باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم ملی فوتبال ترکیه رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ را با بردی پرهیجان و پرحادثه آغاز کرد. شاگردان وینچنزو مونتلا در ورزشگاه بوریس پائیچادزه تفلیس موفق شدند گرجستان را با نتیجه ۳–۲ شکست دهند و سه امتیاز اول گروه E را به حساب خود واریز کنند.
ترکیه در ورزشگاه ملی بوریس پائیچادزه تفلیس با گلهای مرت مولدور و دو گل کرم آکتورکاوغلو ۳–۰ پیش افتاده بود، اما در دقیقه ۶۳ گل خورد و فاصله کاهش یافت. در همین شرایط، وینچنزو مونتلا تصمیم گرفت آلپر ییلماز را به میدان بفرستد، اما ورود او سرانجامی غیرمنتظره داشت. ستارهای که در هفتههای اخیر با شایعات انتقال به عربستان خبرساز شده بود، در دقیقه ۷۱ روی جورجی کوچوراشویلی خطایی خشن انجام داد. پس از بازبینی صحنه توسط VAR، داویده ماسا داور ایتالیایی مسابقه، بیدرنگ کارت قرمز مستقیم به ییلماز نشان داد.
این اتفاق باعث شد ترکیه ۲۰ دقیقه پایانی را با ۱۰ بازیکن ادامه دهد و زیر فشار حملات میزبان قرار گیرد. گرجستان در وقتهای تلفشده به گل دوم رسید. کواراتسخلیا در دقیقه ۹۰+۸ اختلاف را به حداقل رساند، اما تلاشهای میزبان برای کامل کردن کامبک بیثمر ماند و در نهایت ترکیه با برتری ۳–۲ از زمین خارج شد.