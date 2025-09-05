امروزه خدمات گسترده درمانی و بهداشتی در دورترین نقاط در دسترس است به طوری که در خراسان جنوبی ۱۷ بیمارستان، ۲ هزار پزشک و بیش از هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در دوران قبل از انقلاب اسلامی طبابت در ایران رنگ بیگانگی و وابستگی داشت؛ مردم خراسان جنوبی پزشکان هندی را به خوبی به خاطر دارند.

مردم از مشکلات آن دوره می‌گویند؛ از دوری مراکز درمانی و دسترسی دشوار به آن‌ها تا سختی‌های مکالمه با پزشکان هندی.

حالا، اما حال سلامت خوب است؛ بیمارستان رازی یکی از ۱۷ بیمارستان استان است، شفاخانه‌ای که درد‌ها را تسکین و سرای امید بیماران بسیاری شده است.

نبض زندگی اینک زیر سر انگشتان پزشکان ایرانی تبار می‌زند؛ از ویزیت‌های سرپایی گرفته تا جراحی‌های سنگین همه نشان از روشنایی چراغ سلامت دارد.

گنجی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی در توسعه بخش بهداشت و درمان بسیار موثر بوده‌اند.

او افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور داریم.

نسیم سلامت تا مرزی‌ترین نقاط هم وزیده است، مثل روستای درح.

وجود ۵ مرکز درمان ناباروری و مرکز بیماری‌های صعب العلاج نیز امروز استان را ز خدمات درمانی در این حوزه بی‌نیاز کرده است.

اما علاوه بر توسعه فضا‌های بهداشتی و درمانی باید گفت وجود حدود ۲ هزار پزشک در رده‌های مختلف موجب شده تا خراسان جنوبی حالا به ظرفیتی برای گردشگری سلامت هم تبدیل شود.

خودکفایی در بهداشت و درمان در سایه انقلاب اسلامی