باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا پرگاس کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه عملکرد تیم ملی ایران برابر تیم ملی تاجیکستان را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که خوب شد که ایران سرگروه شد و به فینال مسابقات کافا صعود کرد. البته حضور در فینال برای ایران از روز اول مسابقات محتمل بود. قاعدتا تیم ملی تاجیکستان از ۲ تیم قبلی قوی‌تر بود و بازیکنانی داشت که تکنیک بهتری دارند و چندین سال کنار هم بودند و اکثر آنها در استقلال دوشنبه توپ می‌زنند و چند بازیکنشان هم سابقه بازی در لیگ ایران را دارند.

با حضور لژیونرها بازی روانتری از ایران انتظار داشتیم

او افزود: با توجه به حضور لژیونر‌ها در خط هافبک و حمله در ترکیب تیم ملی ایران انتظار داشتیم که یک بازی روان تر، منسجم‌تر و تاکتیکی‌تر و با مالکیت توپی که منجر به حملات پی در پی و تاکتیکی از طرف ایران از جناحین و مرکز میانه زمین تیم ملی باشد شاهد باشیم و پاس‌های ترکیبی، شوت زدن به دروازه حریف و گرفتن ضربات ایستگاهی و استفاده خوب از این ضربات را مشاهده کنیم. اما در مجموع نیمه اول بازی سعی می‌کردیم که حملات ما سریع باشد و با کمترین ضرب می‌خواستیم به گل برسیم و یک دستپاچگی در تیم ملی می‌دیدیم. ما هیچ وقت بازی مالکانه را در یک سوم دفاعی حریف ندیدیم و اگر این اتفاق می‌افتاد در آن صورت این موضوع باعث می‌شد که حملات پردامنه‌ای داشته باشیم و از چپ و راست حمله کنیم یعنی وقتی توپ از سوی دفاع حریف دفع می‌شد، شما حمله بعدی را به سادگی تدارک می‌دیدید تا از ضد حمله حریف در امان باشید.

تیم ایران برابر تیم تاجیکستان به بن بست تاکتیکی خورده بود

پرگاس بیان کرد: ما دیدیم که حملات ایران زیاد نبود و در نیمه اول ۳ حمله ملی پوشان بیشتر نداشتند، که ۲ حمله زهردار بودند. به هر حال این برای تیم ملی فوتبال که لژیونرهایش هم برگشته بودند کم است و مناسب نیست و هوادار را قانع نمی‌کند. این درست نیست که وقتی ما تیم دوم آسیا هستیم و در رتبه ۲۰ رنکینگ جهانی قرار داریم در مقابل تیمی که فاصله زیادی در رنکینگ با ما دارد به بن بست تاکتیکی بخوریم. در نیمه دوم با تعویض‌هایی که انجام شد انتظار می‌رفت مثل نیمه دوم بازی با هند بتوانیم در فازحمله بابرنامه تر، قوی‌تر و مسلط‌تر باشیم، اما دیدیم که تیم ملی ایران در نیمه دوم بی برنامه‌تر بازی کرد. اکثر بازیکنان سعی می‌کردند که مهدی طارمی مهاجم اول را خیلی سریع صاحب توپ کنند.

تاجیکی ها انگیزه دوچندانی برای برد داشتند

او افزود: تیم تاجیکستان در کشور خودش بازی می‌کرد و حمایت هوادارانش را داشت و این بازی برایش مهم بود که پیروز شود، چون حتی مساوی هم این تیم را به بازی رده بندی هم نمی‌رساند و انگیزه ۲ چندان داشتند و سعی کردند بدوند و هر جا توپ بود ۳ بازیکن حضور داشتند و در برخی از صحنه‌ها درگیری به وجود آوردند و بازی را به خشونت کشیدند چرا که می‌خواستند ۳ امتیاز این بازی را بگیرند. اگر ما نگاه کنیم گل اول ما روی خوش شانسی مهاجمان ما به ثمر رسید چرا که دروازه بان حریف توپ را رها کرد و در ریباند هم محمد مهدی محبی توپ را گل کرد. گل دوم ما روی کار فردی، محمد محبی به دست آمد و حتی گلر تاجیکستان با نوک پا می‌خواست توپ را دفع کند، اما نتوانست و محبی هوشمندانه گل دوم را به ثمر رساند. بعد از آن تیم ملی ما در حالت بی برنامگی قرار داشت و بازیکنان ما می‌خواستند به سرعت توپ را دفع کنند و موقعیت بسازند بدون اینکه توپ را حفظ کنند و گردش توپ داشته باشند و کار‌های ترکیبی انجام بدهند. اینها باعث شد که این فرصت را به تاجیکی‌ها بدهیم که آنها به ۱۸ قدم محوطه جریمه تیم ما نفوذ کنند؛ و این جای سوال دارد که چرا تیم ملی تاجیکستان بتواند در یک سوم دفاعی تیم ما بیشتر از ۷، ۸ ضربه بزند که منجر به گل اول این تیم شود. در مجموع آنها به گل دوم رسیدند و حتی برای زدن گل سوم انگیزه ۲ چندانی پیدا کردند.

