گزارشگر سازمان ملل تاکید کرد که عدم اجرای مسئولیت انگلیس درقبال اسرائیل، ممکن است این کشور را به عنوان همدستی در جنایت متهم کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در فلسطین، هشدار داد که عدم انجام تعهدات بین‌المللی انگلیس در تعامل با رژیم تروریستی اسرائیل می‌تواند منجر به طرح دعوی علیه لندن به دلیل همدستی در جنایات تل‌آویو شود.

این سخنان در سخنرانی او در دادگاه نمادین غزه که در لندن برگزار شد، بیان شد. او در آنجا تأکید کرد که جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در غزه مستلزم آن است که سایر کشور‌ها نیز مسئولیت‌های قانونی خود را بر عهده بگیرند.

آلبانیزه گفت: فلسطین امروز صحنه جرم است و این تخلفات نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه علیه فلسطینیان به صورت سیستماتیک و گسترده اعمال می‌شود و به نسل‌کشی تبدیل شده است. 

او توضیح داد: اسرائیل نمی‌توانست بدون حمایت مؤثر تعداد زیادی از کشورها، اشغال غیرقانونی را به نسل‌کشی تبدیل کند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد که تخلفاتی که رژیم تروریستی اسرائیل علیه فلسطینیان طی دهه‌ها مرتکب شده است، بسیار واضح است که جدی‌ترین آنها انکار حق تعیین سرنوشت فلسطینیان است. 

او افزود که انگلیس و دیگر کشور‌ها باید به مسئولیت‌های خود تحت قوانین بین‌المللی، از جمله توقف روابط اقتصادی و تجاری با این رژیم تروریستی و اعمال تحریم کامل تسلیحاتی علیه آن، پایبند باشند.

او تأکید کرد که «اسرائیل اشغال اقتصادی خود را به نوعی نسل‌کشی اقتصادی تبدیل کرده است که مستلزم توقف سرمایه‌گذاری‌ها و روابط کشور‌ها با آن است.»

آلبانیزه ضمن ابراز نارضایتی از عدم انجام این مسئولیت‌ها توسط جامعه بین‌المللی، علاوه بر ادامه روابط عادی با اسرائیل تاکید کرد که فلسطین حق تعیین سرنوشت خود را بدون نیاز به اجازه یا دستور از هیچ کشور دیگری دارد.

آلبانیزه همچنین از انگلیس خواست تا برای اجرای احکام بازداشت صادر شده توسط دادگاه بین‌المللی کیفری علیه مقامات صهیونیستی تلاش کند، زیرا معتقد است که امتناع صرف لندن از انجام تعهدات بین‌المللی خود می‌تواند منجر به تشکیل پرونده علیه انگلیس به دلیل همدستی در اقدامات جنایتکارانه اسرائیل شود.

در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه بین‌المللی کیفری حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق این رژیم را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت علیه فلسطینیان در غزه صادر کرد.

او با تأکید بر اینکه جلوگیری از جنایت نسل‌کشی و از بین بردن خطر همدستی در آن تنها از این طریق قابل دستیابی است، گفت: «نهادها، انجمن‌ها و افراد ثالث نیز باید روابط خود را با اسرائیل پایان دهند.»

