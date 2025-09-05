بنابر گفته مسئولان، بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت جوانان بانک‌ها مجاز نیستند که بیشتر از یک ضامن از متقاضیان تسهیلات ازدواج بخواهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس آمار‌های اعلامی از ابتدای سال تا ۹ شهریور ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۹ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است: پرداخت تسهیلات ازدواج که علیرغم آمار‌های اعلامی، اما از سوی متقاضیان در خصوص این تسهیلات گلایه‌های بسیاری وجود دارد از صف‌های طولانی تا برخورد‌های سلیقه‌ای بانک‌ها برای بحث ضامن!

در همین راستا برخی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان برای ما نوشتن: بانک رفاه شعبه کمالشهر کرج برای پرداخت وام ازدواج که ضامن هم حقوق خود را از همین بانک میگیرد و بازنشسته است و میزان حقوق هم ۲۱میلیون تومان است ضامن دوم میخواهد لطفا پیگیری کنید.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: پست بانک برای وام ازدواج ۶ ضامن لازم دارد.

همچنین دیگر مخاطب ما نوشت: روز گذشته برای وام ازدواج به من گفتند که چهار تا ضامن باید بیارم برای دو تا سیصد میلیون و ضامن باید حقوق بالای ۲۵ میلیون تومان داشته باشد و بدهی نداشته باشد.

همچنین یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: من برای ۷۰۰ میلیون تومان وام ازدواج ۴ نفر ضامن با ۲برگ چک صیادی و ۲برگ سفته بردم و ۲ماهه تو نوبت هستم و هنوز تسهیلات پرداخت نشده است.

پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج که روزی قرار بود گره‌گشا باشد حالا دریافت خودش به یک چالش برای زوج‌ها تبدیل شده این در حالیست که قانون هم در حوزه ضامن تکلیف را به وضوح مشخص کرده است.

چالش برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها برای ضامن تسهیلات تکلیفی با وجود مشخص بودن قانون که سبب شد رئیس کل بانک مرکزی محمدرضا فرزین از مدیران عامل بانک‌ها بخواهد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.

در ادامه هم علیرضا قیطاسی، دبیرکل شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی و همچنین قانون رشد جمعیت جوانان بانک‌ها مجاز نیستند که بیشتر از یک ضامن از متقاضیان وام‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بگیرند.

او تاکید کرد: به نوعی می‌توان گفت که اخذ بیش از یک ضامن در سطح کشور ممنوع است باید اشاره کرد تکلیف است که بانک‌ها باید این تسهیلات را به متقاضیان با حداکثر یک ضامن و یک سفته پرداخت کنند.

مشکل برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در حوزه ضامن تسهیلات تکلیفی ازدواج که آن را به گوش مسئولان مربوطه هم رساندیم موضوعی که می‌طلبد در خصوص آن ورود جدی‌تری صورت گیرد و اگر با مدیران متخلف در این زمینه برخوردی می‌شود به اصلاع عموم رسانده شود و برخورد‌ها بازدارنده باشد تا شاید کمتر شاهد سنگ اندازی در مسیر زوج‌ها باشیم.

Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۲:۰۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام
خب یک سامانه ای قرار بدید یا یک تلفنی معرفی کنید تا مردم این بانک ها رو گزارش بدن !!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
فعلا که برای ودیعه مسکن دونفره ضامن گرفتن برای ازدواج هم دونفره میگیرن هیچ کس حتی رئیس جمهوری نمیتونه جلوشون را بگیره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکبر
۱۲:۲۹ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
البته اگه بانکهایی که برای هر تراکنش مبلغی از ملت کسر و به حسابشان واریز می‌شود به این تعهد خود در قبال جوانان عمل کنند خوبه مشکلی از مشکل جوانان کشورمان حل خواهد شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بانک مرکزیش فاسده بانکها که ...
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
منابع مالی کلان دولتی ، بازیچه دست بسیاری از بانکها !!!!!
وام ازدواج با تخلف از مقررات ، توسط بانکها و دریافت سود های
مرکب ، دیرکرد ، جریمه و ،،،،، !!!!
اگر نظارت بر عملکرد بانکها بخصوص بانک ملی باشد تخلفات کاهش
می یابد !!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
الان ب ز وام بخواهد بدون هیچی بهش وام می دهند قصه پولدار باشی یا نباشی، نباشی وام نمی دهند بهت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۰:۲۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام
بنده برای وام ازدواج ۸ ماه تو نوبت بودم الان وقتش رسیده گفتن دوتا ضامن جور شد و گفتن دوتا چک سفید امضا شده ان هم جور کردم و الان دوهفته هست که میگن سیستم بسته هست فعلا .
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۱۰:۲۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام
بنده برای وام ازدواج ۸ ماه تو نوبت بودم الان وقتش رسیده گفتن دوتا ضامن جور شد و گفتن دوتا چک سفید امضا شده ان هم جور کردم و الان دوهفته هست که میگن سیستم بسته هست فعلا .
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اراده ای برای اجرای قانون نیست اگه بانک مرکزی توان جلوگیری نداره چرا الکی مردمو میزاره سر کار بانک تجارت جواز کسب با ضامن میگیره تازه منت هم میذاره گفتن اینا فقط خسته کردنه فایده نداره چون پشتش بر عرضگیه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
ضامن بخوره تو سرشون،،به خدا وام مسکن ۳۵۰ به ما دادن ۲۴۰ میلیون سود میخان بگیرن،،
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بانک شهر ولنجک ما رو کشت ۲ تا ضامن صفته چک ۳۷۰ میلیونی ۶ ماه تاخیر آخر با شکایت وام گرفتم
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمود
۰۹:۲۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
خود بانک مرکزی مقصر اصلی است از طرفی به مردم میگه یک ضامن اما در عمل کاری به کار بانک ها نداره و به گونه ای بانک ها به اختیار خودشون گذاشته .
۰
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۸:۳۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بانک ها منبع قانون هستند چرا اینجور می گین بانک ها فقط تنها عیبی که دارن واسه ضمانت افراد مردم کاغذ بازیییییی زیاد دارن تنها عیبیشون همی
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اون پرچم را بردار بعد راجع به بانکهای داخلی نظر بده
United States of America
ناشناس
۰۸:۳۳ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
بانک ها منبع قانون هستند چرا اینجور می گین بانک ها فقط تنها عیبی که دارن واسه ضمانت افراد مردم کاغذ بازیییییی زیاد دارن تنها عیبیشون همی
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جهان باقیست
۰۸:۲۸ ۱۴ شهريور ۱۴۰۴
اگر میخواهید ازدواج داشته باشید چند میلیاردی در حساب خودتون داشته باشید ! ی ماشین و ی خونه کوچیکه که ماله خودتون باشه !!
(تجربه ثابت کرده )
۰
۵
پاسخ دادن
