم به خاطر مردم تجدید نظر کنند و بشود در فضای بهتری و در فرصت دیگری که ان‌شاءالله همه دستگاه‌ها پای کار ایران بایستند، این اجرا برای مردم برگزار شود.

او با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌ها گفت: البته ما نمی‌توانیم به هنرمند بگوییم در جا و زمان مشخص که در ساختار اداره رسمی است، اجرا کند. هنرمند خودش باید پای کار بیاید که ایشان همواره همپای ایران آمده است. در فرصت دیگری، حالا مثلاً اگر مجموعه شهرداری می‌گویند یک ماه نیاز است، از آنها می‌خواهیم پای کار بیایند. مهم نیست که این رویداد کجا یا با چه نهادی برگزار شود. اگر دستاوردی باشد در این شرایط برای مردم، ملی است. خدایی نکرده اگر باختی باشد ــ که به نظرم متأسفانه در این مورد، همه با هم باختیم ــ و اگر دستاوردی، برای همه ماست.

رضایی گفت: امیدوارم بشود پای کار آمد. من می‌خواهم مجموعه شهرداری که دارای تجربه و توانایی زیاد برای اجرا‌های میدانی بزرگ در همه این سال‌هاست و همه مجموعه‌ها و دستگاه‌ها پای کار بیایند و خودشان بخواهند. اگر فرصت یک‌ماهه یا هر چیزی هست، از همین حالا شروع شود، با آقای شجریان تعامل کنند و ایشان را پای کار بیاورند. ما در معاونت امور هنری، دفتر موسیقی، وزارت فرهنگ و مجموعه دولت همه پای کار می‌آییم و کمک می‌کنیم. ان‌شاءالله که این بار بتوانیم برای مردم این آرزوی دیرینه را ــ که برای آقای شجریان شاید محال به نظر بیاید ــ محقق کنیم و برای مردم این کار را انجام دهیم.

رضایی سپس گفت: یک نکته دیگری هم دارم، شاید خطاب به خودمان در مجموعه دولت و مجموعه حاکمیت؛ که به مردم اعتماد کنیم. خیابان برای همه است و همه مردم دارای شأن و پختگی و بلوغ هستند. همان‌طوری که در دوران جنگ آنهایی که حساب کرده بودند که مردم را به خیابان بیاورند ناکام ماندند و مردم عاقلانه و شرافتمندانه پای کار آمدند. به نظرم اگر فرصت در خیابان قرار گرفتن باشد، مردم خودشان می‌دانند به چه چیزی نه بگویند. اگر ما فرصت در خیابان بودن، با هم بودن، در کنار هم بودن و تجربه جمعی شادی و وحدت را داشته باشیم، حتماً اتفاق خوبی می‌افتد. اعتماد به مردم فضای همدلی و وحدتی را که ضرورت این روز‌های انسجام ملی و موجب همبستگی متکثر می‌شود، فراهم می‌کند. حتماً مردم خودشان می‌دانند مسیر را چگونه تعیین کنند و همه در کنار هم برنده و پیروز میدان و خیابان باشند.

معاون امور هنری تصریح کرد: امیدوارم در این همراهی‌ها و این بستر ایجاد کردن‌ها، به‌هرحال در شرایطی که شاید برای دولت گره‌گشایی از موضوعات اقتصادی دشوار است، با دستاورد‌های حوزه فرهنگ و هنر بتواند تنفسی ایجاد کند، وحدت بیافریند، انسجام ایجاد کند و با این باهم‌بودگی حس و حال بهتری را برای مردم فراهم کند.

