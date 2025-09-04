هفته دوم لیگ دسته اول باشگاه‌های ایران (آزادگان) امروز (پنجشنبه) با برگزاری پنج دیدار در شرایطی در شهر‌های مختلف پیگیری شد که تیم‌های آریو اسلامشهر، شهرداری نوشهر و نیروی زمینی تهران موفق به پیروزی شدند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم لیگ آزادگان امروز (پنجشنبه) با برگزاری دیدار‌هایی در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در نوشهر، تیم فوتبال شهرداری نوشهر موفق شد شناورسازی قشم را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.

آریو اسلامشهر در خانه مقابل مس سونگون با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی دست یافت.

دیدار تیم‌های فرد البرز و نفت و گاز گچساران با تساوی بدون گل به پایان رسید تا امتیازات میان دو تیم تقسیم شود.

در ارومیه، تیم نود ارومیه مقابل بعثت کرمانشاه قرار گرفت که بدون رد و بدل شدن گل، بازی با تساوی صفر–صفر به پایان رسید.

تیم‌های مس کرمان و نیروی زمینی تهران در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتند که نیروی زمینی با برتری یک بر صفر، سه امتیاز مهم خارج از خانه کسب کرد.

نتایج کامل دیدار‌ها امروز به شرح زیر است:
مس کرمان (صفر) – نیروی زمینی (۱)

شهرداری نوشهر (۱) – شناورسازی قشم (صفر)

آریو اسلامشهر (۲) – مس سرنگون (۱)

فرد البرز (صفر) – نفت و گاز گچساران (صفر)

نود ارومیه (صفر) – بعثت کرمانشاه (صفر)

برچسب ها: لیگ آزادگان ، لیگ دسته اول
خبرهای مرتبط
فردا قرعه کشی لیگ آزادگان برگزار می‌شود
بازی مس سونگون ورزقان - هوادار لغو شد
واکنش کمیته استیناف به حکم عجیب در لیگ دسته اول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند