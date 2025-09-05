مرکز زلزله‌نگاری اروپا - مدیترانه اعلام کرد یک زلزله دیگر با قدرت ۶.۱ ریشتر شرق افغانستان را لرزانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مرکز لرزه‌نگاری اروپا - مدیترانه (EMSC) روز پنجشنبه گزارش داد که زلزله‌ای به بزرگی ۶.۱ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند.

به گفته زلزله‌شناسان، این زلزله در ۴۸ کیلومتری شهر جلال‌آباد و ۳۶ کیلومتری اسدآباد رخ داده و عمق آن ۳ کیلومتر بوده است.

در زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر که شرق افغانستان را لرزاند، براساس آخرین آمار مقامات طالبان، بیش از ۲۲۰۰ نفر کشته شدند.

رسانه‌های غربی روز دوشنبه به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گزارش دادند: «مقامات عملیات نجات گسترده‌ای را آغاز کرده و صد‌ها نفر را برای کمک به قربانیان بسیج کرده‌اند.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: زلزله افغانستان ، زمین لرزه
