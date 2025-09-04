سرمربی تیم ملی فوتبال می‌گوید که پیروزی برابر تیم ملی تاجیکستان را با اشتباهات خودمان و داوری از دست دادیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از   تساوی تیمش برابر تاجیکستان در سومین بازی مسابقات کافا ۲۰۲۵ اظهار کرد: فکر می‌کنم بازی خیلی خوبی بود، دیداری که چهار گل و سرعت بالایی داشت. درست است به فینال رفتیم، اما خیلی ایراد داشتیم، به خصوص بعد از اینکه گل دوم را زدیم. ما موقعیت‌ها را خراب و اینقدر بی‌تفاوت بازی کردیم که روی یک اتفاق و یک اشتباه گل خوردیم و جریان بازی عوض شد. این اولین مشکل ما بود. اگر بخواهیم با تیم‌های بزرگ‌تر بازی کنیم، به مشکل می‌خوریم. بیشتر اشتباهات را هم بزرگ‌تر‌های تیم مرتکب شدند.

او  با انتقاد از داور بازی تاجیکستان - ایران تصریح کرد: اگر آسیا می‌خواهد پیشرفت کند با این داوری‌ها نمی‌تواند پیشرفت لازم را داشته باشد. داور در جریان مسابقه خیلی اشتباه داشت و من به‌عنوان یک مربی مانده‌ام چه چیزی بگویم. VAR یک تکنولوژی است و تعیین خط دروازه نیز یک تکنولوژی متفاوت دیگر. البته باز هم تکرار می‌کنم ما اشتباهاتی داشتیم، اما داور تمام صحنه‌های ۵۰ درصدی را به سود حریف سوت می‌زد و مطمئن بودم اگر خطایی در محوطه می‌شد، داور ازبکستانی پنالتی می‌گرفت.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درباره اشتباه پیام نیازمند روی گل اول تاجیکستان هم گفت: تمام دروازه‌بان‌های بزرگ دنیا اشتباه می‌کنند. دروازه‌بان تاجیکستان هم روی گل اول اشتباه کرد. نیازمند یکی از بهترین دروازه‌بان‌هاست و می‌تواند در کنار علیرضا بیرانوند و سیدحسین حسینی به ما کمک کند.

قلعه‌نویی در پاسخ به سؤال خبرنگار تاجیکی مبنی بر نمایش تیم ملی تاجیکستان در نیمه دوم عنوان کرد: وقتی ۲ بر صفر جلو بودیم خیلی مواقع صحنه‌هایی بود که نسبت به دفاع حریف چهار به پنج بودیم، اما این موقعیت‌ها را از دست دادیم. طبیعی بود که با چنین داوری و البته اتمسفر ورزشگاه، صحنه‌های زیادی رقم بخورد. تاجیکستان پیشرفت زیادی کرده است، اما اشتباه اول از خودمان بود و سپس اشتباهات داوری بود. بازیکنانم در این دیدار اشتباهات خیلی بچگانه‌ای داشتند که در ادامه برای بازی با تیم‌های بزرگ می‌تواند دچار مشکل شوند.

او  در واکنش به انتقاد‌ها از استراتژی تیم ملی پس از زدن دو گل به تاجیکستان گفت: تیمی مثل ایران که می‌خواهد در جام جهانی حضور پیدا کند با بازیکنان بزرگ نباید اشتباهاتی مثل بازی امشب داشته باشند. وقتی یک بر صفر هم جلو بودیم محمد قربانی را بیرون کشیدیم. من خودم قبول دارم بازیکنان ضعیف بودند. ۲، ۳  حالت در تعویض‌ها وجود دارد. بازیکن تعویضی یا به خاطر مصدومیت بازیکنی دیگر وارد زمین می‌شود یا برای تنطیم ریتم بازی تیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بیان کرد:  ورود به کافا دو ایراد داشت، اول اینکه بدون تمرین شرکت کردیم و سپس در روز‌های غیر فیفادی آمدیم. مجبور بودیم بازیکنان امید را هم به آقای امید روانخواه بدهیم. ما ۱۷ مصدوم و محروم هم داشتیم و بدون آنها آمدیم. عامل هوایی نیز باعث شد تا کیفیت‌های لازم را نداشته باشیم. ما تا فردا استراحت کنیم و فیلم این بازی را آنالیز خواهیم کرد. باز هم می‌گویم تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا تیم خیلی خوبی بود. ما قبل از اینکه گل بخوریم نبض بازی را داشتیم، اما وقتی گل خوردیم حریف توانست بازی را در اختیار داشته باشد.

وی با ابراز رضایت از میزبانی تاجیکستان راجع به فینال رقابت‌های کافا ۲۰۲۵  و احتمال رویارویی با تیم‌های ازبکستان یا عمان گفت: تیم عمان با کارلوس کی‌روش که مربی بزرگی است، پیشرفت کرده. ازبکستان هم در ۱۰ سال گذشته نشان داده پیشرفت‌های زیادی کرده است. امیدوارم بازی خوبی در فینال انجام دهیم.

