سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس علاقه ای به جذب ماریو بالوتلی مهاجم سابق تیم ملی ایتالیا را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته قبل یکی از ایجنت های فوتبال ایران ، ماریو‌ بالوتلی مهاجم ایتالیایی را به باشگاه پرسپولیس معرفی کرد و گویا خلاف سال گذشته که سوپرماریو گفته بود حدش بالاست و به ایران نمی آید، امسال مایل به این انتقال بود اما گویا کادرفنی تیم پرسپولیس اعلام کرد علاقه ای به ا‌و ندارد.

البته پرسپولیس دنبال مهاجم است و وحید هاشمیان مشخص نیست چه زمانی راضی به خرید می شود. گزینه‌های پیش رو هم چندان زیاد نیستند.

به هر حال به شروع مجدد مسابقات لیگ نزدیک می شویم، اما هنوز باشگاه پرسپولیس نتوانسته بازیکن جدیدی را به خدمت بگیرد.