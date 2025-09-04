باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال پس از تساوی ایران برابر تاجیکستان در بازی سوم مرحله گروهی تورنمنت کافا اظهار کرد : نمیخواهم بهانه بیاورم. بازی دست خودمان بود، اما یکسری اتفاقات افتاد که از دستمان خارج شد. میتوانستیم بهتر بازی کنیم و موقعیتهای بیشتری داشته باشیم، اما تمرکز نداشتن باعث این اتفاق شد.
او درباره تأثیر حضور تماشاگران حامی تیم ملی تاجیکستان در این دیدار تصریح کرد: ما کشوری هستیم که طرفداران زیادی داریم، اما حضور تماشاگران حریف نمیتواند دلیل عدم تمرکز ما باشد. از من گرفته تا بقیه بازیکنان تمرکز نداشتیم و از همه علاقهمندان فوتبال عذرخواهی میکنیم، اما قطعاً وضعیت تیم ملی درست میشود و سعی میکنیم در دیدارهای بعدی با تمرکز بالا و اعتمادبهنفس بیشتری بازی کنیم.
مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: امروز بازی تیم ما خوب نبود. درست است که در زمین حضور داشتیم، اما هر بازیکنی صد خودش نبود. قطعاً در بازیهای آینده وضعیتمان بهتر میشود و اینطور نمیماند. خیلی خوب شد این اتفاق افتاد تا درس بگیریم. البته قبلاً مقابل قرقیزستان و کره شمالی این اتفاقات افتاده بود و مثل اینکه هنوز درس نگرفتهایم. نمیخواهم بگویم خیلی بد بودیم، اما میتوانستیم سوار بازی باشیم. چیز حادی نیست و در آینده درست میشود.
طارمی در واکنش به انتقادها از ساختار دفاعی تیم ملی اظهار کرد: درست است که کلینشیت باید باشد، اما در بحث مشکلات ساختار دفاعی از بازیکنان خط حمله تا دروازهبان همه سهیم هستند. عدم تمرکز باعث این داستان شد. باید روی این مسائل از جمله تمرکز کار کنیم.