باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- در روزهای اخیر، عبارت «تشکر همسایه خوب و مهربان» بارها در صفحات اجتماعی کاربران افغانستان به چشم خورده است.
مردم با انتشار عکسها و ویدیوهایی از کمکهای انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران به زلزلهزدگان ولایت کنر، از این همراهی صمیمانه قدردانی کردند.
کاربران شبکههای اجتماعی نوشتهاند که ایران نخستین کشوری بود که در لحظات سختی به یاری مردم افغانستان شتافت و کاروانهای امدادی خود را راهی مناطق آسیبدیده کرد.
تنها در چند روز گذشته، چندین محموله کمکهای بشردوستانه از سوی جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزلهزده افغانستان ارسال شده و بار دیگر پیوند همسایگی و برادری میان دو ملت را به نمایش گذاشته است.