وزیر خارجه ایران در تماسی تلفنی با سرپرست وزارت خارجه طالبان مراتب تسلیت دولت و ملت ایران را ابلاغ و آمادگی ایران برای امداد رسانی به زلزله زدگان را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در تماس تلفنی با مولوی امیرخان متقی، همتای افغان خود، مراتب تسلیت و همدردی عمیق جمهوری اسلامی ایران را با حکومت سرپرست و ملت افغانستان، به ویژه بازماندگان قربانیان زمین‌لرزه شدید اخیر در شرق این کشور، ابراز داشت.

عراقچی در این گفتگو با آرزوی سلامتی برای مجروحان و آسیب‌دیدگان این حادثهٔ دل‌خراش، آمادگی کامل ایران را برای ارائه کمک‌های ضروری و مساعدت‌های بیشتر در روند امداد و نجات به مردم افغانستان اعلام کرد.

این کمک‌ها شامل محموله‌ای به حجم حدود دویست تن است که از سوی ایران ارسال شده است.

سرپرست وزارت خارجه طالبان با تشکر از ابراز همدردی دولت و مردم ایران و کمک‌های انسان‌دوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی، گزارشی از میزان خسارات وارده ناشی از این زمین‌لرزه ارائه کرد.

یکشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۴، زمین‌لرزه شدید ۶ ریشتری در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار و لغمان در شرق افغانستان به وقوع پیوست.

امشب نیز زلزله ای با قدرت ۵.۶ ریشتر کنر و ننگرهار را لرزاند.

