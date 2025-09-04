باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصویری از لحظه شلیک موشک‌های سپاه در حین بمباران لانچر‌ها توسط صهیونیست‌ها

تصاویر دیده نشده از عملیات موشکی قهرمانان هوافضای سپاه فردا جمعه شب در برنامه بدون تعارف پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر دیده نشده از عملیات موشکی قهرمانان هوافضای سپاه فردا جمعه شب در برنامه بدون تعارف پخش خواهد شد. این مستند روایتی از گمنامان سبز پوش سپاه پاسداران در جنگ ۱۲ روزه است که تصاویر آن از حالت طبقه بندی خارج شده و اجازه انتشار پیدا کرده است.

مطالب مرتبط
تصویری از لحظه شلیک موشک‌های سپاه در حین بمباران لانچر‌ها توسط صهیونیست‌ها
young journalists club

سرلشکر ایزدی: با ترور فرماندهان هوافضای‌سپاه دچار تزلزل نشد

تصویری از لحظه شلیک موشک‌های سپاه در حین بمباران لانچر‌ها توسط صهیونیست‌ها
young journalists club

سالروز رونمایی از نسل اول کابوس صهیونیست‌ها + فیلم

تصویری از لحظه شلیک موشک‌های سپاه در حین بمباران لانچر‌ها توسط صهیونیست‌ها
young journalists club

غرش موشک‌های ایرانی در گوش صهیونیست‌ها + فیلم

تصویری از لحظه شلیک موشک‌های سپاه در حین بمباران لانچر‌ها توسط صهیونیست‌ها
young journalists club

سستی و کارشکنی کشور‌های عربی اسلامی، قوت قلب رژیم اسرائیل! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم
۲۳۳۱

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی
۱۴۰۴

مستند «سردار آستان»؛ روایتی از زندگی و شهادت سردار صنیع‌خانی

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
راز درمان افسردگی! + فیلم
۸۰۰

راز درمان افسردگی! + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم
۵۳۶

آغاز جنایات وحشیانه رژیم اسرائیل در غزه، این بار بمباران برج‌های مسکونی + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم
۴۱۲

