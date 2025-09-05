کارشناس فوتبال می‌گوید که با وجود اینکه تیم ملی فوتبال به فینال مسابقات کافا صعود کرد، اما باید تغییر تفکر کلی صورت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مازیار کارشناس فوتبال  درباره تساوی تیم ملی ایران برابر تیم ملی تاجیکستان و صعود به فینال جام کافا اظهار کرد: ما به فینال مسابقات کافا صعود کردیم، اما امیدوارم تغییر تفکر کلی در تیم ملی  اتفاق بیفتد. به نظرم تیم ملی تاجیکستان از این دیدار سود برد و ما نفعی نبردیم. ما با حریفانی در جام جهانی بازی می‌کنیم که لزوما مثل تیم تاجیکستان نیستند بلکه سطح بالاتری دارند. ما باید بیشتر فعالیت و کار کنیم و زحمت بکشیم و انگیزه لازم را داشته باشیم. من فکر می‌کنم آن قدری که تاجیکستان این مسابقات را جدی گرفته بود، ما جدی نگرفته بودیم.  

مازیار درباره اینکه آمار بازی ایران و تاجیکستان نشان می‌دهد که تاجیکستانی‌ها تقریبا پایاپای ما جلو آمدند، گفت: آنها تلاش خود را کردند. این حس را دارم که شاید بازیکنان ما  خیلی حریف را جدی نگرفتند و این آمار ،واقعیت بازی این ۲ تیم است، اما توان فوتبال ما نیست.  

کارشناس فوتبال درباره اینکه مسابقات کافا به درد تیم ملی ایران می‌خورد، گفت: امیدوار هستم فدراسیون فوتبال نسبت به بازی‌های دوستانه فکر کند و تدابیری که لازم است انجام بدهند و دیدار‌های تدارکاتی با تیم‌های قدرتمند در نظر بگیرد تا تیم ملی فوتبال در جام جهانی زنگ تفریح نباشد.  

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی تاجیکستان ، مسابقات کافا
خبرهای مرتبط
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
تصمیم مهم جهانبخش؛ سرنوشت کاپیتان تیم ملی چه خواهد شد؟
قلعه نویی: با اشتباهات خودمان و داوری مقابل تاجیکستان مساوی کردیم
رقابت‌های کافا؛
رونمایی از ترکیب تیم ملی ایران مقابل تاجیکستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۷:۵۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
برین جام جهانی سه تا باخت بدین برگردین بابا
برید با بنگلادش و سودان هم بازی کنین
۰
۰
پاسخ دادن
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
آخرین اخبار
بحرین پنجمین حریف بسکتبالیست‌های نوجوان در کاپ آسیا شد
پیروزی استقلال در دیداری تدارکاتی؛ ناکامی آبی‌ها در ثبت کلین شیت
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
برگزاری نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند در دو گروه
پایان کار بنیامین فرجی در مسابقات کانتندر قزاقستان با ۲ بازی
هر روز حواشی جدیدی برای پرسپولیس ایجاد می‌کنند/ به حل مشکل پیروانی و اوریه نزدیک شده‌ایم
ستایش قانعی نخستین طلایی کاراته ایران در آسیا شد
دعوت تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مسابقات بین قاره‌ای
شکست بسکتبال ایران از نیوزلند در کاپ آسیا/ سهمیه جام جهانی نوجوانان از دست رفت
حذف بنیامین فرجی از مسابقات قزاقستان
درخشش نوجوانان کاراته ایران در قهرمانی آسیا با ۸ نشان رنگارنگ
دنیامالی: چیزی به نام انتصابات نداریم
تفاهمنامه همکاری فدراسیون‌های هندبال ایران و قطر امضا شد
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۴ میلیارد می‌گیرند
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در قهرمانی جهان
مسی: فکر نمی‌کردم در جام جهانی بازی کنم!
اعزام کاروان تیم ملی به تاشکند برای برگزاری فینال کافا
صعود اروگوئه، پاراگوئه و کلمبیا به جام جهانی ۲۰۲۶
ورزشگاه شیرودی زمین اختصاصی ورزشکاران جانباز و توانیاب شد
پاسخ منفی وحید هاشمیان برای جذب ماریو بالوتلی
تداوم پیروزی های پیاپی سانداکاران در روز دوم/ چراغ اول را بنی طالبی روشن کرد
تیم ملی ایران برابر تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورد/ معضل دفاع تیمی باید قبل از جام جهانی رفع شود
مازیار: تغییر تفکر کلی در تیم ملی باید اتفاق بیفتد/ ما نباید در جام جهانی زنگ تفریح باشیم
اسبقیان: وزارت ورزش به تخلفات مالی لیگ برتر فوتبال ورود می‌کند
پیروزی قاطع اسپانیا و بلژیک در شب فاجعه بار آلمان/ هلند برد را مقابل لهستان از دست داد + فیلم