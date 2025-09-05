بلژیک قصد دارد ورود اسموتریچ و بن‌گویر به کل حوزه شنگن را ممنوع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه بلژیک «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل را «عناصر نامطلوب» اعلام کرد، این کشور همچنان در تلاش است تا از ورود این دو نفر به کل حوزه شنگن جلوگیری کند. این را یک مقام ارشد وزارت خارجه بلژیک به کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل اعلام کرد.

شنگن منطقه‌ای در اروپا است که در آن کنترل مرزی داخلی بین کشور‌های عضو برداشته شده و اعضای آن می‌توانند آزادانه در این حوزه رفت و آمد کنند. شنگن ۲۹ عضو دارد و کشور‌هایی مثل آلمان، اتریش، بلژیک، کرواسی، چک، دانمارک و فرانسه از اعضای آن هستند. 

بلژیک پیش از این اعلام کرده که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که این ماه برگزار می‌شود، فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و افزود که تحریم‌هایی علیه رژیم اسرائیل اعمال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که این دو وزیر اسرائیلی از ورود به خاک هلند و نروژ نیز منع شده‌اند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بزالل اسموتریچ ، بن غفیر ، حوزه شنگن