اهدای عضو گوینده و سردبیر خبر صداوسیمای مرکز البرز + فیلم

۱۴ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۴
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
۱-بهترین راه لانچر یک بار مصرف (هرمشک یک لانچر زیر زمین بدون نشانه زیر زمین )و کنترل از راه دور هست ،یا لانچر متحرک و حتی متحرک با کنترل از راه دور ،
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
این تصاویر رو به خاطر داشته باشید همزمان با پرتاب موشک روی لانچر، پهپاد های اسرائیلی به بچه های هوافضا حمله می کنن ،
بعضی از شهدا کسایی بودن که زنده زنده به خاطر سوخت موشک ها آتیش می گرفتن...
مرگ رژیم های منحوس و تروریستی اسرائیل و آمریکا
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
الهی من پیشمرگ شما بشم.عزیزانم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
درود بر شیر مردان بی ادعا.....
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ما همه پشت نیروهای نظامی و انتظامی هستیم تا دشمن غدار را به زانو دربیاوریم
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
درود بر این مردان بی ادعا
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خدا قوت
۰
۳۰
پاسخ دادن
Luxembourg
ناشناس
۰۹:۲۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خدا حفظتون کنه ان شا ء الله
۰
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خوب بود اما من درد مو به کی بگم
۱۲
۴
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
به دکتر. این جمله آخه زیی این خبر جاشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ضعف پدافندی باید هرچه سریعتر رفع بشه
که به این راحتی پهباد ها هواپیما ی دشمن وارد خاک ایران نشوند
دوم اینکه با هزینه بسیار کم صدها ماکت از موشک درست کنند و در کنار موشک‌های واقعی قرار دهند تا تشخیص آن
برای ماهواره جاسوسی یا هواپیما های دشمن سخت باشد
۰
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اگر پدافند لیزری قاتلان و جنایتکاران آماده دفاع شد تکلیف چیه دانشمندان به دنبال افزایش قدرت نظامی باشند که که نان شب فعلا برای ملت واجب تر است
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دلم میسوزه براتون چرا؟ چون شما اینقد مظلومانه دفاع میکنید و شجاعانه ایستادید
بعد یه ادم نجس که عرضه نگهداری دختر و زن خودشو تو اجتماع نداره قدردان شما نیست و به شما توهین میکنه
ننگ ابدی به وطن فروش
۰
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
لایک، مرگ بر وطن فروش کثیف فحاش بی خدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ایران اسلامی مثل ناموس و خاکش کفن و مادر همه ماست قدرش را بدانیم
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
شیر مادر نان پدر حلالت
۰
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
عزیزانی که پیشنهادهای خوبی هم میدن برای ساخت لانچر ارزان و غیره؛ فکر نمیکنید مشکل اصلی اینه که راحت صدها هواپیما و پهباد دشمن میتونن از مرز رد بشن؟
۳
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
چیزی نمی دونی، حرف مفت نزن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
نمونه نحلیل چپکی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
صحبت از ضعف پدافند میشه حرف مفت؟ احتمالا همین جور آدما تصمیم گیرن که باعث شدن هواپیماهای دشمن راحت وارد کشورمون بشن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خدا حفظتان کند برادر . اگه کمکی خواستید بنده هم در خدمتم .
۰
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
برای ملت، سپاه، برادر ملت ایران هست.
۰
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دم سپاه گرم تو همه موارد به جز یه مورد کاملا خوب عمل کرده حلال باشه .تو اون شرایط سخت ونفس گیر وغیر قابل پیشبینی وتمرکز انجام اون عملیات واقعا شاهکار وبینظیر بود هر کشو ی بود شاید ۲ روزه ازهم میپاشید
۰
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
فقط سیلوهای پنهان موشکی در سراسر کشور ... جدای از شهرهای متعدد موشکی در وسعت عظیم و پهناورایران زمین می بایست در شب چراغ خاموش! بدون تولید منابع حرارتی و الکترومغناطیسی و..(مخفی از دوربین های دید درشب و حرارتی و..) حفره های در زمین ایجاد شود و لانچر در آن کاشته شود و به روی آن فضای همانند محیط اطراف شکل بگیرد برای استتارکامل تابه امید خدا محصول این بذرهای کاشته شده با درو کردن دشمنان!نتیجه دهد
۰
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
حمله در روز نشان می دهد یا در شب توسط دوربینهای خاص ماهواره های جاسوسی از فضا رصد شدن و یا توسط جاسوسان سریع اطلاعات مخابره شده برای دشمن. وگرنه بدیهی ما نباید از لانچرهای که ماهها قبل در یک نقطه مستقر بوده و در لیست اهداف دشمن قرار دارد موشک شلیک کنیم !
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بی شک فرماندهان شهید مان با تجربیات زیادی که در میدان بدست آورده بودن بهترین روشها را در نظر می گرفتند برای مقابله با دشمنان و حفظ و توان قدرت نظامی کشور عزیز ایران بنابراین با توجه به جریان تلخ جنگ اخیر چاره ای نمی ماند که به تعداد اهداف مهم نظامی متخاصم در کل منطقه موشکهای از قبل با استتار کامل برروی اهداف قفل باشند و هر روز با رعایت کامل نکات امنیتی به آنها سر زد تا در آمادگی کامل باشیم و در دقایق اولیه عمل کنیم
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
دم شما گرم ! امکانات موشکی و غیرت و مردانگی فرزندان سپاه از مادر وطن نمره قبولی گرفتند !
ولی اسراییل نباید بتواند با هواپیما بالا سر لانچر های ما مانور بدهد و یا فرماندهان ما را در خانه شان ترور کند و غرور ملی ما را جریحه دار کند و ما بگوییم فقط نقاط قوت را بگویید چون نقاط ضعف را همه می دانند!!! اتفاقا باید نقاط ضعف را فریاد زد تا برطرف شود !! چون اگر قرار بود برطرف شود بعد نیم قرن از انقلاب تا حالا باید برطرف می شد! متاسفانه فقدان هواپیما که سالهاست همه می دانند نقطه ضعف نیروی هوایی است برطرف نشده است !!!!!
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
لانچرهای یک بار مصرف بدون توان جابجایی ! درست کنید که بعداً فقط اگر هدف قرار گرفت از آهن آلات آن استفاده شود در شب مسلح شود و در روز که بهتر می تواند از دید دوربینهای حرارتی و غیره مخفی بماند شلیک گردد
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ابتدا لانچر موشکها را با رنگ محیط یکی کنید برای پنهان ماندن از دیددشمن بعد توسط پهپاد و ماهواره های بومی خودتان ببینید نقطه ضعفها کجا است تا برای استتار حرفه ای به کمک هوش مصنوعی و ابداعات جدید میزان اطمینان از عدم شکار آنها توسط عدو بالارود
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
از کلک مکعبهای شانس استفاده کنیم! با متریال خیلی ارزان حجمهای ساخته شود که در سراسر کشور کم کم مستقر شوند بدیهی است دشمن توسط جاسوسان و چشمهای که در فضای بالای آسمان ایران دارند این محموله را رصد می کنند که البته فقط 10% آنها حقیقی و حامل لانچر و موشک آماده به شلیک است
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
فکر میکنم این کار انجام شده باشه. ولی با نظر ایشون کاملا موافقم که تعداد این سکوهای کاذب خیلی خیلی بیشتر بشه. یه نکته : جوری نباشه که با تجهیزات رصد حرارتی یا رصد فروسرخ یا سایر سنسورها به راحتی فرق سکو اصلی و کاذب مشخص بشه