او در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای همایون شجریان در میدان آزادی گفت: راهی جز امید وجود ندارد. همه باید امید را حفظ کنیم، تقویتش کنیم. مجموعه دولت و مجموعه حاکمیت تلاش می‌کند برای اینکه این انسجام تقویت شود و این امیدواری فزاینده باشد. ما در این مسیر گام برمی‌داریم و همواره به گواه تاریخ ساز‌های ناکوک وجود داشته است، اما ما آنها را نمی‌شنویم. به مردم اعتماد کنیم. خیابان برای همه است، فضای عمومی برای همه است. اعتماد به مردم جمع کثیرتری را برای ایران پای کار می‌آورد. هرجا که مردم را پشت سر خود داشتیم پیروز بودیم.
رضایی در پایان گفت: از همه دستگاه‌ها و متولیان عاجزانه خواهش می‌کنیم که پای کار بیایند، کمک کنند و اجازه دهند بستری که برای هنرمندان فراهم شده، مسیر درست خود را در کنار مردم طی کند. روزی مأموریت ما این بود که بیاییم و رابطه بین هنرمند و حاکمیت را ترمیم کنیم. امروز در شرایطی هستیم که هنر می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند؛ یعنی خودِ هنرمند به عنوان نهاد واسط عمل کرده، واسطه‌گری کند و پلی بزند میان مردم و حاکمیت.

رضایی تصریح کرد: در این روز‌های دشوار، هنر باید محور و نخ تسبیح ایران باشد. همه باید برای ایران پای کار بیاییم و به نام‌ها و جزئیات فکر نکنیم. کسانی که می‌گویند باید به مردم اعتماد کرد، درست می‌گویند؛ زیرا ما از نادیده گرفتن بخشی از مردم آسیب دیده‌ایم. اگر به مردم اعتماد شود و همه وارد میدان شوند، صدا‌ها و ساز‌های ناکوک شنیده نخواهد شد. همه ما می‌دانیم که در شرایط سختی کار می‌کنیم. اما اگر واقعاً همان‌طور که شعار می‌دهیم، خواسته‌مان خواست مردم باشد، باید در کنار مردم بایستیم، بر اساس خواست آنها عمل کنیم و مردم را با خود همراه سازیم. به باور من این کلیدی‌ترین کاری است که امروز باید انجام دهیم.

