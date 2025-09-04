سرمربی تیم ملی تاجیکستان به تمجید از شاگردانش در بازی مقابل ایران پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - گلا شکیلادزه سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان پس از تساوی برابر ایران در بازی آخر مرحله گروهی تورنمنت کافا، با اشاره به اینکه بازی خوب انجام دادیم و هواداران از آن لذت بردند، گفت: ما نتوانستیم از این گروه به فینال برویم، اما فکر می‌کنم باخت مقابل هند مانع صعودمان شد. این بازی‌ها خیلی به ما کمک کرد تا با آمادگی کامل به مصاف رقیبان خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا برویم.

وی در ادامه با تبریک صعود ایران به فینال کافا، درباره درگیری با کادر فنی ایران یادآور شد: به‌عنوان یک مربی بابت این حاشیه عذرخواهی می‌کنم. این بخشی از فوتبال است، اما من بعد از بازی با مربیان تیم ملی ایران صحبت و بابت دلخوری به وجود آمده دوباره عذرخواهی کرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، کافکا
خبرهای مرتبط
سلام نظامی اعضای تیم ملی فوتبال ایران قبل از بازی با تاجیکستان + فیلم
تورنمنت کافا؛
عمان و ازبکستان پا به پای هم بالا می‌آیند؛ رویارویی قلعه‌نویی- کی‌روش نزدیک‌تر از همیشه!
ایران میزبان مسابقات فوتسال کافا شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاجیکستان ۲ - ۲ ایران/ شاهکار شاگردان ژنرال مقابل تیم ۱۰۶ دنیا
پسران بسکتبال ایران مالزی را ۱۰۰‌تایی کردند/ صعود ایران به یک چهارم نهایی کاپ آسیا
کارتال زیر قولش زد؛ سرمربی سابق پرسپولیس در یک قدمی نیمکت فنرباغچه
رونمایی از ترکیب تیم ملی ایران مقابل تاجیکستان
سرمربی تاجیکستان: تماشاگران ما لذت بردند/ از کادر فنی ایران عذرخواهی کردم
پرسپولیس، از سکوت نقل‌وانتقالات تا سیل انتقاد‌ها
بوکس قهرمانی جهان؛ پیروزی حبیبی‌نژاد و شکست حسن‌پور
حذف افغانستان از مسابقات کافا با تساوی مقابل هند
ووشو قهرمانی جهان؛ بنی‌طالبی نخستین مدال ایران را دشت کرد
یک برد و یک شکست پسران هندبال در دیدار‌های تدارکاتی با قطر
آخرین اخبار
پیروزی قاطع اسپانیا و بلژیک در شب فاجعه بار آلمان/ هلند برد را مقابل لهستان از دست داد + فیلم
سرمربی تاجیکستان: تماشاگران ما لذت بردند/ از کادر فنی ایران عذرخواهی کردم
گرجستان ۲ - ۳ ترکیه/ پیروزی شاگردان مونتلا در شب پرحادثه تفلیس
طارمی: مقابل تاجیکستان تمرکز نداشتیم/ از گذشته هنوز درس نگرفته‌ایم
نیازمند: توپ تاجیکستان گل نشد/ از همه عذرخواهی می‌کنم
هفته دوم لیگ آزادگان؛ برد ارزشمند آریو، شهرداری نوشهر و نیروی زمینی
قلعه نویی: با اشتباهات خودمان و داوری مقابل تاجیکستان مساوی کردیم
برتری دانشگاه آزاد در رحله دوم دوومیدانی باشگاه‌های بانوان کشور
یک برد و یک شکست پسران هندبال در دیدار‌های تدارکاتی با قطر
حذف افغانستان از مسابقات کافا با تساوی مقابل هند
کارتال زیر قولش زد؛ سرمربی سابق پرسپولیس در یک قدمی نیمکت فنرباغچه
تاجیکستان ۲ - ۲ ایران/ شاهکار شاگردان ژنرال مقابل تیم ۱۰۶ دنیا
ووشو قهرمانی جهان؛ بنی‌طالبی نخستین مدال ایران را دشت کرد
پرسپولیس، از سکوت نقل‌وانتقالات تا سیل انتقاد‌ها
جوادی: با دستور دنیامالی مسابقات المپیاد استعداد های برتر در سطح کشور برگزار خواهد شد + فیلم
استعداد‌های برتر نجات غریق استان تهران را شناسایی کردیم + فیلم
معرفی کادرفنی تیم فوتسال بانوان استقلال
رونمایی از ترکیب تیم ملی ایران مقابل تاجیکستان
دنیامالی: ورزشکاران ناشنوا ظرفیت بالایی در مدال‌آوری دارند/ پاداش‌های‌شان را پرداخت می‌کنیم
بوکس قهرمانی جهان؛ پیروزی حبیبی‌نژاد و شکست حسن‌پور
پسران بسکتبال ایران مالزی را ۱۰۰‌تایی کردند/ صعود ایران به یک چهارم نهایی کاپ آسیا
تصمیم مهم جهانبخش؛ سرنوشت کاپیتان تیم ملی چه خواهد شد؟
ازدواج در حاشیه اردو؛ مهاجم استقلال راهی تهران شد
لیست نهایی تیم ملی والیبال برای مسابقات جهانی مشخص شد
اسماعیل‌نژاد: بازگشت من کمی غصه‌دار است
کاراته قهرمانی رده‌های سنی آسیا؛ معرفی حریفان نمایندگان ایران
قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا
صعود ۴ تیم بدمینتون دختران ایران به یک‌چهارم نهایی جام کاسپین
صعود فرجی به یک هشتم نهایی کانتندر آلماتی
آغاز معاینات ملی‌پوشان اعزامی به المپیک ناشنوایان توکیو