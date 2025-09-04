دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان می‌گوید که به نظرم توپ تاجیکستان گل نشده بود، اما من هم نباید اشتباه می‌کردم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیام نیازمند دروازه بان تیم ملی فوتبال پس از تساوی ایران  برابر تاجیکستان در آخرین بازی مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اظهار کرد: از مربیان، هم‌تیمی‌هایم و مردم بابت گل اول تاجیکستان عذرخواهی می‌کنم. اشتباه بچگانه‌ای انجام دادم و توپ را ساده فرض کردم. پس از این گل، شیرازه تیم به‌هم ریخت. از همه عذرخواهی می‌کنم. به نظر من توپ گل نشده بود، اما  نباید این اشتباه هم صورت می‌گرفت.

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان  بیان کرد: من صحنه گل را هنوز ندیده‌ام، اما به نظر خودم توپ از خط رد نشده بود و   توپ از دستم فِر خورد نباید گل می‌شد، اما باز هم از همه عذرخواهی می‌کنم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، پیام نیازمند
خبرهای مرتبط
تصمیم مهم جهانبخش؛ سرنوشت کاپیتان تیم ملی چه خواهد شد؟
رقابت‌های کافا؛
رونمایی از ترکیب تیم ملی ایران مقابل تاجیکستان
قلعه نویی: با اشتباهات خودمان و داوری مقابل تاجیکستان مساوی کردیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
گلر فقط حبیب فرعباسی ولی اینو نه سرمربی استقلال میفهمه نه سرمربی تیم ملی
۱
۶
پاسخ دادن
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند