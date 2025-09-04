باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال افغانستان عصر امروز در سومین دیدار خود در رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ به مصاف تیم ملی فوتبال هند رفت و این مسابقه با نتیجه مساوی صفر به پایان رسید.

مسابقات فوتبال قهرمانی مرکز آسیا ۲۰۲۵، با حضور تیم‌های افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، هند و قرقیزستان از تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۴ با میزبانی تاجیکستان و ازبکستان آغاز شد و تا ۱۷ همین ماه ادامه دارد.

افغانستان در گروه بی این مسابقات با تیم‌های ایران، تاجیکستان و هند هم‌گروه بود.

ملی‌پوشان افغانستان در بازی نخست خود ۱-۳ در برابر ایران شکست خوردند.

در ادامه افغانستان با نتیجه ۲-۰ در مقابل تاجیکستان مغلوب شد و بازی با هند مساوی و بدون گل به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال افغانستان فقط با یک امتیاز در قعر جدول قرار گرفته و از رقابت‌ها کنار رفت.

در این رقابت‌ها افغانستان پنج گل دریافت کرد و فقط یک گل در مقابل ایران توسط امید موسوی به ثمر رساند.

منتقدان علت این عملکرد ضعیف ملی‌پوشان افغانستان را ناکارآمدی فدراسیون فوتبال این کشور می‌دانند.