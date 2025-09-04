باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم ملی فوتبال ترکیه رقابت‌های انتخابی جام ‏جهانی ۲۰۲۶ را با بردی پرهیجان و پرحادثه آغاز کرد. شاگردان وینچنزو ‏مونتلا در ورزشگاه بوریس پائیچادزه تفلیس موفق شدند گرجستان را ‏با نتیجه ۳–۲ شکست دهند و سه امتیاز اول گروه‎ E ‎را به حساب ‏خود واریز کنند‎. ‎

ترکیه در ورزشگاه ملی بوریس پائیچادزه تفلیس با گل‌های مرت ‏مولدور و دو گل کرم آکتورک‌اوغلو ۳–۰ پیش افتاده بود، اما در دقیقه ‏۶۳ گل خورد و فاصله کاهش یافت. در همین شرایط، وینچنزو مونتلا ‏تصمیم گرفت آلپر ییلماز را به میدان بفرستد، اما ورود او سرانجامی ‏غیرمنتظره داشت‎. ‎ ستاره‌ای که در هفته‌های اخیر با شایعات انتقال به عربستان خبرساز ‏شده بود، در دقیقه ۷۱ روی جورجی کوچوراشویلی خطایی خشن ‏انجام داد. پس از بازبینی صحنه توسط ‏VAR، داویده ماسا داور ‏ایتالیایی مسابقه، بی‌درنگ کارت قرمز مستقیم به ییلماز نشان داد‎. ‎

این ‏اتفاق باعث شد ترکیه ۲۰ دقیقه پایانی را با ۱۰ بازیکن ادامه دهد و زیر ‏فشار حملات میزبان قرار گیرد‎. ‎گرجستان در وقت‌های تلف‌شده به گل دوم رسید. کواراتسخلیا در ‏دقیقه ۹۰+۸ اختلاف را به حداقل رساند، اما تلاش‌های میزبان برای ‏کامل کردن کامبک بی‌ثمر ماند و در نهایت ترکیه با برتری ۳–۲ از ‏زمین خارج شد‎. ‎