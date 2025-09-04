نادره رضایی درباره لغو اجرای خیابانی همایون شجریان گفت: «متأسفانه آنچه که قرار بود برای شادی مردم محقق شود، به هر دلیلی اتفاق نیفتاد و از مردم ایران و هنرمندان عذرخواهیم.»

باشگاه خبرنگاران جوان - نادره رضایی در حاشیه برنامه رونمایی از ارکستر سمفونیک جوانان و گروه کر، در جمع خبرنگاران، درباره علت لغو کنسرت فضای باز همایون شجریان گفت: از دو ماه پیش در ادامه فعالیت‌هایی که با لطف و همراهی هنرمندان برای ایران در راستای ۱۲ روز جنگ انجام شد، اقداماتی را پی گرفتیم؛ از منظر اینکه با رویکردی که در مجموعه وزارتخانه و معاونت امور هنری داریم، بتوانیم رویداد‌های هنری را برای مردم دسترس‌پذیر کنیم تا جمعیت بیشتری از این فضای هنری برخوردار شوند. از طرفی عمومی‌سازی حوزه فرهنگ پی گرفته شد و مکاتبات فراوانی هم در این زمینه انجام شد.

او ادامه داد: از دو ماه پیش بنا بر این بود تا با هماهنگی‌هایی که با دستگاه‌های مختلف و مجموعه دولت صورت گرفت، بتوانیم از فضای پساجنگ و محرم و صفر، با وجود اینکه موسیقی در همه این سال‌ها در محرم و صفر تعطیل بوده است، استفاده کنیم. به هر حال فرصت خوبی بود تا در موسیقی سنتی و با کمک چهره‌های شاخص این حوزه، اجرا‌ها برگزار شود. هماهنگی‌ها صورت گرفت، نامه‌نگاری‌های متعددی شد و همه دستگاه‌ها از طریق وزارت کشور که شأنیت موضوع برای هماهنگی بین دستگاهی دارد، مطلع شدند و بنا شد که ما این رویداد‌ها را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بنا به ملاحظاتی، گفته شد که بهتر است این رویداد‌ها به بعد از ماه محرم و صفر و در تلاقی با هفته وحدت برای مردم باشد. هنرمندان بزرگواری کردند و با توجه به اینکه برنامه کنسل شد، مجدد برنامه‌ریزی کردیم. نامه‌نگاری‌ها مجدد و تعاملات و جلسات با مجموعه وزارت کشور، استانداری تهران، دستگاه‌های مختلف و نهاد‌های امنیتی صورت گرفت و ما برنامه‌ها را برای هفته وحدت پی گرفتیم.

او با اشاره به آرزوی دیرینه همایون شجریان برای اجرایی خیابانی گفت: هنرمند برجسته ایران جناب آقای همایون شجریانف سال‌هاست که می‌خواهد در فضایی عمومی برای مردم اجرا داشته باشد و آرزوی ایشان بوده و بار‌ها هم گفته که کاش بشود در فضایی مثل میدان آزادی برای مردم ایران اجرا کرد و اجرای رایگان داشت. البته ایشان حمایت هیچ دستگاهی را نمی‌خواست و ما فقط قرار بود که با کمک همه مجموعه‌هاف بستر را برای این اجرا فراهم کنیم. در شرایطی که نیاز به نشاط اجتماعی برای مردم وجود داشتف این موضوع پی گرفته شد. جا دارد که اینجا بگویم متأسفانه آنچه که قرار بود برای شادی مردم انجام شود، به هر دلیلی محقق نشد. عذرخواه مردم ایرانیم، عذرخواه هنرمندانیم.

رضایی افزود: خواسته جناب آقای همایون شجریان مورد بی‌مهری‌های فراوان در این مدت قرار گرفت. بنای او بر این بود که برای مردم در هفته وحدت با محوریت آنها شادی بیافریند. خاندان بزرگ شجریان که امضایشان خاک پای مردم ایران است، امیدوارم به خاطر مردم تجدید نظر کنند و بشود در فضای بهتری و در فرصت دیگری که ان‌شاءالله همه دستگاه‌ها پای کار ایران بایستند، این اجرا برای مردم برگزار شود.

او با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌ها گفت: البته ما نمی‌توانیم به هنرمند بگوییم در جا و زمان مشخص که در ساختار اداره رسمی است، اجرا کند. هنرمند خودش باید پای کار بیاید که ایشان همواره همپای ایران آمده است. در فرصت دیگری، حالا مثلاً اگر مجموعه شهرداری می‌گویند یک ماه نیاز است، از آنها می‌خواهیم پای کار بیایند. مهم نیست که این رویداد کجا یا با چه نهادی برگزار شود. اگر دستاوردی باشد در این شرایط برای مردم، ملی است. خدایی نکرده اگر باختی باشد ــ که به نظرم متأسفانه در این مورد، همه با هم باختیم ــ و اگر دستاوردی، برای همه ماست.

