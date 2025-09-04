باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیام نیازمند دروازه بان تیم ملی فوتبال پس از تساوی ایران برابر تاجیکستان در آخرین بازی مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اظهار کرد: از مربیان، هم‌تیمی‌هایم و مردم بابت گل اول تاجیکستان عذرخواهی می‌کنم. اشتباه بچگانه‌ای انجام دادم و توپ را ساده فرض کردم. پس از این گل، شیرازه تیم به‌هم ریخت. از همه عذرخواهی می‌کنم. به نظر من توپ گل نشده بود، اما نباید این اشتباه هم صورت می‌گرفت.

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان بیان کرد: من صحنه گل را هنوز ندیده‌ام، اما به نظر خودم توپ از خط رد نشده بود و توپ از دستم فِر خورد نباید گل می‌شد، اما باز هم از همه عذرخواهی می‌کنم.