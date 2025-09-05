باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس آمار‌های اعلامی از ابتدای سال تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۹ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است: پرداخت تسهیلات ازدواج که علیرغم آمار‌های اعلامی، اما از سوی متقاضیان در خصوص این تسهیلات گلایه‌های بسیاری وجود دارد از صف‌های طولانی تا برخورد‌های سلیقه‌ای بانک‌ها برای بحث ضامن!

در همین راستا برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان برای ما نوشتن: بانک رفاه شعبه کمالشهر کرج برای پرداخت وام ازدواج که ضامن هم حقوق خود را از همین بانک میگیرد و بازنشسته است و میزان حقوق هم ۲۱میلیون تومان است ضامن دوم میخواهد لطفا پیگیری کنید.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: پست بانک برای وام ازدواج ۶ ضامن لازم دارد.

همچنین دیگر مخاطب ما نوشت: روز گذشته برای وام ازدواج به من گفتند که چهار تا ضامن باید بیارم برای دو تا سیصد میلیون و ضامن باید حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان داشته باشد و بدهی نداشته باشد.

همچنین یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: من برای ۷۰۰ میلیون تومان وام ازدواج ۴ نفر ضامن با ۲برگ چک صیادی و ۲برگ سفته بردم و ۲ماهه تو نوبت هستم و هنوز تسهیلات پرداخت نشده است.

پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج که روزی قرار بود گره‌گشا باشد حالا دریافت خودش به یک چالش برای زوج‌ها تبدیل شده این در حالیست که قانون هم در حوزه ضامن تکلیف را به وضوح مشخص کرده است.

چالش برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها برای ضامن تسهیلات تکلیفی با وجود مشخص بودن قانون که سبب شد رئیس کل بانک مرکزی محمدرضا فرزین از مدیران عامل بانک‌ها بخواهد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.

در ادامه هم علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت جوانان بانک‌ها مجاز نیستند که بیشتر از یک ضامن از متقاضیان وام‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بگیرند.

او تاکید کرد: به نوعی می‌توان گفت که اخذ بیش از یک ضامن در سطح کشور ممنوع است باید اشاره کرد تکلیف است که بانک‌ها باید این تسهیلات را به متقاضیان با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت کنند.

مشکل برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در حوزه ضامن تسهیلات تکلیفی ازدواج که آن را به گوش مسئولان مربوطه هم رساندیم موضوعی که می‌طلبد در خصوص آن ورود جدی‌تری صورت گیرد و اگر با مدیران متخلف در این زمینه برخوردی می‌شود به اصلاع عموم رسانده شود و برخورد‌ها بازدارنده باشد تا شاید کمتر شاهد سنگ اندازی در مسیر زوج‌ها باشیم.