تیم ملی ایران بعد از تساوی برنامه ای برای برد نداشت

پرکاس تصریح کرد: تیم ملی فوتبال ایران بعد از تساوی برنامه‌ای برای پیروزی نداشت و حتی ۱۰ دقیقه آخر ضربات خنثی هافبک‌های ما که پاس‌های عرضی می‌دادند و مکث می‌کردند نشان می‌داد که ما می‌خواهیم نتیجه تساوی را حفظ کنیم و برای ما نتیجه ۲ بر ۲ رضایت بخش بود. این هم جای سوال دارد که کافی بود ما به فینال مسابقات کافا با هر وضعیتی برسیم. در مجموع تیم ملی ایران با وجود اینکه تیم دوم آسیا هست و نسبت به تیم حریف با تجربه‌تر است و لیگ قوی و بازیکنان لژیونر بیشتری دارد، نتوانست بازی روانتری انجام بدهد. به هر حال بازیکنان تیم ملی ۲ سال است که در کنار هم بازی می‌کنند و قطعا کادر فنی نکات را دیده و می‌داند که تیم یکسری نواقص دارد که باید این نواقص قبل از جام جهانی که کمتر از یک سال فرصت داریم برطرف شود.

صعود به فینال تورنمنت کافا محتمل بود

کارشناس فوتبال بیان کرد: بازی‌های تدارکاتی قوی می‌خواهیم و حریفانی لازم داریم که ما را به خوبی محک بزنند مخصوصا با توجه به اینکه دفاع ما بسیار آسیب پذیر است و حتی ما از تیم‌های قرقیزستان، کره شمالی، فلسطین، افغانستان و تاجیکستان گل خوردیم. به هر حال ثمره بازی‌های گروهی این شد که ما سرگروه شویم و به فینال مسابقات کافا برویم که این موضوع محتمل بود و خیلی خوب شد که به فینال راه یافتیم و حالا باید ببینیم که در فینال حریفمان چه تیمی هست و با عمان و یا ازبکستان باید بازی کنیم که بازی سخت تری نسبت به بازی با ۳ تیم مرحله گروهی داریم.

تیم ملی باید در ساختار دفاعی بیشتر کار کند

پرکاس درباره اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان از تیم سطح دوم آسیا ۲ گل دریافت کرد و ساختار دفاعی تیم ملی را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: دریافت ۲ گل از تاجیکستان و حتی گل خوردن از تیم افغانستان نشان می‌دهد که ساختار دفاعی ما بیشتر باید کار کند و این مختص به یک نفر نیست. وقتی ما می‌گوییم ساختار دفاعی هم می‌تواند دفاع خطی و هم دفاع تیمی باشد. اگر دفاع تیمی را خوب انجام بدهیم آن قدر فشار به خط دفاع نمی‌آید. اما خط دفاع ایران باید آن قدر قوی باشد که از تیم‌های درجه سوم آسیا گلی را دریافت نکند و یا موقعیت‌های کمتری به آنها بدهد. حتی آنها در ۱۸ قدم و محوطه جریمه ما صاحب توپ شوند و دروازه بان بتواند با واکنش عالی توپ را مهار کند باز هم ضعف دفاع را نشان می‌دهد. در مجموع ما می‌بینیم که در ۳ بازی ۳ گل دریافت کردیم نشان می‌دهد که خط دفاع ما بسیار باید کار کند.

پاشنه آشیل تیم ملی در خط دفاع است

او خاطر نشان کرد: ما قطعا به عمان یا ازبکستان در فینال می‌خوریم باز دفاع ما باید فشار بیشتری را تحمل کند. اکثر لژیونر‌های ما در بازی با تاجیکستان حضور داشتند و انتظار می‌رفت بازی بهتری انجام بدهند و آن قدر فشار بر روی خط دفاع ما نباشد، اما ما ۲ گل دریافت کردیم. به نظرم اگر می‌خواهیم خط دفاع ما در بازی‌های جام جهانی خوب باشد باید کار‌های زیادی در دفاع تیمی و خط دفاع خود داشته باشیم وگرنه مثل الان این خط دفاع که پاشنه آشیل ما هست در جام جهانی این پاشنه آشیل بسیار خطرناک می‌تواند باشد.

