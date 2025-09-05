معاون وزیر ورزش درباره تخلفات مالی در لیگ برتر فوتبال گفت: ما در تماس نزدیک با فدراسیون فوتبال هستیم و اگر تخلفی رخ داده باشد، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - سید محمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره درخواست برخی فدراسیونها و کمیته ملی المپیک برای برگزاری به موقع انتخابات فدراسیونهای ورزشی با توجه به نزدیک شدن بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: «مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و وزارت ورزش موضوع را با جدیت رصد میکند. در صورت نیاز به تعیین سرپرست، این اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود تا خللی برای فدراسیونها پیش نیاید.»
اسبقیان با اشاره به حساسیت آقای دنیامالی در این مسئله افزود: «هدف وزارت ورزش برگزاری انتخابات با شفافیت کامل و در زمان مناسب است تا با برنامهریزی دقیق، همه امور به خوبی پیش رود.»
وی در ادامه به موضوع مطرح شده درباره جابجایی ارقام مشکوک در لیگ برتر فوتبال پرداخت و گفت: «وزارت ورزش بر اساس وظایف نظارتی خود، در صورت دریافت مستندات و شواهد تخلف، حتماً وارد ماجرا میشود. ما در تماس نزدیک با فدراسیون فوتبال و مهندس تاج هستیم که ایشان نیز این موضوع را با حساسیت دنبال میکند و اگر تخلفی در زمینه سقف قراردادها رخ داده باشد، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.»
معاون وزیر ورزش درباره اختلافهای اخیر بین فدراسیون والیبال و وزارت ورزش و ناراحتی برخی از بازیکنان، تاکید کرد: «وزارت ورزش با هیچ فدراسیونی مشکل ندارد و صرفاً وظایف حمایتی و نظارتی خود را انجام میدهد. گاهی در مدیریت فدراسیونها بحثهایی پیش میآید که طبیعی است، اما هدف ما موفقیت فدراسیونهاست.»
اسبقیان همچنین افزود: «دولت به ویژه در دوره مدیریت آقای دکتر پزشکیان حمایت ویژهای از ورزشکاران ملی و قهرمانان داشته و دارد. آقای پزشکیان و آقای دنیامالی به صورت جدی مسائل ورزش را پیگیری میکنند. ما ورزشکاران را فرزندان خود میدانیم و تلاش میکنیم همواره آنها را تجلیل و تکریم کنیم.»
وی در پایان تاخیر در برگزاری مجمع والیبال را نسبت به این اختلافات بی ارتباط دانست و تاکید کرد: «انتظار وزارت ورزش این است که تمامی فدراسیونها به قوانین، آییننامهها و دستورالعملها احترام بگذارند. وزارت ورزش در صورت لزوم تاریخ مجامع را تغییر میدهد و به زودی مجمع فدراسیون والیبال نیز برگزار خواهد شد.»