باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویر دیده نشده از عملیات موشکی قهرمانان هوافضای سپاه فردا جمعه شب در برنامه بدون تعارف پخش خواهد شد. این مستند روایتی از گمنامان سبز پوش سپاه پاسداران در جنگ ۱۲ روزه است که تصاویر آن از حالت طبقه بندی خارج شده و اجازه انتشار پیدا کرده است.
بعضی از شهدا کسایی بودن که زنده زنده به خاطر سوخت موشک ها آتیش می گرفتن...
که به این راحتی پهباد ها هواپیما ی دشمن وارد خاک ایران نشوند
دوم اینکه با هزینه بسیار کم صدها ماکت از موشک درست کنند و در کنار موشکهای واقعی قرار دهند تا تشخیص آن
برای ماهواره جاسوسی یا هواپیما های دشمن سخت باشد
ولی اسراییل نباید بتواند با هواپیما بالا سر لانچر های ما مانور بدهد و یا فرماندهان ما را در خانه شان ترور کند و غرور ملی ما را جریحه دار کند و ما بگوییم فقط نقاط قوت را بگویید چون نقاط ضعف را همه می دانند!!! اتفاقا باید نقاط ضعف را فریاد زد تا برطرف شود !! چون اگر قرار بود برطرف شود بعد نیم قرن از انقلاب تا حالا باید برطرف می شد! متاسفانه فقدان هواپیما که سالهاست همه می دانند نقطه ضعف نیروی هوایی است برطرف نشده است !!!!!