رضایی گفت: امیدوارم بشود پای کار آمد. من می‌خواهم مجموعه شهرداری که دارای تجربه و توانایی زیاد برای اجرا‌های میدانی بزرگ در همه این سال‌هاست و همه مجموعه‌ها و دستگاه‌ها پای کار بیایند و خودشان بخواهند. اگر فرصت یک‌ماهه یا هر چیزی هست، از همین حالا شروع شود، با آقای شجریان تعامل کنند و ایشان را پای کار بیاورند. ما در معاونت امور هنری، دفتر موسیقی، وزارت فرهنگ و مجموعه دولت همه پای کار می‌آییم و کمک می‌کنیم. ان‌شاءالله که این بار بتوانیم برای مردم این آرزوی دیرینه را ــ که برای آقای شجریان شاید محال به نظر بیاید ــ محقق کنیم و برای مردم این کار را انجام دهیم.

رضایی سپس گفت: یک نکته دیگری هم دارم، شاید خطاب به خودمان در مجموعه دولت و مجموعه حاکمیت؛ که به مردم اعتماد کنیم. خیابان برای همه است و همه مردم دارای شأن و پختگی و بلوغ هستند. همان‌طوری که در دوران جنگ آنهایی که حساب کرده بودند که مردم را به خیابان بیاورند ناکام ماندند و مردم عاقلانه و شرافتمندانه پای کار آمدند. به نظرم اگر فرصت در خیابان قرار گرفتن باشد، مردم خودشان می‌دانند به چه چیزی نه بگویند. اگر ما فرصت در خیابان بودن، با هم بودن، در کنار هم بودن و تجربه جمعی شادی و وحدت را داشته باشیم، حتماً اتفاق خوبی می‌افتد. اعتماد به مردم فضای همدلی و وحدتی را که ضرورت این روز‌های انسجام ملی و موجب همبستگی متکثر می‌شود، فراهم می‌کند. حتماً مردم خودشان می‌دانند مسیر را چگونه تعیین کنند و همه در کنار هم برنده و پیروز میدان و خیابان باشند.

معاون امور هنری تصریح کرد: امیدوارم در این همراهی‌ها و این بستر ایجاد کردن‌ها، به‌هرحال در شرایطی که شاید برای دولت گره‌گشایی از موضوعات اقتصادی دشوار است، با دستاورد‌های حوزه فرهنگ و هنر بتواند تنفسی ایجاد کند، وحدت بیافریند، انسجام ایجاد کند و با این باهم‌بودگی حس و حال بهتری را برای مردم فراهم کند.

او در پاسخ به پرسشی درباره امکان اجرای همایون شجریان در میدان آزادی گفت: راهی جز امید وجود ندارد. همه باید امید را حفظ کنیم، تقویتش کنیم. مجموعه دولت و مجموعه حاکمیت تلاش می‌کند برای اینکه این انسجام تقویت شود و این امیدواری فزاینده باشد. ما در این مسیر گام برمی‌داریم و همواره به گواه تاریخ ساز‌های ناکوک وجود داشته است، اما ما آنها را نمی‌شنویم. به مردم اعتماد کنیم. خیابان برای همه است، فضای عمومی برای همه است. اعتماد به مردم جمع کثیرتری را برای ایران پای کار می‌آورد. هرجا که مردم را پشت سر خود داشتیم پیروز بودیم.

رضایی در پایان گفت: از همه دستگاه‌ها و متولیان عاجزانه خواهش می‌کنیم که پای کار بیایند، کمک کنند و اجازه دهند بستری که برای هنرمندان فراهم شده، مسیر درست خود را در کنار مردم طی کند. روزی مأموریت ما این بود که بیاییم و رابطه بین هنرمند و حاکمیت را ترمیم کنیم. امروز در شرایطی هستیم که هنر می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند؛ یعنی خودِ هنرمند به عنوان نهاد واسط عمل کرده، واسطه‌گری کند و پلی بزند میان مردم و حاکمیت.

رضایی تصریح کرد: در این روز‌های دشوار، هنر باید محور و نخ تسبیح ایران باشد. همه باید برای ایران پای کار بیاییم و به نام‌ها و جزئیات فکر نکنیم. کسانی که می‌گویند باید به مردم اعتماد کرد، درست می‌گویند؛ زیرا ما از نادیده گرفتن بخشی از مردم آسیب دیده‌ایم. اگر به مردم اعتماد شود و همه وارد میدان شوند، صدا‌ها و ساز‌های ناکوک شنیده نخواهد شد. همه ما می‌دانیم که در شرایط سختی کار می‌کنیم. اما اگر واقعاً همان‌طور که شعار می‌دهیم، خواسته‌مان خواست مردم باشد، باید در کنار مردم بایستیم، بر اساس خواست آنها عمل کنیم و مردم را با خود همراه سازیم. به باور من این کلیدی‌ترین کاری است که امروز باید انجام دهیم.