پیام نیازمند روی گل اول تاجیکستان می توانست واکنش سریع داشته باشد

پرکاس درباره اینکه گل‌های دریافت شده از تیم ملی تاجیکستان اشتباه دروازه بان بود و یا خط دفاع تقصیر داشت، گفت: عملکرد خط دفاع تیم ملی فوتبال پاشنه آشیل ما است و گل‌هایی که خوردیم دروازه بان می‌تواند آخرین نفری باشد که بگوییم اشتباه کرده است. اشتباهات تیمی چندین بار تکرارمی شود تا به گلر برسد. به نظرم شاید پیام نیازمند روی گل اول می‌توانست واکنش و عکس العمل سریعتری برای تغییر جهت توپ داشته باشد و توپ را کامل مهار کند و یا به بیرون از محوطه جریمه هدایت کند، اما روی گل دوم سانت برون گرا بود و به جایگیری اشتباه خط دفاع برمی گردد که مهاجم قد کوتاه حریف بین مدافعان بلند قامت ما توانست ضربه سر بزند و این اشکال از جایگیری نامناسب خط دفاعی است و دروازه بان هیچ اشتباهی در گل دوم نکرد و مقصر نبود.

فقط ما توانستیم به فینال تورنمنت کافا صعود کنیم

کارشناس فوتبال درباره اینکه عملکرد تیم ملی فوتبال در مرحله گروهی مسابقات کافا را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: برای ارزیابی کلی تیم ملی فوتبال در این ۳ بازی فقط می‌توانیم بگوییم که ما توانستیم سرگروه شویم و به فینال صعود کنیم. در بازی با هند بعد از تعویض‌های دوم و سوم دیدیم که تیم ملی ایران تهاجمی‌تر و با برنامه‌تر بازی کرد و گل هایش را روی کار‌های ترکیبی زد. تیم ملی افغانستان هم مشخص بود که تمرین خاصی نداشت و لیگ منسجمی هم ندارد و برخی از بازیکنانش هم تیم ندارند. هر چند در تیم ملی فوتبال خودمان هم هستند که یکی، ۲ بازیکن تیم ندارند. بازیکنان ما در تیم‌ها و لیگ‌های خوب در چند ماه گذشته بازی می‌کردند و با تیم ملی هم تمرین کردند، اما تیم ملی افغانستان هم از این منظر این ضعف را داشت که برخی از بازیکنانش تیم نداشتند.

محک خوبی در بازی های گروهی مسابقات کافا نخوردیم

پرکاس بیان کرد: در مجموع محک خوبی ما در این ۳ بازی گروهی مسابقات کافا حتی در بازی با تاجیکستان نخوردیم. اوج تیم تاجیکستان تقریبا به ۲ سال پیش برمی گردد که در بازی‌های آسیایی توانستند به ۸ تیم برتر آسیا صعود کنند و بعد از آن چند نفر از بازیکنانشان پابه سن گذاشتند و مشخص بود که کاپیتانشان که دقایق پایانی آمد کیفیت آن چنانی که چند سال پیش داشت را نداشت. نسلی که خوب بودند پابه سن گذاشتند و ضعیف‌تر شدند و نسل جایگزین شاید یکی، ۲ نفرشان خوب بودند و مابقی خوب نبودند که بگوییم تاجیکی‌ها تیم قوی دارند. در مجموع به نظرم فقط ما توانستیم در مسابقات کافا شرکت کنیم و به فینال برسیم. البته می‌توانستیم بدون دعوت از لژیونر‌ها در این بازی‌ها شرکت کنیم تا محک خوبی برای بازیکنان شاغل در لیگمان باشد چرا که ما لیگ داخلی را تعطیل کردیم و باید بیشتر از این‌ها از محک زدن بازیکنان لیگ استفاده می‌کردیم. لژیونر‌های ما در بازی با تاجیکستان تکمیل شدند، اما فقط توانستیم گل بزنیم ولی هماهنگی تیمی، کار‌های تیمی و تاکتیک‌ها را در فاز حمله و دفاع ندیدیم و هماهنگی خاصی بین بازیکنان مشاهده نکردیم هر چند که این بازیکنان بیش از ۲ سال است که با کادر فنی ثابت دارند کار می‌کنند. اگر تغییرات قرار بود اجرا شود باید کامل و واضح دیده می‌شد.

