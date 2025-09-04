باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا کمانی عصر پنجشنبه در جلسه کارگروه استانی فرش دستباف، با قدردانی از همراهی مسئولان و هنرمندان این حوزه، بر جایگاه ویژه و ظرفیتهای منحصربهفرد فرش دستباف کرمانشاه تأکید کرد و گفت: فرش دستباف، میراثی ارزشمند و نمادین از هنر، فرهنگ و خلاقیت ایرانی است و استان کرمانشاه با پیشینهای بیش از صد سال در این صنعت، سهمی درخشان در تاریخ و اقتصاد فرش کشور دارد.
وی افزود: بهرهگیری از مواد اولیه مرغوب، رنگهای طبیعی و هنر بینظیر هنرمندان قالیباف سبب شده است که آثار خلقشده در این منطقه جایگاهی ویژه در بازارهای جهانی داشته باشد.
کمانی افزود: موقعیت جغرافیایی کرمانشاه بهویژه همجواری با اقلیم کردستان عراق، این استان را به کانونی راهبردی برای توسعه تجارت، تبادلات فرهنگی و صادرات فرش دستباف تبدیل کرده است که در این راستا، تلاش داریم کرمانشاه به عنوان پایلوت و نماینده شایسته ایران در معرفی هنر فرش دستباف به جهان معرفی شود.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای داخلی در صادرات فرش ایران تصریح کرد: بازار آمریکا که تا پیش از تحریمها بیش از ۷۰ درصد صادرات فرش ایران را به خود اختصاص داده بود، از دسترس خارج شده و امروز نیازمند برنامهریزی جدی، جهادی و همکاری همه دستگاهها هستیم تا جایگاه تاریخی فرش ایران را بازگردانیم.
رئیس مرکز ملی فرش ایران مهمترین دغدغه قالیبافان را موضوع بیمه عنوان کرد و گفت: بیمه قالیبافان حق مسلم این قشر زحمتکش است، اما متأسفانه از سال ۱۳۹۳ بهدلیل مشکلات بودجهای بخش زیادی از هنرمندان از این پوشش حمایتی محروم شدند و در تلاش هستیم با همراهی مجلس شورای اسلامی و تخصیص ردیف بودجه جدید، در سال ۱۴۰۵ این موضوع مجدداً احیا شود.
کمانی از تعریف پروژههای ملی برای توسعه زیرساختهای مرتبط با صنعت فرش خبر داد و افزود: یکی از اولویتها، راهاندازی واحد مکانیزه فرآوری پشم بهویژه پشم سنجابی در کرمانشاه است که میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مانع واردات پرهزینه از کشورهایی مانند نیوزیلند و استرالیا شود.
وی با اشاره به برنامههای آینده گفت: ایجاد مرکز اسناد و دانشنامه فرش، تدوین تاریخ شفاهی پیشکسوتان، و راهاندازی بانک دیجیتال اطلاعات فرش دستباف از جمله طرحهایی است که در دستور کار قرار گرفته است؛ همچنین برای ارتقای وضعیت معیشتی قالیبافان، توسعه تسهیلات مشاغل خانگی و حمایتهای هدفمند در اولویت برنامههای مرکز ملی فرش ایران خواهد بود.
کمانی بر لزوم همراهی رسانهها، بهویژه صدا و سیما در معرفی ظرفیتهای فرش دستباف تأکید کرد و افزود: فرش دستباف تنها یک کالای اقتصادی نیست، بلکه هویت فرهنگی ایران است و پاسداشت آن وظیفهای ملی محسوب میشود.