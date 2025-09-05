باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه پنجشنبه ادعا کرد که می‌تواند گذرگاه رفح را به روی فلسطینی‌ها باز کند، اما «آن‌ها (فلسطینیان) بلافاصله در داخل مصر گرفتار خواهند شد.»

در اظهاراتی که توسط روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گزارش شده است، او مدعی شد که نیمی از جمعیت آن می‌خواهند آنجا را ترک کنند. این درحالی است که رژیم تروریستی اسرائیل آنها را مجبور به کوچ می‌کند.

نتانیاهو ادامه داد که «باید از تغییر در واشنگتن استقبال شود»، و سیاست‌های متفاوت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و جو بایدن، رئیس جمهور سابق، در قبال اسرائیل را برجسته کرد.

او تأکید کرد که «اگر گام‌های یکجانبه‌ای در مورد به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی برداشته شود، اسرائیل نیز گام‌های یکجانبه‌ای خواهد برداشت.»

او در پایان نیز مدعی شد: «ما اینجا نیستیم که فلسطینی‌ها را بیرون کنیم، اما به آنها یک کشور نخواهیم داد.»

نتانیاهو که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی یک جنایتکار جنگی معرفی شده است درحالی سعی دارد خود را نگران غزه نشان دهد که روز گذشته اسماعیل الثوابته، رئیس دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه طی سخنانی درباره فاجعه انسانی این باریکه اعلام کرد که اشغالگران محدودیت‌های زیادی را بر کمّیت و کیفیت کمک‌ها اعمال می‌کنند و تنها اجازه ورود ۱۴ درصد از نیازهای مردم غزه را داده‌اند.

او تاکید کرد که وضعیت از هر نظر فاجعه‌بار است و صدها هزار نفر با سطوح فاجعه‌باری از گرسنگی مواجهند، این یک بحران موقت نیست، بلکه نتیجه مستقیم محاصره و نسل‌کشی سیستماتیک انجام‌شده توسط اشغالگران تحت حمایت کامل آمریکاست.

منبع: اسپوتنیک