باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا امشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه از سر گرفته شد که طی آن اسپانیا و بلژیک مقابل رقبا به برتری رسیدند، اما آلمان در خانه اسلواکی متحمل شکست شد.
در مهمترین دیدار تیم هلی ملی هلند و لهستان در روتردام به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید. این بازی با سیطره کامل هلند بر جریان توپ و میدان آغاز شد. ارسال ممفیس دپای از نقطه کرنر باعث شد ضربه سر دنزل دومفریس حساب کار را یک بر صفر کند. برتری میلیمتری هلند تا دقیقه ۸۰ پابرجا ماند تا اینکه متی کش، مدافع راست ۲۸ ساله استونویلا با شلیک محشر از آستانه محوطه جریمه به گوشه بالای دروازه کار را به تساوی کشید.
در دیگر دیدار گروه G مصاف لتونی و مالت با تساوی یک بر یک به پایان رسید. با این نتایج در جدول این گروه، هلند، لهستان و فنلاند هفت امتیازی هستند با این تفاوت که هلند ۳ بازی انجام داده و دو تیم دیگر ۴ بازی.
در گروه A، آلمان در براتیسلاوا با دو گل از میزبانش اسلواکی شکست خورد.
آلمان درحالی پا بهاین مسابقه میگذاشت که در ماه ژوئن و در دور نهایی لیگ ملتهای اروپا در خانه متحمل دو شکست متوالی برابر پرتغال و فرانسه شده بود. یولیان ناگلزمان که همچنان چندین مهرهی کلیدیاش در یورو ۲۰۲۴ همانند جمال موسیالا، کای هاورتس و نیکو اشلوتربک را در اختیار نداشت، نتوانست در بازی مقابل رقیبی که روی کاغذ آسانتر به نظر میرسید، کاری از پیش ببرد و برای سومین بازی متوالی شکست خورد.
آلمان با وجود اینکه در اغلب دقایق بازی، مالکیت را در اختیار داشت، در ایجاد فرصتهای خوب گلزنی خصوصاً در نیمهی اول ناموفق بود. ابتدا داوید هانتسکو در اواخر نیمهی اول و سپس داوید استرلتس در اوایل نیمهی دوم بودند که گلهای اسلواکی در این مسابقه را به ثمر رساندند.
آلمان روز یکشنبه در راینانرژی اشتادیونِ کلن به مصاف ایرلند شمالی خواهد رفت. ایرلند شمالی امشب موفق شد کارش در مرحلهی مقدماتی جام جهانی را با پیروزی ۳-۱ در خانهی لوکزامبورگ شروع کند.
همه تیمهای این گروه مسابقه اول خود را برگزار کردند.
در گروه E، اسپانیا با سه گل میزبانش بلغارستان را شکست داد. کار تیمی زیبا در ابتدای مسابقه به گلزنی میکل اویارسابال در دقیقه ۵ منجر شد و در ادامه دفع توپ ناقص مدافعان میزبان زمینهساز شلیک دیدنی مارک کوکوریا به گوشه بالای دروازه ووتسوف شد. ارسالهای ویرانگر یامال در دقیقه ۳۸ به گل سوم منجر شد و این بار نوبت به میکل مرینو، بازیکن آرسنال رسید تا با ضربه سر تور دروازه بلغارستان را به لرزه بیندازد. یامال به رکورد ۹ پاس گل با پیراهن تیم ملی اسپانیا رسید.
در مسابقه زودهنگام این گروه تیم ۱۰ نفره ترکیه با درخشش کرم آکترکاوغلو مقابل گرجستان به برتری ۳ بر ۲ رسید و مانند اسپانیا ۳ امتیازی شد.
در گروه J هم بلژیک با شش گل میزبان رده ۲۰۴ رنکینگ فیفا یعنی لیختن اشتاین را شکست داد. اکسیم دوکویپر، مدافع چپ برایتون طلسم دروازه حریف را در نیمه اول شکست و گلباران میزبان از آغاز نیمه دوم شدت گرفت. کوین دیبروینه با شلیک پای چپ از زاویه تنگ دروازه حریف را گشود و یوری تیلمانس یکی از گلهای خود را از پشت محوطه جریمه به ثمر رساند. دیبروینه با ۳۲ گل به سومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی بلژیک تبدیل شد و کورتوا بعد از ۲ سال درون دروازه بلژیک کلینشیت کرد.
در دیگر دیدار این گروه ولز با تکگل زودهنگام کیفر مور، بازیکن رکسام مقابل تیم ملی قزاقستان به پیروزی رسید. ولز در جدول این گروه با ۱۰ امتیاز از ۵ مسابقه صدرنشین است و بلژیک با ۷ امتیاز از ۳ مسابقه جدیترین تعقیبکننده اژدها به شمار میرود. مقدونیه شمالی هم با ۸ امتیاز از ۴ مسابقه دوم است.