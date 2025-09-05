باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال درباره تساوی تیم ملی ایران برابر تیم ملی تاجیکستان و صعود به فینال جام کافا اظهار کرد: ما به فینال مسابقات کافا صعود کردیم، اما امیدوارم تغییر تفکر کلی در تیم ملی اتفاق بیفتد. به نظرم تیم ملی تاجیکستان از این دیدار سود برد و ما نفعی نبردیم. ما با حریفانی در جام جهانی بازی می‌کنیم که لزوما مثل تیم تاجیکستان نیستند بلکه سطح بالاتری دارند. ما باید بیشتر فعالیت و کار کنیم و زحمت بکشیم و انگیزه لازم را داشته باشیم. من فکر می‌کنم آن قدری که تاجیکستان این مسابقات را جدی گرفته بود، ما جدی نگرفته بودیم.

مازیار درباره اینکه آمار بازی ایران و تاجیکستان نشان می‌دهد که تاجیکستانی‌ها تقریبا پایاپای ما جلو آمدند، گفت: آنها تلاش خود را کردند. این حس را دارم که شاید بازیکنان ما خیلی حریف را جدی نگرفتند و این آمار ،واقعیت بازی این ۲ تیم است، اما توان فوتبال ما نیست.

کارشناس فوتبال درباره اینکه مسابقات کافا به درد تیم ملی ایران می‌خورد، گفت: امیدوار هستم فدراسیون فوتبال نسبت به بازی‌های دوستانه فکر کند و تدابیری که لازم است انجام بدهند و دیدار‌های تدارکاتی با تیم‌های قدرتمند در نظر بگیرد تا تیم ملی فوتبال در جام جهانی زنگ تفریح نباشد.