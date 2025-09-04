باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم لیگ آزادگان امروز (پنجشنبه) با برگزاری دیدار‌هایی در شهر‌های مختلف پیگیری شد.

در نوشهر، تیم فوتبال شهرداری نوشهر موفق شد شناورسازی قشم را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد.

آریو اسلامشهر در خانه مقابل مس سونگون با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی دست یافت.

دیدار تیم‌های فرد البرز و نفت و گاز گچساران با تساوی بدون گل به پایان رسید تا امتیازات میان دو تیم تقسیم شود.

در ارومیه، تیم نود ارومیه مقابل بعثت کرمانشاه قرار گرفت که بدون رد و بدل شدن گل، بازی با تساوی صفر–صفر به پایان رسید.

تیم‌های مس کرمان و نیروی زمینی تهران در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتند که نیروی زمینی با برتری یک بر صفر، سه امتیاز مهم خارج از خانه کسب کرد.

نتایج کامل دیدار‌ها امروز به شرح زیر است:

مس کرمان (صفر) – نیروی زمینی (۱)

شهرداری نوشهر (۱) – شناورسازی قشم (صفر)

آریو اسلامشهر (۲) – مس سرنگون (۱)

فرد البرز (صفر) – نفت و گاز گچساران (صفر)

نود ارومیه (صفر) – بعثت کرمانشاه (صفر)