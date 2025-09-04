مردم افغانستان با عبارت «تشکر همسایه خوب و مهربان» در صفحات اجتماعی از کمک های مردم ایران به زلزله‌زدگان افغانستان قدردانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- در روزهای اخیر، عبارت «تشکر همسایه خوب و مهربان» بارها در صفحات اجتماعی کاربران افغانستان به چشم خورده است.

مردم با انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی از کمک‌های انسان‌دوستانه جمهوری اسلامی ایران به زلزله‌زدگان ولایت کنر، از این همراهی صمیمانه قدردانی کردند.

کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که ایران نخستین کشوری بود که در لحظات سختی به یاری مردم افغانستان شتافت و کاروان‌های امدادی خود را راهی مناطق آسیب‌دیده کرد.

تنها در چند روز گذشته، چندین محموله کمک‌های بشردوستانه از سوی جمهوری اسلامی ایران به مناطق زلزله‌زده افغانستان ارسال شده و بار دیگر پیوند همسایگی و برادری میان دو ملت را به نمایش گذاشته است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
آقای دولت ین ثروت‌ها ثروت مال ملت ایران است که خرج چه‌های افغانی بچه‌های افغانی ی‌کنی حرام است حرام است ملت راضی نیست خدا هم راضی نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
تمام خرج افغانستان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
افغانی‌ها سال‌های سال عسل ایران کندن برای همین تعریف می‌کنم مهربون و خوب هستند اگر دولت ما کمک به افغانی نکند اون وقت مهربان مهربان خوب خوب نیستی دولتو دولتش افغانستان شارلاتان charlatanas است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
افغانی ال‌های سال از ایران ی‌چاپد غارت می‌کند رای همین تعریف می‌کند که ایران مهربون خوب است اگر ایران اگر ایران کمکشون نکند به دردشون نخورد آن وقت حش ایران می‌دهد فحش فحش با ایران بد می‌شود اون وقت فحش یران می‌دهد و تعریف ایران نمی‌کند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خبرگزاریهای افغان هیچکدوم تشکر نکردن حتی بعضیشون خبرش و هم سانسور کردن افغانیها دشمنی عجببی با ایران دارن
۱
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۷:۰۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
الکیه
۴
۲
پاسخ دادن