برچسب ها: معاون امور هنری ، کنسرت خیابانی ، همایون شجریان ، لغو کنسرت
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۰
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مردم گرسنن
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دلارچند برنج چند
کنسرت کیلو چنده
عوام فریبی بسه دیگه
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اسکندری
۱۰:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
من تمام نظرات رو خوندیم. یعنی یک نفر دنبال گفتن حرف منطقی نیست همه فکر بهره برداری جناحی هستند.
۱۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
برای ایجاد شادی ونشاط بین مردم نیازی به کنسرت خیابانی نیست . بجای آن مقداری گرانی خودکرده راکنترل کنید مردم خوشحال تر خواهند شد.
۰
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کی از شما کنسرت خواست به فکر معیشت باشید
۱
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مردم تو خرج یومیه موندن شما به فکر کنسرت برای قشر ونک به بالا هستین، در کدام سیاره زندگی می کنید‌؟!
۰
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
.شما آب و برقشون رو تامین کن اگه میخوای برای مردم کار کنی .
۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
وزارت ارشاد باید در ماه های محرم و صفر که بهترین زمان برای برگذاری مراسم مذهبی در میدان آزادی است را عملیاتی میکرد ، که نکردید ! حالا همه ملت میدانند که هدف از برگذاری کنسرت در آن مکان شادی مردم نیست .
۶
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بگو شاد تویی که صد میلیون حقوق میگیری
۱
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بله ، اگه این خانم محترم. حقوق دریافتی خودش رو با یک معلم دروس تخصصی ، هنرستان با ۲۸ سال سابقه و فوق لیسانس مقایسه کند ، ما شاد تربم .
خداییش حرف زایدی نیست .
من ۱۸ میلیون حقوق م هست .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ی نگاه هم به فیلم های سینمای خانگی بندازید که دائما ترویج سیگار کشیدن می کند دخترهامون و مادر های آینده مون رو سیگاری کردید
ی عذرخواهی نمی کنید
خداروشکر شما مسيول مربوطه رو دیدیم
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ی نگاه هم به فیلم های سینمای خانگی بندازید که دائما ترویج سیگار کشیدن می کند دخترهامون و مادر های آینده مون رو سیگاری کردید
ی عذرخواهی نمی کنید
خداروشکر شما مسيول مربوطه رو دیدیم
۳
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۸:۵۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
عذر خواهی چه سود
شما همیشه مخالف شادی مردمیدد
حرف مفت نزنید
۱۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
چیزی به نام حق برگزاری کنسرت وجود ندارد .تحمیق مردم با کنسرت. دولت ناکارآمد بهتر است جلوی تورم را بگیرد.
۳
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Amin
۰۸:۲۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ارزه مدیریت این کنسرت رو ندارید واقعا باعث تاسفه
۳
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مجید جان عرضه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ولی کسی نیومد بابت قطعی مکرر برق و کمبود اب در تابستان داغ از مردن عذرخواهی کند. دست بردارید خانم مسئول. عوام فریبی هم حدی داره.
۰
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خوشگل که باشی، پست و مقام هم بهت میدن
۱۵
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این خوشگله ؟ خوشگلا کجا هستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سوگولی که باشی منظورشه .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بله کنسرت خیلی مهمه؟
یعنی حالا که برگزار نشده از گشنگی می‌میریم!!!!!
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مرغ کیلویی ۱۵۷ هزار تومان
۳
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مهم نیست اگردفعه اول بود ناراحت میشدیم ماعادت کردیم
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فراز
۰۷:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
مگه مشکل مردم ترانه خوندن شجریانه، مردم آب و برق و شغل میخوان،مگه با شکم خالی میشه کنسرت بری!!!!!!!!!!!!
۲
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کاری بکنید که فردای قیامت که هیچ کسی به داد دیگری نمی رسد بتوانید جواب خدا را بدهید و وزر و وبال برای خودتان جمع نکرده باشید.
۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
به قول شهید رییسی، رییس جمهور فقید، کنسرت را مطرح می کنند که کرسنت فراموش شود.
۱۲
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
چرا هماهنگی بین سازمانها انقدر برایتون سخته
چونکه کمتر از 20 دقیقه در روز کار میکنید
در سوییس و کانادا کارمندان بانک سر پا خدمت میکنند
صندلی وجود ندارد .ساعت دیواری هم نیست که حتی
کارمندان وقت را هدر ندهند و هی نگاه ساعت کنند
در بانکها. و ادارات کارمندان صبحانه میخورند
والله بیشتر کارمندان ایرانی حقوق مجانی بدون کار میگیرند
حالا که همشون سرشون توی موبایل است .اونور اب
هیچ کس سر کار اجازه ندارد موبایل را چک کند .وقتی کارش تمام شد..
۴
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این همه کارمندان الکی باید از خودشون تکونی نشون بدن نمایشی، ک مثلا کار میکنن