تیم ملی ایران با بازی کردن با عمان یا ازبکستان محک می خورد

پرکاس درباره اینکه ایران به فینال کافا صعود کرد و به نظرتان در فینال می‌تواند پیروز شود و احتمال رویارویی با ازبکستان وجود دارد، گفت: ما همیشه در فینال مسابقات کافا بودیم و در چند دوره‌ای که این مسابقات برگزار شده است، قهرمان شدیم. گروه بندی مسابقات هم وقتی انجام شد در آن طرف عمان و قرقیزستان حضور داشتند که این تیم‌ها از تیم‌های هند و افغانستان قوی‌تر هستند. با توجه به در اختیار داشتن بازیکنان تاکتیکی و حضور برخی از بازیکنان در لیگ‌های ایران و ازبکستان، فقط تاجیکستان می‌توانست حریفی برای ما دست و پاگیر و نسبتا سخت باشد. در مجموع اگر ایران به فینال مسابقات کافا صعود کرده است چیز خاصی نیست که بگوییم ما به هر جهت تلاش زیادی کردیم و خیلی محتمل بود که ایران به فینال خواهد رسید. با توجه به اینکه در گروه بندی هم تیم ملی عمان در گروه ما قرار نگرفت. به طور کلی ما باید نتایج تیم‌های گروه دیگر را ببینیم، چون نتایجشان شبیه به هم هست و باید مشاهده کنیم که کدامیک از تیم‌های عمان و ازبکستان می‌توانند بازی سومشان را با گل‌های بیشتری بزنند تا با تفاضل گل بهتر بتوانند سرگروه شوند و به فینال راه یابند. هر ۲ تیم می‌توانند محک خوبی برای ایران باشند، چون از تاجیکستان قوی‌تر هستند.

ساختار دفاعی تیم ملی اشکال دارد

کارشناس فوتبال درباره اینکه ایران در ۱۰ بازی ۱۱ گل خورده و بحران دفاعی ایران را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من نگاهی به بازی‌های تیم ملی در ۲ سال اخیر می‌اندازم و به این صورت است که ما از تیم‌های ملی فلسطین، کره شمالی، قرقیزستان، افغانستان و تاجیکستان گل خوردیم. البته ما از تیم‌های قطر و ازبکستان هم گل دریافت کردیم، اما آنها تیم‌های درجه یک آسیا هستند. این موضوع نشان می‌دهد که ساختار دفاع تیمی ما اشکال دارد. مهم نیست که ما کم گل خوردیم و آنچه اهمیت دارد این است که ما از چه تیم‌هایی گل خوردیم. زمانی بود که ما از تیم ملی آرژانتین یک گل دریافت می‌کردیم، اما در قبالش در همان جام جهانی در مقابل تیم بوسنی هرزه گوین ۳ گل خوردیم و این نشان نمی‌دهد که دفاعمان قوی بوده است.

معضل دفاع تیمی تیم ملی باید تا قبل از جام جهانی برطرف شود

او خاطر نشان کرد: ما مقابل تیم ملی آرژانتین یک بازی بسته انجام دادیم و واکنش‌های خوبی هم دروازه بان ما داشت، اما مقابل بوسنی هرزه گوین تیم درجه سوم و چهارم اروپا ۳ گل دریافت می‌کنیم این نشان می‌دهد که ساختار دفاعی ما آسیب پذیر است. ما از تیم‌هایی که درجه سوم آسیا هستند، گل دریافت می‌کنیم که باید بپذیریم، دفاع تیمی ما اشکال دارد و باید رفع شود. نمی‌توانیم بگوییم که از بدشانسی و یا اشتباهات فردی بوده است. این اشتباهات یا از فشاری که تیم حریف می‌آورد و یا اینکه ما اشتباه تاکتیکی می‌کنیم به دست می‌آید. جایی که بازیکن نباید پاس به عقب بدهد و یا دریبل بزند، اما این کار‌ها را می‌کند همه این‌ها اشتباهات تاکتیکی است و یا حریف فشار می‌آورد و یا روی ارسال‌های تند و تیز بخواهیم با بغل پا توپ را دفع کنیم و یک دفعه مچ پا می‌گیرد و توپ کمانه می‌کند و وارد دروازه می‌شود. در مجموع پاشنه آشیل تیم ملی ما دفاع تیمی است. شاید هافبک‌های تیم ملی خوب دفاع نمی‌کنند که باید سازماندهی شوند و یا اینکه خط دفاعی ما در جایگیری و در حملات سریع و ضدحملات کارایی لازم راندارد که با تمرینات مستمر و با آنالیز بازی‌ها اشکالات را کادر فنی به بازیکنان بگوید و راهکار نشان بدهد تا این معضل تا قبل از جام جام برطرف شود.