بخاطر این کار اداری طول میکشه


تن پرورترین ایرانی ها
کارمندان دولتی ند
مفت خور ترین ایرانی ها
کارمندان دولتی ند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ببخشید حقوق شما چنده؟ به غیراز عذرخواهی برای لغو کنسرت دیگه چی کاربلدین؟!!!!
۰
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۶:۵۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
درد مردم کنسرت نیس
درد مردم معیشت هست
۲
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
کنسرت باید زنونه مردونه باشه نه مختلط
۱۶
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۰۸:۵۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دقیقاً درسته
کنسرت باید زنونه مردونه همراه پوشش کامل باشه
یاد سخن یکی از بزرگان افتادم
وای به حال روزی که دغدغه ما تار موی زنی باشد
هییییی کجا رفتیم،،
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
لطفا فرافکنی نکنید ،، با ناشیگری شما بدون هماهنگی با شهرداری و نیروی انتظامی و شورای تامین وزارت کشور می خواستید کنسرت برگزار کنید ، یعنی آخرین کسی که باید خبردار بشه اینها هستند ،، اونوقت میگین آنچه که قرار بود برای شادی مردم اتفاق بیفتد اما نشد
۸
۵۹
پاسخ دادن
Sweden
ناشناس
۰۰:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ما عادت داریم. اشکالی ندارد ...
۱۳
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ایکاش بفکر قیمت دلار وطلا بودید.ایکاش بخاطر ندادن وام ازواج و ندادن زمین طرح جوان سازی جمیعیت از ملت بزرگ ایران عذر خواهی میکردید.نبخاطر ی کنسرت
۵
۶۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
آقایان می گویند ،سه روز خانم در خواست هماهنگی اداری داده ،ولی خانم می فرمایند چند ماه هست،عجیب اما واقعی ،ماه ،صفر ومحرم به کنار که اداب خاص خودش را دارد چطور همگان در ابن روز ها همه چی را به جنگ ۱۲ روزه گره می زنند ،مگر خانم علم غیب داشته که از قبل جهت اتحاد ملی دست به ابتکار بزند ،به این خانم و دولتی ها بفرمایید ما موسیقی فاخر را دوست داریم اما شکم گرسنه هرچیزی غیر غذا را نمی فهمد،اول به فکر مسائل اقتصادی۶ که این روز ها پدر ما را درآورد باشند، آقا کسی که ۱۰۰ میلیون حقوق می گیرد قطعا در خفا بیشتر از این هست ،به والله نمی فهمد در آمد ۲۰ یا ۳۰ تومنی یک باز نشسته کفاف زندگی ،خود ،ع وس وداماد ونوه ،.... را نمی دهد
۳
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
حقوق من بازنشسته که اتفاقا در دوره خودم مدیر هم بودم ۱۶ تومن خوشبحال شما که ۲۰ تومن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اسنپ بک چی شد ‌.....رفت به حاشیه !
۱
۴۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
معمولا برای برگزاری جشن تولد کوچک حداقل یک هفته قبلش برنامه‌ریزی می کنند آنوقت شما برای برگزاری کنسرتی که قرار حداقل چند صد هزار نفر شرکت کنند ۳ روز قبلش نامه نگاری کردی
۱
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
اصلان قرار نبوده کنسرتی بر گذار بشه که بخواد لغو بشه
۷
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
مگه میشه بدون هماهنگی یه کنسرت چندهزار نفری برگزار کرد اگه مردم زیر دست و پا موندن چی
۵
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الف
۲۳:۰۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
به جای این همه داستان سرایی، ایا شما نمی دانستید که اجرای کنسرت و هر برنامه یی در سطح شهر، نیازمند با شهرداری است. و ایا بهتر نیست که دستگاههای دیگر از جمله شهرداری را که اینهمه با تلاش برای شادی مردم، بهترین برنامه های فرهنگی و هنری را در سطح شهر و به صورت ملی برگزار می کند، هماهنگی اصولی می داشتید.
صرفا انجام یک کنسرت نیست، بلکه مسایل امنیتی، حفاظتی، ترافیک شهری، تامین مقدمات اولیه، فراهم نمودن تسهیلات مورد نظر، امور صوتی و تصویری و... باید پیش بینی شود.
پس خواهشا با احساسات مردم بازی نکنید.
۲
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
فکر نون مردم باشید نه لهو و لعب مکاران
۱۵
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ما رو فیلم کردید
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۲۲:۳۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
ی سوال دارم،،،،دلار چنده!!!؟؟؟
۱
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایران وطن ماست
۲۲:۳۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
تصمیمات نابخردانه شما ایجاد آشوب می کند . دقت کنید
۷
۵۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
عجب!!! بعضی ها بخاطر بکارگیری شما در این سمت باید عذرخواه مردم باشند، فرار رو به جلو یعنی این!!!!
خدا رو شکر همه چیز دست شما نیست که با یک ظاهر مردم پسند در پس پرده برنامه ریزی خاص داشته باشید...
۲
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
برا ترویج ابتذال در سینما وشبکه نمایش خانگی عذر بخواهید، شادی فقط با کنسرت ازنظر شما. شادی دیگری نیست.
۹
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۲۴ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
خوب بود دولت در سایر موارد هم به خاطر کم کاری ها عذرخواهی می کرد
۲
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۳ شهريور ۱۴۰۴
بی کفایتی شخص معاون فرهنگی وزیر باعث شد
بیکفایتی خودتون رو گردن دیگران بندازین حاشیه درست کنید مردم یادشون بره اسنپ بک
۵
۴۴
پاسخ دادن
